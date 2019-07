UB giám Sát Hạ Viện Tố: Bạn Tỉ Phú Của Trump Âm Mưu Thu Lợi Từ Chương Trình Chuyển Giao Điện Nguyên Tử Cho Saudi Arabia

WASHINGTON - Vào ngày 29/07, 1 phúc trình của ủy ban giám sát Hạ Viện cho thấy bạn tỉ phú của TT Trump là Rom Barrack theo đuổi ý định mua Westinghouse Electric Corp (WEC) cả trong khi vận động Trump để là sứ giả cổ vũ xây dựng các nhà máy điện nguyên tử của WEC tại vương quốc Saudi Arabia.Trong khi Barrack thất bại trong cả 2 nỗ lực, bằng chứng mới cho thấy 1 số quyền lợi của doanh nghiệp và ngoại kiều đã tiếp cận Trump và các cộng sự thân cận của Trump. Tài liệu do ủy ban giám sát thu thập được nêu lên những nghi vấn nghiêm trọng về Bạch Ốc sẵn sàng đặt quyền lợi của bạn bè của Trump trên an ninh quốc gia, theo tường thuật của Reuters.Phúc trình công bố hôm 29-7 là về cuộc điều tra thứ nhì của ủy ban giám sát, về kế hoạch xậy dựng nhà máy điện nguyên tử tại Saudi và Trung Đông. Thế lực hậu thuẫn kế hoạch này là cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên của Trump (là Tướng Flynn), tỉ phú Barrack (là chủ tịch ủy ban tổ chức lễ tuyên thệ TT), và các công ty thuộc chủ quyền của cựu Tướng và cựu viên chức Bạch Ốc được biết với tên hiệu IP3.WEC là nhà sản xuất lò phản ứng nguyên tử cỡ lớn được Brookfield Asset Management mua từ tình trạng khánh tận hồi Tháng 8-2018. Reuters cho biết: nguồn của hàng ngàn tài liệu cung cấp cho phúc trình này là các công ty ẩn danh. Bạch Ốc không cung cấp tài liệu – vài cơ quan liên bang cung cấp 1 số tài liệu.