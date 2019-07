VN Xuất Cảng Vào Mỹ Hàng Hóa Trị Giá 32.5 Tỉ MK Nửa Năm 2019

Việt Nam đã xuất cảng hàng hóa sang Mỹ trị giá 32.5 tỉ đô la trong 7 tháng đầu năm 2019 làm cho Mỹ là thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam, theo bản tin của Đài VOV.VN cho biết hôm 31 tháng 7.Bản tin VOV viết như sau.Trong 7 tháng qua, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 32,5 tỷ USD, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước.Số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê cho thấy, tháng 7/2019, Việt Nam xuất siêu khoảng 200 triệu USD. Tính chung 7 tháng năm 2019 ước tính xuất siêu 1,8 tỷ USD, thấp hơn con số của cùng kỳ năm ngoái (2,6 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 16,8 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 18,6 tỷ USD.Tổng cục Thống kê cho hay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 7 tháng năm 2019 ước tính đạt 288,47 tỷ USD với kim ngạch xuất khẩu đạt 145,13 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa 7 tháng ước tính xuất siêu 1,8 tỷ USD.Trong 7 tháng qua, có 24 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 88,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (4 mặt hàng đạt giá trị trên 10 tỷ USD, chiếm 51,6%). Đáng chú ý, điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt27,3 tỷ USD, chiếm 18,8% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 7 tháng năm 2019, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 32,5 tỷ USD, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là thị trường EU (24,3 tỷ USD), Trung Quốc (20 tỷ USD),ASEAN (15,2 tỷ USD), Hàn Quốc (10,7 tỷ USD)...Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 7/2019 ước tính đạt 22,4 tỷ USD, tăng 14,9% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng năm 2019, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 143,34 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 60,83 tỷ USD, tăng 12,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 82,51 tỷ USD, tăng 5,3%.Trong 7 tháng có 28 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 85,8% tổng kim ngạch nhập khẩu (2 mặt hàng đạt giá trị trên 20 tỷ USD, chiếm 34,2%).