Buổi Thuyết Trình Về Sức Khỏe Cộng Đồng Tại Tacoma

Quang cảnh trong buổi thuyết trình Quang cảnh trong buổi thuyết trình

Tacoma/WA.- Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 27 tháng 7 năm 2019, Hội Tương Trợ Việt Nam PierceCounty/WA phối hợp với Nha Học Chánh Tacoma, Bộ Y Tế Tacoma, Loving Kindness Youth Center và APICAT for Heathy Comminities đả tổ chức buổi thuyết trình về những đề tài liên hệ đến sức khỏe cộng đồng tại địa điểm Blix Elementary School, 1302 E 38Th Street, Tacoma, WA 98404.Thành phần tham dự gồm có quý quan khách và đông đảo quý Dồng hương Tacoma và vùng Phụ CậnSau phần chào cờ và một phút mặc niệm đúng theo nghi thức buổi lễSau đó O ng Huýnh Tấn Tâm, Hội Trưởng hội Tương Trợ Việt Nam Pierce County lên tuyên bố lý do khai mạc buổi thuyết trình và giới thiệu Các Thuyết trinh Viên hiện diệnTiếp theo Giám Đốc Chương trình APICAT for Heathy Community,bà Elaine Isshihara,diễn trình về mục đích của APICAT nhằm giúp xây dựng năng lượng trong các cộng đồng người Mỹ gốc Á, Hawaii và Thái Bình Dương bằng cách hỗ trợ phát triển lãnh đạo có thẩm quyền về văn hóa giáo dục và thay đổi chánh sách cho cộng đồng về lãnh vực xã hội và y tế., liên minh để kiến tạo một cộng đồng người Á châu/các bán đảo Thái Bình Dương ngày một phát triển mạnh.Ngoàii ra Apicat còn cung cấp các nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển lãnh đạo và giáo dục cho các lãnh đạo cộng đồng để họ tự giúp cộng đồng của họ. Đánh giá cao sự tham gia của thanh niên bằng cách hỗ trợ phát triển lãnh đạo và các hoạt động giáo dục.Bà Elaine Isshihara đại diện chung cho Apicat, Cô Valorie Le, đại diện cho Loving Kindness Youth Center và Cô Quốc Hương và ông Phúc Nguyễn, đại diện cho Hội Tương Trợ thuyết trình đầy đủ về đề tài Cần sa, Ống hít và thuốc là điện tử với những tác hại nguy hiểm đối với sức khỏe con người cùng cách phòng nhừa và ngăn chặn con cái trong gia đình tránh xa ảnh hưởng tác hại của cần saBà Xuân Màn, đại diện Sở Y Tề Tacoma, thuyết trình về đề tài: Viêm gan B :một chứng bệnh rất nguy hiểm nếu phát hiện sớm có thể cứu được cuộc đời của quý vị, cách phòng ngừa tốt nhất là đi xét nghiệm viên gan B nếu không khi phát hiện bệnh viên gan B quá trễ sẽ gặp nguy hiểm khó lường trước được. Văn phòng đại diện sẽ cung cấp giấy giới thiệu thử nghiệm viên gan B MIỄN PHÍ tại buổi họp mặt cộng đồng.Đại Úy Cảnh Sát Trưởng Tacoma/ Captain Bart Hayes thuyết trình và hướng dẫn đẩy đủ chi tiết cần thiết để bảo đảm an toàn cá nhân và cộng đồng và Cô Phương, thông dịch viên đã diễn đạt lại một cách chính xác cho quỳ động hương hiện diện thấu hiểu.Cô Tuyết, đại diện Trung Tâm Văn Hóa Á châu/Thái bình Dương hứơng dẫn tường tận về bầu cử và khích lệ quý đông hương nhiệt tình tham gia và cung cấp tin tức về Kiểm Tra Dân số trong năm tới 2020 đồng thời có đôi lời chân thành cám ơn mọi người đã đến tham dự đông đảo.Cuối cùng Mr. David Sweet và Cô Phương Lê, đại diện Mountain View Memorial Park, lên trình bày những việc làm cần thiết để chuẩn bị cho hậu sự để tiết kiệm được nhiều phí tổn và giảm bớt gánh nặng gia đình khi không may xẩy ra hữu sự.Trong tháng 8/2019, Mountain View sẽ có chương trình giảm giá 15% va ưu tiên bớt thêm $300.00 cho những ai lo hậu sự trước.Đặc biệt MC Ngô Hoàng đã hướng đẫn chương trình thật linh động và tháo vát từ đầu tới cuối chương trình. Được biết O ng Ngô Hoàng là một người vui vẻ,rất nhiệt tình tham gia trong mọi sinh hoạt cho các tổ chức, sinh hoạt cộng đồng tại TacomaBuổi thuyết trình thành công mỹ mãn, sau khi mọi người đều được thưởng thức bữa ăn trưa ngon miệng và hoan hỷ ra về vì đã được tham dự một buổi thuyết trình thật vô cùng bổ ích mang nhiều ý nghĩa.liên quan đến sức khỏe mọi người trong một ngày Thứ Bảy đẹp trời trong sáng.Tường trình từ Tacoma/Phú Bùi