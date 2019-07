Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng Nam Cali Tổ Chức Thành Công Chiều Văn Nghệ Tưởng Niệm NS Trầm Tử Thiêng, Nhật Ngân

Hình ảnh trong đêm tưởng niệm nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng và Nhật Ngân.

Westminster (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Moonlight Restaurant 15440 Beach Blvd, # 118, Thành phố Westminster, CA 92683, vào lúc 01 giờ chiều chủ Nhật ngày 28 tháng 7 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng Nam California đã tổ chức thành công chiều nhạc “Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng và Nhật Ngân” . Mặc dù một buổi chiều chủ Nhật với nhiều sinh hoạt trong cộng đồng, nhưng số đồng hương, thân hữu tham dự hơn 700 người, nhà hàng hết ghế ngồi, một số phải đứng hai bên để thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc do các ca sĩ trình bày qua những bản nhạc quen thuộc của hai tác giả.Trước khi chương trình bắt đầu, ông Nguyễn Hoàng Diệu, Phó Hội Trưởng Nội Vụ, Hội Đồng Hương QNĐN lên phổ biến một số chi tiết sinh hoạt trong lúc chương trình bắt đầu, sau đó ông giới thiệu ông Phan Thanh Thắng, cố vấn Hội Đồng Hương QNĐN lên điều hành nghi thức chào cờ Việt-Mỹ và phút mặc niệm do ban hợp ca Hội Đồng Hương QNĐN thực hiện. Sau đó ông giới thiệu 2 MC chính của chương trình văn nghệ đó là: MC Bích Ngọc và MC. Hoàng Tấn Kỳ.Trong lúc nầy Luật Sư Trần Đình Định, cựu Hội Trưởng, hiện là cố vấn hội lên mời các thành viên trong ban tổ chức lên sân khấu chào mừng đồng hương thân hữu tham dự.Tiếp theo ông Hội Trưởng Đoàn Ngọc Đa lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn toàn thể qúy đồng hương thân hữu tham dự, ông nói: “Nói đến Quảng Nam, nhiều người cho rằng ‘Quảng Nam Hay Cải’ nhưng thưa qúy vị, chúng tôi cải để nhận định sự rốt ráo của sự việc mà tìm ra hướng đi đích thực để phục vụ lý tưởng quốc gia, dân tộc… Như quý đồng hương đã biết, Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng ngoài những sinh hoạt thường xuyên của hội như: Tân Xuân Hội Ngộ, Ngày Lễ Tạ Ơn với chủ đề: “Cám Ơn Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa” để gây quỹ yểm trợ cho những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng kém may mắn đang sống cơ cực tại quê nhà, tổ chức “Ngày Văn Hóa Quảng Nam Đà Nẵng” Tưởng niệm những nhà cách mạng như: Phan Châu Trinh, Trần Cao Vân, Trần Quý Cáp, Tiểu La, Thái Phiên, Đặc biệt tổ chức hội luận về Hoàng Sa… Ông nhấn mạnh: Quảng Nam là vùng đất được mệnh danh là Ngũ Phung Tề Phi của 5 danh sĩ người tỉnh Quảng Nam cùng Đỗ Đại Khoa vào năm 1898 dưới Triều Vua Thành Thái, các cụ Phạm Liêu, PhanQuang, Phạm Tuấn, Ngô Chuân, Dương Hiễn Tiến, và Quãng Nam là vùng đất được cho là Địa Linh nhân kiệt của Việt Nam, đã sinh ra những nhà quân sự, những nhà cách mạng lỗi lạc, những nhà văn, nhà thơ tiếng tăm trong nền văn học, trong đó có Nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam trong Tự Lực Văn Đoàn, Nhà Báo Phan Khôi trong Nhân Văn Giai Phẩm, Nhà thơ Bùi Giáng và còn nhiều nữa mà thời gian không cho chúng tôi kể hết ra đây. Dĩ nhiên quý vị đã biết Quảng Nam Đà Nẵng có nhiều nhạc sĩ tên tuổi, Nhưng đặc biệt đối với Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng và Nhật Ngân là hai nhạc sĩ đã gắn liền với quê hương Quảng Nam Đà Nẵng, với cuộc chiến bảo vệ quê hương, hai nhạc sĩ nầy cũng một thời với hàng hàng lớp lớp lên đường làm nghĩa vụ công dân để bảo vệ Miền Nam tự do, những sáng tác của hai nhạc sĩ nầy đã gắn liền theo những biến cố qua từng giai đoạn với cuộc chiến nghiệt ngã, để rồi cuối cùng phải nổi trôi theo vận nước, đó là lý do mà chúng tôi tổ chức chiều nhạc tưởng niệm hôm nay. Cuối cùng ông không quên cảm ơn qúy vị mạnh thường quân đã bảo trợ cho chương trình trong đó có: Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên, Bác Sĩ Trương Văn Như, Bác Sĩ Micheal Đào và ông Bà Hoàng Tấn Kỳ, Anh chị em Nghệ Sĩ, cảm ơn tất cả anh chị em trong Ban Chấp Hành, Ban Cố Vấn và toàn thể đồng hương thân hữu tham dự. Đặc biệt cám ơn các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí đã thường xuyên loan tải những tin tức sinh hoạt của hội chúng toi trong suốt thời gian qua.Tiếp theo toàn ban hợp ca QNĐN lean hợp ca bản “Quảng Nam Quê Ta Ơi” sáng tác của Nhạc Sĩ Nhật Ngân.Chương trình văn nghệ tiếp theo với Ca Sĩ Quốc Anh qua bản “Một Mai Giả Từ Vũ Khí” của Nhạc Sĩ Nhật Ngân và bản “Đưa Em Vào Hạ” của Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng.Sau đó ông Huỳnh Phước cựu Hội Trưởng QNĐN lên nòi về “Trầm Tử Thiêng Con Người và cuộc đời Phụng sự âm nhạc.Mở đầu ông nói qua vài nét về đất mẹ Quảng Nam Đà Nẵng về những thành đạt của các bậc tiền nhân QNĐN… Sau đó ông nói về âm nhạc, ông nêu danh người nhạc sĩ tài hoa, đó là “nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, anh có tên thật là Nguyễn Văn Lợi, sinh ngày 1 tháng 10 năm 1937 tại Quận Đại Lộc tỉnh Quãng Nam, anh mất tại bệnh viện Anaheim West Medical Center ngày 25 tháng 1 năm 2000, hôm nay đúng 19 năm 6 tháng 3 ngày.Anh yêu âm nhạc từ lúc 10 tuổi, và sáng tác đầu tay được viết vào năm 1958 với bài “Hương ca vô tận” do nữ ca sĩ Thái Thanh hát, đã đưa anh bước vào vùng trời âm nhạc Việt Nam.Những sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng thật đa dạng, nhiều thể loại từ nhạc thiếu nhi, tình ca, dân ca, lính chiến ca…Tổng số bài nhạc đã trên 200 bài, và trên 100 bài viếtriêng cho thiếu nhi. Anh là người sinh ra ở Quảng Nam, có gốc Quảng Nam thứ thiệt, nhưng anh đã được sinh ra cho nòi giống lạc Hồng, của dân tộc Việt Nam đầy yêu thương nhân ái và tha thứ.Ở đây tôi không muốn nói về cuộc đời, hoặc đi vào chi tiết nhạc tình, nhạc đời, nhưng tôi chỉ muốn khơi lại vài nét về lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu đồng loại của anh qua âm nhạc.Từ Quân Trường đổ mồ hôi, Sa Trường bớt đổ máu và kể từ sau Tết Mậu Thân 1968, sau cuộc tàn sát dân lành của bọn cộng sản. Làm chết chóc chia ly của bao gia đình, tàn phá phố phường và nhất là giật sập chiếc cầu Trường Tiền 6 vày 12 nhịp nối liền 2 bờ sông hương xứ Huế mộng mơ, anh ngậm ngùi thương tiếc, uất hận và nhập cuộc vàođấu tranh cho đồng bào cho tổ quốc Việt Nam. Anh căm thù cộng sản đã không có nhân tính phá hoại ngày tết dân tộc, giữa đêm xuân,gây cảnh nổi trôi cho người dân, anh phải thốt lên trách bọn cộng sản, vì sao không thương mến nhau còn gây khổ đau làm lỡ nhịp cầu và mối thù chờ sang ngày nào nối lại nhịp cầu rữa hờn cho nhau.Thưa quý vị, đối với kẻ thù anh dứt khoát, không khoan nhượng, không liên hiệp, qua câu nói để đời khuyên mọi người chúng ta phải nên chú ý: “Cộng sản là cộng sản, không có việc cộng sản của ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua” Rồi anh muốn “hát cho Sài Gòn Quật Khởi” kêu gợi những người con của mẹ Việt hãy vững niềm tin thế nào sau cơn mưa rồi ngày sẽ sáng tươi ánh mặt trời. Hẹn cùng bình minh xua bóng đêm tăm tối dưới chế độ độc tài chuyên chế và quyết đòi lại Sài Gòn xưa cho rộn bước chân về tự do, công lý…“Một ngày Việt Nam” Từ nghìn trùng xa, ai vẫn hát vang lời Việt Nam. Nhìn về đại dương, ta nhớ thương quê nhà ở đó. Và anh kêu gọi: Dù nhục dù vinh xin hãy hát vang lời Việt NamTựa vào lòng nhau, ôi những trái tim cùng dòng máu - Gọi người gọi ta, gọi số kiếp lưu đày gần xa - Gọi bóng tối ngưng bài cuồng ca - Cho tiếng hát mơ ngày Việt Nam và anh ước muốn: Một ngày Việt Nam, ngày thoát bóng đêm dài lầm than - Ngày thế giới reo mừng hòa vangtrong khúc hát một ngày Việt Nam…”Sau đó Ca Sĩ Kim Loan lên hát bản “Tưởng Niệm” của Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng, Ca Sĩ Ngọc Hạ hát bản “Hương Ca Vô Tận” của Trầm Tử Thiêng và “Một Lần Dang Dở” của Nhật Ngân, Ca sĩ Carol Kim lên hát 2 bản nhạc của Nhật Ngân đó là bản “Tôi Đưa Em Sang Sông và “Bài Hát Cho Người Kỷ Nữ”.Tiếp theo ông Nguyễn Văn Mỹ,cựu Hội Trưởng lên nói về: “Trần Nhật Ngân Cuộc Đời và Âm Nhạc”Mở đầu ông Mỹ nói: Tôi rất hân hạnh được lên đây để nói về người nhạc sỹ tài ba của nền âm nhạc Việt Nam, và cũng là người có nhiều gắng bó với đồng hương QNĐN cho đến ngày anh vĩnh viễn ra đi vào cõi Vĩnh Hằng, đó là Nhạc Sĩ Nhật Ngân…Trần Nhật Ngân sinh ngày 24 tháng 11 năm 1942 tại Thanh Hóa, lớn lên ở Huế, ở Đà Nẵng, anh đã theo học các trường ở Huế, ở Đà Nẵng, vào Sài Gòn cùng gia đình, anh học ở Võ Trường Toản và rồi trở lại dạy học tại Đà Nẵng cho đến ngày anh nhập ngũ vào QLVNCH.Trước đó, tại Đà Nẵng và Huế, Nhật Ngân đã đến với âm nhạc qua sự chỉ dạy của các linh mục và sau đó ở Sài Gòn, qua sự hướng dẫn của những người trong thân tộc là giáo sư âm nhạc và nhạc sĩ nổi tiếng như Đỗ Thế Phiệt và Nhật Bằng.Anh là một chiến sĩ QLVNCH trong ngành Tâm Lý Chiến, anh làm trưởng ban Văn Nghệ của Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.Anh vượt biên năm 1982 và định cư tại Hoa Kỳ cho đến ngày anh vĩnh viễn ra đi là ngày 20 tháng 1 năm 2012.Ngoài những ca khúc ký tên Nhật Ngân, và người con gái (Ngân Khánh), anh còn sáng tác chung với nhạc sĩ Trần Trịnh, và vì cả hai cùng chơi thân với ông Lâm Đệ (con rể chủ hãng dĩa Sóng Nhạc) nên đã khai sinh ra tên: Trịnh Lâm Ngân.Nhạc phẩm đầu tiên “Tôi đưa em sang sông” anh đã viết lên mối tình thật sự của anh với “người em xứ quảng”.Cuộc đời không ít cái rối răm, nếu tình yêu cứ êm đềm đi tới kết quả tốt cho Nhật Ngân lúc đó, thì làm gì chúng ta nghe được các ca sĩ hoặc chính chúng ta hát bài “tôi đưa em sang sông”? làm gì chúng ta nghe được giai điệu ray rứt và những lời nhạc thật chân chất của bến đò Xu, Đà Nẵng “sợ bến đất lấm gót chân”? “sợ bến gió buốt trái tim”? Hay “Gót chân ngày xa xưa sợ lấm trong bùn khi mưa”? và cũng từ đây, từ bài hát nầy làm cho mối tình của Nhạc sĩ Nhật Ngân với Quảng Nam Đà Nẵng càng thêm thắm thiết, nhất là trong những năm sau nầy cho đến khi anh rời bỏ chúng ta… Dòng nhạc của Nhạc sĩ Nhật Ngân với tình yêu, với quê hương, với đấu tranh, với thân phận con người, với mơ ước hòa bình và nổi trôi của vận nước, đã bay khắp hang cùng ngõ hẽm trong nước Việt Nam và trên toàn thế giới, theo gót chân của người việt tỵ nạn hay buôn bán làm ăn; tên tuổi của Nhật Ngân cũng như các đại nhạc sĩ khác của thời VNCH đã in sâu trong lòng người Việt. Nhạc của anh đã đang và sẽ mãi mãi đi vào lòng người Việt Nam vì nó đã nói lên lòng nhân bản và phong cách của người Việt Nam tự ngàn xưa để lại; nói đến đây, tôi cũng xin kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ đến quý nhạc sĩ thời VNCH, chỉ trong vòng 20 năm mà quý vị đã để lại một kho tàng vô giá cho nền âm nhạc VN nói riêng và nền văn hóa VN nói chung, chỗ đứng của quý vị vẫn ở hàng danh dự trong đó có nhạc sĩ Nhật Ngân.Khi ra hải ngoại nhạc sĩ Nhật Ngân vẫn miệt mài sáng tác cho đến khi anh truốt hơi thở cuối cùng vào ngày cận Tết năm Nhâm Thìn 2012 tại Orange County, California.Nhạc Sĩ Nhật Ngân không những đã sống mà lại còn viết lên nỗi niềm của anh và của tất cả những người tỵ nạn cộng sản chúng ta với bài “Ngày Ấy Không Xa”Sẽ có một ngày,ngày ấy không xa,bao đứa con yêu sẽ về Tổ QuốcSẽ có một ngày,ngày ấy không xa, bước chân lưu lạc tìm về gặp nhauSẽ có một ngày,ngày ấy không xa,ta sẽ đi thăm những người nằm xuốngSẽ có một ngày, ngày ấy không xa, ta về quê mẹ hát bài Tự Do.Đó là những lời chân tình đầy tình người tình dân tộc và lòng nhân bản của con người Việt Nam được đào tạo dưới mái trường thời VNCH ngày đó. Tiếc rằng ngày ấy chưa đến thì anh đã vĩnh viễn ra đi. Nghe anh kể về người thương binh qlvnch mà anh đã gặp trong “Chiều qua phà Hậu Giang” cũng là đầu đề của nhạc phẩm mà anh đã viết về người TB/QLVNCH đã vất vả, đớn đau, bi thương, bị kỳ thị bởi những người cùng dòng máu sau ngày cộng sản cưỡng chiếm Miền Nam làm cho lòng tôi chùng xuống, mỗi khi nghe bài hát nầy là mỗi lần tôi suy nghĩ nhiều về người Thương Binh QLVNCH… một bài viết khá dài chi tiết về cuộc đời của Nhạc Sĩ Nhật Ngân để kết thúc phần trình bày ông đã mượn mấy vần thơ của Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình để nói lên tâm tình của anh với tất cả chúng ta cho phần kết thúc: “Xin vĩnh biệt anh em / Xin vĩnh biệt mọi người / Tôi ra đi lần cuối / Không bao giờ trở lại / Hẹn nhau trong nước Trời / Con thuyền đi qua để lại sóng / Đoàn tàu đi qua để lại tiếng.”Trần Nhật Ngân đã đi qua cuộc đời Xin để lại tình yêu…Tiếp theo Ca Sĩ Lê Toàn lên hát bản “Một Thời Để Nhớ” của TTT và “Ngày Vui Qua Mau” của NN, Ca Sĩ Ánh Tuyết với bản “Đêm Nhớ Về Sài Gòn” của TTT, Ban Tù Ca Xuân Điềm với hoạt cảnh “Khăn Sô Cho Huế”, Carol Kim trở lại với 2 bản nhạc: “Mười Năm Yêu Em” “Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng” của TTT, Ca Sĩ Ngọc Hạ trở lại với bản: “Ngày Đá Đơm Bông” của NN và “Lời Vỗ Về Cho Ngày Sầu Muộn” cùa TTT, Ngọc Hạ với bản “Mùa Xuân Của Mẹ” của Trịnh Lâm Ngân.”Kết thúc chương trình văn nghệ MC Bích Ngọc và MC Hoàng Tấn Kỳ mời Bban Hợp Ca, Ban Tổ Chức cùng anh chị em nghệ sĩ lên sân khấu hợp ca bản “Lữa Bolsa”Sau cùng ban tổ chức tặng hoa cho tất cả các anh chị nghệ sĩ.Điểm son cho chương trình nhạc tưởng niệm đó là khai mạc và chấm dứt đúng thời gian quy định, mọi người tham dự đã giữ yên lặng từ đầu chương trình cho đến phút cuối. MC cây nhà lá vườn nhưng đã điều hợp một chương trình thật linh động để bảo đảm đúng thời gian là một việc làm rất khó nên được nhiều đồng hương tham dự khen ngợi.Mọi chi tiết lên lạc: (714) 747-1567, Email: donghuongquangda@gmail.com hoặc vào trang Web: http://donghuongquangda.org