Nam Hàn Đình Chỉ Đường Bay Từ Busan Đến Sapporo

SEOUL - Trong lúc căng thẳng mậu dịch Hàn-Nhật tiếp tục, Korean Air đình chỉ các chuyến bay nối liền Busan với Sapporo từ ngày 3-9. Lý do được nêu ra là do nhu cầu giảm.1 phát ngôn viên cho hay vào ngày 29/07: sẽ cắt giảm số chuyến bay giữa 2 nước hay dùng phi cơ nhỏ từ giữa Tháng 8. Ngoài ra, 5, 6 thành phố Nam Hàn ngưng các trao đổi hành chính với Nhật, cho tới khi các bất đồng giữa 2 nước được giải tỏa.Bộ trưởng Phủ Tướng Nhật Yoshihide Suga tỏ ý tiếc về quyết định của Korean Air. Ông Suga nói: quan hệ giữa 2 nước đang ở vào lúc khó khăn. Nhưng các trao đổi giữa người với người vì nhu cầu hiểu biết nên được tiếp tục.Tokyo và Seoul đang tranh chấp về việc bồi thường thiệt hại cho số công nhân Nam Hàn bị cưỡng bách lao động trong thời kỳ người Nhật thống trị bán đảo Hàn 1910-1945. Trong tháng qua, Nhật hạn chế xuất cảng sang Nam Hàn 1 số vật liệu cần dùng cho các ngành kỹ thuật cao để trả đũa phán quyết của tòa Nam Hàn về bồi thường lao động cưỡng bách.Tại Nam Hàn, 1 số sản phẩm và dịch vụ Nhật bị tẩy chay, gồm bia, quần áo, du lịch.Tại Tokyo, báo Sankei đưa tin: không chắc Thủ Tướng Abe gặp mặt TT Moon khi 2 vị đi New York họp đại hội đồng LHQ vào Tháng 9. Theo báo này, Thủ Tướng Abe có thể không gặp TT Moon tại hội nghị ASEAN họp vào Tháng 10.