Sài Gòn: Bắt Đường Dây Làm Thuốc Giả Trị Giá Hàng Chục Tỉ Đồng

SÀI GÒN -- 2 lãnh đạo công ty dược liệu và 11 người khác bị bắt tại Sài Gòn do chế tạo thuốc giả lên tới hàng chục tỉ đồng, theo bản tin của báo Zing.vn cho biết hôm 29 tháng 7.Bản tin Zing viết như sau.Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây sản xuất thuốc giả hàng chục tỷ đồng do hai lãnh đạo công ty dược cầm đầu.Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thuốc giả trị giá hàng chục tỷ đồng và bắt giữ 11 người liên quan.Đường dây này do Nguyễn Đình Lạc Thư - Phó giám đốc Công ty TNHH TM Asia Pharmacy và Lê Văn Khôi - Giám đốc Công ty TNHH dược phẩm Đông Dược Việt cầm đầu.Theo đó, trưa 25/7, các trinh sát Đội 7 (PC03) bắt quả tang Nguyễn Văn Thanh Tuấn (47 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) điều khiển ôtô chở theo 20 thùng carton chứa các hộp thực phẩm chức năng giả, nhái lại nhiều thương hiệu nổi tiếng để giao đến một điểm kinh doanh tại quận 11.Lực lượng chức năng sau đó đã mở rộng điều tra, khám xét khẩn cấp tại 7 địa điểm gồm các công ty và hộ kinh doanh, nơi sản xuất, tàng trữ thuốc giả và thực phẩm chức năng giả tại các quận 8, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và huyện Bình Chánh.Tại các cơ sở này, lực lượng chức năng thu giữ nhiều phương tiện sử dụng sản xuất và hơn 500 thùng thuốc, thực phẩm chức năng giả các loại và hàng trăm kg nguyên liệu.Các sản phẩm làm giả chủ yếu là viên uống tăng cường nội tiết nữ, sinh lực nam, kích thích mọc tóc, các loại cốm và thực phẩm chức năng...Theo lãnh đạo Phòng PC03, kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây này làm giả nhiều loại tân dược và thực phẩm chức năng của rất nhiều nhãn hàng, sản phẩm đã được đăng ký độc quyền của các công ty trong và ngoài nước.Tổng giá trị hàng hóa tạm giữ trị giá tương đương hàng thật ước tính hàng chục tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 11 người liên quan và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thư, Khôi.