Chương Trình Miễn Phí Từ Các Công Viên Giải Trí Garden Grove

Ban Phục vụ Cộng đồng Thành phố đang tổ chức lễ kỷ niệm vào tháng Bảy là tháng 'Parks Make Life Better!'® với các hoạt động miễn phí tại một số trung tâm giải trí, công viên trong Thành phố vào Thứ Ba, ngày 30 tháng 7, 2019.Các lớp bơi miễn phí tại các hồ bơi công cộng gồm có:Từ 1:45 trưa đến 3:15 trưa, tại Gary Hall, nằm trong Eastgate Park, tại địa chỉ 12001St. Mark Street; Công viên Magnolia Park, 11402 đường Magnolia; và từ 7:30 giờ tối đến 9:00 giờ tối, tại Công viên Woodbury, 13800 Rosita Place.Từ 10:00 giờ sáng đến 4:00 giờ chiều, Trung tâm Atlantis Play Center, tọa lạc tại 13630 Atlantis Way, mở cửa cho khách vào chơi và tham quan công viên miễn phí.Trung tâm Sports and Recreation Center, nằm trong Garden Grove Park, tại 13641 Deodara Drive, sẽ mở cửa cho chơi bóng rổ miễn phí, từ 3:00 đến 5:00 giờ chiều.Tháng Bảy được công nhận là tháng 'Park Makes Life Better!'® trên toàn quốc và được Hiệp hội Công viên và Giải trí Quốc gia và Hiệp hội Giải trí và Công viên California công nhận. Ban Phục Vụ Cộng Đồng với sứ mệnh tạo ra và tôn vinh một cộng đồng lành mạnh và sôi động, song song tập trung vào việc duy trì và tăng cường các công viên giải trí, cung cấp không gian ngoài trời an toàn để cộng đồng vui chơi và hoạt động.Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc Ban Phục Vụ Cộng đồng tại số (714) 741-5200.