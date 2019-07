Sòng Bài TQ, Sừng Tê Giác, Khô Hạn, Đầu Tư

Hải Phòng trở thành ổ sòng bài TQ… Báo Người Lao Động kể rằng sau khi khám xét "sào huyệt" đường dây đánh bạc quốc tế qua mạng được đặt trong khu đô thị Our City (Km6 đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng), đến chiều ngày 28-7, công an cho biết đã tạm giữ 380 đối tượng, đều là người Trung Quốc, tham gia điều hành các trang web, tổ chức cho chính công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến, với các hình thức cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, lô đề… Ssố tiền đã giao dịch trên hệ thống đánh bạc này là trên 3 tỉ nhân dân tệ, tương đương với hơn 10 ngàn tỉ đồng Việt Nam.Công an cũng thu giữ gần 2 ngàn điện thoại thông minh, hơn 530 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt cùng nhiều đồ vật và tài liệu có liên quan khác…Báo ĐCSVN kể rằng Hải quan đã bắt 55 khúc sừng tê giác tại sân bay Nội Bài. Ngày 27/7, Tổng cục Hải quan thông tin về vụ 14 kiện hàng có chứa 55 khúc sừng tê giác, với tổng trọng lượng là 125,15 kg được ngụy trang trong các khối thạch cao đã được Đội Kiểm soát Hải quan Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện tại kho hàng của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS) -- từ UAE UNITED ARAB EMIRATES vận chuyển qua đường hàng không về Sân bay Quốc tế Nội Bài.Báo SGGP kể chuyện khô hạn Trung bộ: Lúa cháy, người khát… Sau các tỉnh Bắc Trung bộ, thì đến nay hạn hán diễn ra khốc liệt một số tỉnh Nam Trung bộ. Sông suối, ao hồ trơ đáy, ruộng đồng bỏ hoang, cuộc sống người dân đảo lộn… Đây được xem là một trong những đợt hạn hán nghiêm trọng trong nhiều thập kỷ qua.Ông Nguyễn Tấn Lái, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết: “Trong vòng 20 đến 30 năm nay, chưa có đợt hạn nào kinh khủng như năm nay. Hạn từ rừng xuống đồng bằng, ra tận các làng ven biển. Ruộng đồng thì cháy khô, bỏ hoang; cây trên rừng cũng khô quắp chực chờ cháy; người dân thì chạy đôn chạy đáo tìm nguồn nước…”.Trong khi đó, tỉnh Bình Định hiện có trên 50.000 dân đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng…Báo Thanh Niên kể: Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 7, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 20,21 tỉ USD. Trong đó, có 2.064 dự án đăng ký mới với tổng vốn gần 8,3 tỉ USD và 791 lượt dự án đăng ký tăng thêm vốn với 3,42 tỉ USD. Còn lại lượng góp vốn, mua cổ phần tại 4.387 dự án đạt trị giá hơn 8,52 tỉ USD. Bên cạnh đó, số vốn FDI thực hiện từ đầu năm đến nay đạt 10,55 tỉ USD.Nếu so với cùng kỳ năm trước, vốn FDI vào Việt Nam 7 tháng năm nay giảm 12%. Đáng chú ý, trong khi vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm sụt giảm thì vốn góp mua cổ phần năm nay tăng mạnh gần 78%.Bản tin Zing kể: Trước tình trạng nước kém ở các thuỷ điện miền Trung - Tây Nguyên, nguy cơ rủi ro thiên tai cấp độ 1, EVN kêu gọi các tỉnh khu vực hạ lưu chủ động dự trữ và dùng nước tiết kiệm. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết tình trạng thời tiết hạn hán nghiêm trọng, nước về hầu hết hồ thủy điện đều kém, nhiều hồ thủy điện ở miền Trung đang trong tình trạng xấp xỉ mức nước chết.Cụ thể, báo cáo nêu rõ hiện tại đã có 9/57 hồ khu vực miền Trung - Tây Nguyên mực nước hồ đã ở mực nước chết. Đó là các hồ thủy điện: Vĩnh Sơn B, Sê San 4, Sông Ba Hạ, Buôn Tua Srah, Sông Côn 2A, Sông Tranh 2, Thác Mơ, Đại Ninh, Đạ Dâng 2.Bản tin TTXVN kể: Thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại 3 thành phố Sapporo, Kanagawa và Tokyo (Nhật Bản) sẽ diễn ra từ ngày 6-9 đến 15-9. Đây là chương trình góp phần hiệu quả quảng bá hình ảnh đất nước, con người và du lịch Việt Nam đến thị trường khách quốc tế lớn thứ 3 của nước ta, đồng thời là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác, thúc đẩy trao đổi khách 2 bên.Báo Doanh Nghiệp VN kể: Thu nhập của người nông dân trồng thanh long trong 6 tháng đầu năm 2019 cao hơn năm 2018, với mức lợi nhuận trung bình/ha đã trừ chi phí là 200 triệu đồng/ha. Thông tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, giá bán thanh long tại Bình Thuận trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt mức trung bình 16.600.đồng/kg. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái thì mức giá này chỉ tương đương, tuy nhiên theo khảo sát thực tế của địa phương này, trong 6 tháng cuối năm giá bán thanh long sẽ tăng cao hơn năm ngoái từ 2.000 đến 3.000 đồng/kg.BizLive kể chuyện: Trong năm ngoái, Trung Quốc mua 496 triệu USD chuối từ Philippines, tăng 71% so với năm 2017, trong khi đó giá trị chuối Philippines bán sang Nhật tăng 24% lên 485 triệu USD, theo số liệu của chính phủ Philippines.Báo An Ninh Thủ Đô kể: Nhật Bản có Sony, Canon; Hàn Quốc có Samsung, Huyndai; Việt Nam thật sự có gì? Trả lời cho câu hỏi này thật khó! Có thời điểm, tranh luận xung quanh câu chuyện “Samsung có phải là hàng Việt Nam không” diễn ra gay gắt, nhưng vẫn không đi đến kết luận thống nhất nào. Nhiều ý kiến cho rằng, khái niệm “made in Vietnam” không đồng nghĩa với việc đó là hàng Việt Nam vì hiện nay có khá nhiều tập đoàn đa quốc gia đặt nhà máy sản xuất ở Việt Nam như Unilever, P&G, Samsung và nhiều thương hiệu dệt lớn trên thế giới…Tất cả các sản phẩm này đều có xuất xứ là “made in Vietnam” nhưng chúng không phải là hàng Việt, bởi chúng thuộc về các quốc gia nơi sinh ra các thương hiệu này. Tuy vậy, với đại đa số người tiêu dùng, “made in Vietnam” là hàng Việt, do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất.Báo Pháp Luật kể: hướng dẫn viên du lịch có hành vi thuê, cho thuê, mượn, cho mượn thẻ hướng dẫn viên du lịch thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Mức phạt này còn áp dụng đối với hành vi không trung thực khi kê khai hồ sơ cấp, cấp lại, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch và hướng dẫn du lịch không đúng phạm vi hành nghề.Cá nhân vi phạm có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng thẻ hướng dẫn viên du lịch trong thời hạn từ 1 tháng đến 6 tháng.Báo Giao Thông kể về sản phẩm mới của VN: Đưa ống hút tre xuất ngoại thu triệu USD… ống hút tre giá khá đắt hơn (40.000 đồng/hộp 10 ống), dùng xong phải rửa… song có thể sử dụng tới vài chục lần trong khoảng 3 - 4 tháng. Điều quan trọng hơn, sản phẩm này có thể phân huỷ trong vòng 2 - 3 năm ngoài tự nhiên và không ảnh hưởng đến môi trường.Diễn Đàn Doanh Nghiệp ghi lời Ông Dương Nghĩa Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Cá tra Việt Nam (Vinapa) cho biết: Trong lúc chi phí đầu vào từ con giống, thức ăn… cái gì cũng tăng nhưng giá bán ra thì giảm tới mức giá 19.000 - 20.000 đồng/kg như hiện nay, người nuôi cầm chắc lỗ khoảng 3.000 - 5.000 đồng/kg.Theo Hiệp hội chế biến, xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep): 6 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu cá tra sang các thị trường chỉ đạt 961 triệu USD, bằng 40% kế hoạch của năm 2019. Nguyên nhân là do xuất khẩu sang thị trường HongKong-Trung Quốc chững lại, trong khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Brazil và Colombia giảm. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ giảm đến 40% sản lượng so với cùng kỳ, nguyên nhân là do tác động của việc tăng thuế bán phá giá trong đợt xem xét hành chính lần thứ 14 (POR14) từ thị trường này.Bản tin VietnamNet kể: thị trường hàng không Việt Nam vẫn được đánh giá là rất hấp dẫn với tăng trưởng ấn tượng khoảng 17%/năm trong 10 năm qua, cao hơn rất nhiều so với mức 7,9% khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây là lý do khiến các đại gia vẫn đang tiếp tục kế hoạch đổ tiền vào lĩnh vực này....Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng khách hàng không chỉ còn đạt 9,4% (lên mức 38,5 triệu khác), thấp hơn khá nhiều so với mức tăng 14% trong cùng kỳ năm trước.Bnews ghi lời Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng công ty may 10 cho biết, để sản xuất ra sản phẩm 100% hàng Việt Nam với giá phải chăng, có thể cạnh tranh được với hàng ngoại nhập, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì phải mất một thời gian dài và rất khó khăn. Tuy nhiên, để chinh phục thị trường Việt thì "khó mấy cũng phải làm, vì không thể thua trên sân nhà"- ông Việt nói.Các doanh nghiệp cũng cho rằng, khó khăn nhất của ngành may chính là nguyên liệu, vì đến 90% nguyên liệu vải doanh nghiệp phải nhập từ nước ngoài.Người Lao Động cũng cho biết: tại buổi họp báo của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) mới đây, ông Trương Văn Cẩn, Tổng Thư ký hiệp hội, thông tin tình trạng đơn hàng của các DN không khả quan so với năm 2018 và khan hiếm đơn hàng đang diễn ra khá phổ biến, không chỉ ở những DN nhỏ mà cả DN lớn trong ngành như May 10, May Việt Tiến cũng bị sụt giảm. Lượng đơn hàng của nhiều DN chỉ bằng khoảng 70% so với cùng kỳ năm 2018. Đặc biệt, tiêu thụ sợi và phụ liệu cũng gặp nhiều khó khăn.