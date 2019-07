Thỏa Thuận Bồi Thường Vì Để Lộ Hồ Sơ Cá Nhân của Hãng Lưu Trữ Hồ Sơ Tín Dụng Equifax

Các cơ quan chính phủ và luật sư trong nhiều vụ kiện nhắm vào Công Ty Equifax vừa thông báo một thoả thuận bồi thường có thể lên đến 700 triệu dollar liên quan đến vụ đánh cắp hồ sơ tín dụng của khoảng 147 triệu khách hàng được loan báo vào tháng 9 năm 2017. Qua thỏa thuận này, các khách hàng có thể được bồi thường qua nhiều hình thức khác nhau như được nhận dịch vụ theo dõi và bảo vệ hồ sơ tín dụng, nhận số tiền mặt $125.00 hay bồi thường các thiệt hại đã xảy ra có thể lên đến $20,000. Khách hàng bị ảnh hưởng phải làm đơn xin bồi thường theo hạn kỳ qui định vì nếu không sẽ không được gì hết.

Tóm lược vụ án

Vào tháng 9 năm 2017, Equifax đã loan báo là hệ thống điện toán của họ đã bị tấn công và kẻ gian đã đánh cắp được hồ sơ cá nhân của khoảng 147 triệu khách hàng bao gồm các dữ kiện như tên, số an sinh xã hội, ngày sinh, địa chỉ, số bằng lái xe hay số thẻ tín dụng. Không lâu sau đó, nhiều nạn nhân cũng như bộ tư pháp của liên bang và nhiều tiểu bang đã nộp hồ sơ kiện hãng Equifax. Các hồ sơ tranh tụng này đã được qui tụ lại một nơi tại tòa án liên bang tại Tiểu Bang Georgia với tên gọi chung là In re: Equifax Inc. Customer Data Security Breach Litigation, Case No. 1:17-md-2800-TWT. Hầu hết các hồ sơ tranh tụng là đơn kiện tập thể (class action lawsuit).

Sau một thời gian tranh tụng, các bên đã đồng ý tiến trình hòa giải và đã đưa đến một thỏa thuận và được đệ trình lên tòa vào ngày 22 tháng 7 để được chấp thuận. Quyết định thỏa thuận sẽ được đưa ra điều trần tại tòa vào ngày 19 tháng 12 và có thể được phê chuẩn vào cuối năm 2019. Sau khi được tòa án chấp thuận, các số tiền bồi thường mới được phân phối theo thỏa thuận.

Thỏa Thuận Bồi Thường Gồm Những Gì?

Các điều khoản chính trong thỏa thuận bồi thường gồm có

350 triệu dollar để trang trãi cho các chi phí bồi thường thiệt hại cho các cá nhân bị ảnh hưởng, tiền mặt hay chi phí dịch vụ theo dõi và bảo vệ hồ sơ tín dụng, bồi thường các nạn nhân đứng đơn kiện, chi phí điều hành quỹ bồi thường hay tiền luật sư phí. Nếu tiền bồi thường không đủ, Equifax sẽ đóng thêm 125 triệu dollar phụ trội Nâng cấp hệ thống điện toán để phòng ngừa các rủi ro tương tự trong tương lai, và Tiền phạt trả cho các cơ quan điều tra của liên bang và tiểu bang.

Khách hàng được bồi thường những gì?

Các khách hành bị ảnh hưởng phải làm đơn đòi bồi thường theo hạn định thì mới nhận được bồi thường. Các khách hàng muốn không bị giới hạn bởi các thỏa thuận này để vẫn có thể làm đơn kiện riêng thì vẫn phải làm đơn xin thoát ra (opt-out) trước hạn chót. Các hình thức bồi thường và hạn kỳ nộp đơn được qui định như sau:

Nếu đã bị thiệt hại, khách hàng có thể đòi bồi thường thiệt hại lên tới 10 tiếng đồng hồ ở mức độ $25 mỗi giờ. Nếu mất nhiều thời gian hơn, phải chứng minh giấy tờ để được bồi thường lên tới thêm 10 giờ cũng với mức độ $25 một giờ. Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể được bồi thường số tiền đã bỏ ra (out of pocket losses) lên tới $20,000. Nếu chưa bị thiệt hại, khách hàng có thể chọn (a) $125 tiền mặt nếu đang tự trả tiền chi phí cho các dịch vụ theo dõi và bảo vệ hồ sơ tín dụng, hay (b) Equifax sẽ chi trả các chi phí dịch vụ theo dõi và bảo vệ hồ sơ tín dụng từ cả 3 hãng (Equifax, Experian và TransUnion) lên tới 4 năm và thêm 6 năm sau đó chỉ với Equifax, nhưng tất cả phải được chọn ngay từ đầu. Tất cả đơn xin bồi thường phải được nộp trước ngày 22 tháng 1 năm 2020. Nếu thiệt hại được phát giác sau này, khách hàng vẫn có thể được bồi thường cho tới ngày 22 tháng 1 năm 2024 nếu quỹ bồi thường vẫn còn. Khách hàng nào muốn ra khỏi thỏa thuận này phải làm đơn xin ra khỏi thỏa thuận này trước ngày 19 tháng 11 năm 2019. Nếu ra khỏi thỏa thuận này, khách hàng vẫn có thể làm đơn kiện riêng với Equifax để đòi bồi thường cho riêng mình. Bắt đầu từ năm 2020, tất cả các khách hàng có thể nộp đơn xin trợ giúp trong dịch vụ phục hồi hồ sơ tín dụng cá nhân (Identity Restoration Services) trong vòng 7 năm nếu bị xác nhận là nạn nhân bị đánh cắp hồ sơ tín dụng. Dịch vụ này có thể bao gồm được nhận 6 bản báo cáo miễn phí từ Equifax thay vì chỉ có 1 bản mỗi năm như hiện nay.

Muốn làm đơn đòi bồi thường thì phải làm sao?

Hầu hết các chi tiết cần thiết hay thủ tục đòi bồi thường có thể được tìm hiểu ở địa chỉ www.EquifaxBreachSettlement.com

Trước nhất, khách hàng cần xác định xem chính mình có bị ảnh hưởng trong số khách hàng có hồ sơ bị đánh cắp hay không, có thể chọn thủ tục Look up và chỉ cần đánh vào tên họ và 6 số an sinh xã hội sau cùng, không cần đánh cả 8 số. Nếu có chỗ nào đòi cả 8 số tức là trang nhà giả mạo.

Sau khi xác nhận mình là nạn nhân, khách hàng có thể chọn vào trang File A Claim để điền vào các chi tiết cần thiết để chọn các phương thức được bồi thường.

Số tiền bồi thường hay các dịch vụ bồi thường chỉ bắt đầu sau khi tòa án chấp thuận, được dự trù vào cuối năm 2019.

Kết Luận

Sự kiện bị đánh cắp hồ sơ tín dụng cá nhân có thể đã gây ra tai hại rất lớn hiện nay và trong một thời gian dài trong tương lai. Các điều khoản bồi thường này có thể không xứng đáng với những mất mác, lo âu hiện nay hay trong tương lai. Tuy nhiên, đó là sự thỏa thuận mà các bên nghĩ là tốt nhất cho các bên liên hệ. Dẫu sao hãng Equifax đã phải chi trả một số tiền rất lớn cho thỏa thuận này và khách hàng sẽ nhận được những dịch vụ cần thiết để bảo vệ và đề phòng các thiệt hại trong tương lai.

Cho dầu nhận được các dịch vụ này miễn phí hay có trả tiền, người tiêu dùng vẫn phải luôn thận trọng trong mọi giao dịch liên quan đến hồ sơ tín dụng, nhất là trong thời kỳ tiện nghi điện toán như hiện nay.