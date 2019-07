CDC: 2 Chết, 768 Người Bị Vi Khuẩn Salmonella

(Xem: 84)

Hơn 1,400 tu sĩ Do Thái Giáo đã ký tên vào một lá thư từ nhóm giáo sĩ, luật sư và các nhà vận động tới thành viên Quốc Hội, kêu gọi ủng hộ “quyền cơ bản để tìm kiếm tị nạn tại Hoa Kỳ.” Bức thư đã được chuyển đi bởi Hội Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS), là nhóm Do Thái vận động nhân danh những người tị nạn, hôm 18 tháng 7, theo báo The Hill cho biết. Họ yêu cầu các nhà lập pháp “cung cấp tiến trình tị nạn công bằng và nhân đạo cho những người tìm kiếm sự an toàn trong đất nước của chúng ta.”