Tỉ Lệ Giết Người Ơ Mexico Tăng Kỷ Lục Trong 6 Tháng Đầu Năm

Mexico lập thêm một kỷ lục mới “không vui” về mức tăng 5.3% kỷ lục về tỉ lệ tội phạm giết người trong 6 tháng đầu năm 2019, khi so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân được cho là do tình trạng bạo lực băng đảng tại nhiều tiểu bang.Mexico chứng kiến 3,080 vụ giết người trong tháng 6, tăng 8% so với tháng 6/2018. Quốc gia có 125 triệu dân này đã phải chứng kiến khoảng 100 vụ giết người mỗi ngày trên toàn quốc. Trong 6 tháng đầu năm 2019, ở Mexico đã có tổng cộng 17,608 vụ giết người, so với con số 16,714 của cùng kỳ 2018.Cuộc chiến tranh giữa các tập đoàn tội ác đã trở nên sắt máu hơn ở miền bắc của bang Sorona, nơi các vụ giết người tăng đến 69% trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, tại Sinaloa, là nơi lãnh địa của ông trùm mafia “El Chapo” vừa bị kết án tại Hoa Kỳ, thì tỉ lệ giết người đã giảm 23% so với năm ngoái.Tân tổng thống Lopez Obrador vừa cho thành lập đội vệ binh quốc gia, với mục đích quan trọng là trấn áp các tội phạm băng đảng. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa rõ lực lượng nào sẽ chịu trách nhiệm phân tích thông tin tình báo để tìm ra nguyên nhân của các vụ giết người. Alejandro Hope, một nhà phân tích an ninh nói rằng đó mới là vấn đề đáng nói. Theo ông, không hề có một nghiên cứu có hệ thống nào để có thể đưa ra kết luận chính xác điều gì đã xảy ra đằng sau các vụ giết người. Không rõ nguyên nhân, thì không thể tìm cách giải quyết vấn đề được.