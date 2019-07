7 Thành Phố Mỹ Sẽ Chìm Dưới Nước

Mực nước biển dâng cao và chẳng bao lâu nữa hàng chục thành phố ven biển tại Hoa Kỳ sẽ bị chìm dưới nước trong khi hàng trăm cộng đồng ven bờ biển khác đối diện với nạn lụt nghiêm trọng.Chưa tới 150 năm, trung bình mực nước biển đã dâng cao hơn 8 inches. Với phỏng đoán, ít nhất 3 trong số inches đó đã dâng cao trong vòng 25 năm qua, theo National Geographic cho biết.Các mức dâng cao sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà cửa, cuộc sống, và tài sản của con người sống dọc theo bờ biển Hoa Kỳ.Điều này đã được nêu bật trong một phúc trình gần đây bởi Union of Concerned Scientists, phân tích cách mực nước biển dâng cao như thế nào và lũ lụt nghiêm trọng được dự đoán vào năm 2060 có thể ảnh hưởng đến các cộng đồng ven biển.Dựa vào các tài liệu này, báo 24/7 Tempo đã xác định các thành phố biển tại Hoa Kỳ sẽ không bao lâu nữa bị chìm dưới nước như là kết quả.Sau đây là 7 trong số những thành phố được liệt kê:7. Wildwood, New Jersey:Tổng dân số (tính tới 2016): 5,192 người.6. Galveston, Texas:Tổng dân số (tính tới 2016): 49,443 người.5. Hilton Head Island, South Carolina:Tổng dân số (tính tới 2016): 39,651 người.4. North Beach Haven, New Jersey:Tổng dân số (tính tới 2016): 2,250 người.3. Ocean City, New Jersey:Tổng dân số (tính tới 2016): 11,430 người.2. Ocean City, Maryland:Tổng dân số (tính tới 2016): 7,041 người.1. Miami Beach, Florida:Tổng dân số (2016): 91,784 người.