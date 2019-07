Bệnh Viện Trả $6 Triệu Để Dàn Xếp Vụ Tử Vong Neil Armstrong

Theo The New York Times, một bệnh viện ở Ohio đã chi trả cho gia đình cuả phi hành gia Neil Armstrong $6 triệu, như là một phần của cuộc dàn xếp cho cái chết do sự bất cẩn của bệnh viện. Mercy Health được cho là đã chi trả cho vụ dàn xếp bí mật này vào năm 2014, 2 năm sau cái chết của Armstrong.Vợ của Armstrong đã không nhận được bất kỳ món tiền nào. Theo một hồ sơ của tòa án Quận Hạt Hamilton, Cincinnati vừa công bố hôm 23/07, số tiền được trao cho 10 thành viên khác trong gia đình, bao gồm 2 người con, chị, anh và 6 cháu- theo báo cáo của Chicago Tribune.Theo CNN, Mercy Hospital từ chối thảo luận chi tiết, nhưng tuyên bố họ rất thất vọng là chi tiết cuộc dàn xếp này đã bị đưa ra công luận. Bởi vì cả bệnh viện và gia đình đều muốn giữ hồ sơ pháp lý này trong vòng riêng tư.Câu chuyện riêng tư này của Neil Armstrong được đưa ra công chúng chỉ vài ngày sau khi cả nước Mỹ kỷ niệm 50 năm ngày con người lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, với những bước chân lịch sử của Neil Armstrong.