Vì Sao Một Đôi Giầy Nike Có Giá Đến $437,500?

Theo The New York Times, một bệnh viện ở Ohio đã chi trả cho gia đình cuả phi hành gia Neil Armstrong $6 triệu, như là một phần của cuộc dàn xếp cho cái chết do sự bất cẩn của bệnh viện. Mercy Health được cho là đã chi trả cho vụ dàn xếp bí mật này vào năm 2014, 2 năm sau cái chết của Armstrong.