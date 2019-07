Sài Gòn: Lùng Mua Chung Cư Xuống Cấp Để Độc Chiếm Đất Vàng

Chung cư 155-157 Bùi Viện Q.1 đã có lịnh di dời hạn chót là ngày 14/6 nhưng hiện vẫn còn 29/100 hộ đang sinh sống, trong đó có 10 hộ kiên quyết không chịu đi.

Trong khi chính quyền TP. Sài Gòn vẫn đang loay hoay giải quyết việc di dời cư dân, sửa chữa các chung cư loại D (nguy hiểm, phải di dời ngay) thì không ít doanh nghiệp, nhà đầu tư đang lùng sục mua chung cư loại C (đang xuống cấp) với ý đồ nhắm độc chiếm những lô đất vàng sau này, theo báo Phụ Nữ online.Sau nhiều năm thực hiện, các quận, huyện hiện vẫn loay hoay với nhiệm vụ sửa chữa, cải tạo, sắp xếp chung cư cũ, đặc biệt là chung cư loại D - hầu hết được xây dựng trước năm 1975. Đơn cử, Quận 1 hiện có 86 chung cư xếp loại D, phải di dời cư dân lập tức nhưng dân trong các chung cư này vẫn chưa chịu giao mặt bằng.Báo Phụ Nữ dẫn lời ông Nguyễn Văn Dũng, chủ tịch UBND Q.1, cho biết quỹ nhà tạm cư của quận hiện không còn. “Quỹ nhà tạm cư cho người dân chủ yếu tập trung ở các chung cư thuộc quận Bình Thạnh, quận 4 và huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè. Tuy nhiên, không phải cư dân nào thuộc diện di dời cũng đồng ý về tạm cư tại các địa phương vừa nêu” - ông Dũng cho hay.Báo Phụ Nữ dẫn lời ông Lê Duy Mạnh - cư dân chung cư 155-157 Bùi Viện, thắc mắc: “Chúng tôi đã chứng kiến chung cư 155-157 Bùi Viện Q.1 đã có lịnh di dời, vẫn còn 29/100 hộ đang sinh sống, trong đó có 10 hộ kiên quyết không chịu di dời. Hàng trăm cư dân ở các chung cư cũ được chuyển đi tạm cư nhiều năm trước, nhưng đến giờ vẫn không biết được ngày về. Nếu phân về tạm cư ở huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè, cuộc sống của chúng tôi sẽ bị xáo trộn rất lớn do mất quá nhiều thời gian đi lại”.Theo quy định, hộ thuộc diện di dời chỉ tạm cư 36 tháng, sau đó sẽ được tái định cư tại chỗ (tức ở địa điểm cũ, nay có chung cư cất mới), trừ trường hợp bán lại căn hộ cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND các quận, huyện, khó khăn lớn nhất chính là không tìm được nhà đầu tư và cái khó nữa là không trả lời được cho dân: nếu được tái định cư tại chỗ thì diện tích khoảng bao nhiêu m2/căn hộ.Trong khi việc bố trí tạm cư, di dời từ các chung cư loại D vẫn đang trong vòng luẩn quẩn, một số doanh nghiệp đang săn lùng, mua lại hàng loạt chung cư loại C tức đang xuống cấp, đặc biệt là những chung cư nằm ở các khu đất vàng.Báo Phụ Nữ dẫn lời ông Võ Văn Hoan - Phó chủ tịch UBND TP. Sài Gòn, khẳng định: “Tôi biết hiện nay, các doanh nghiệp đang len lỏi, lùng mua và cư dân chung cư loại C cũng đã sẵn sàng bán lại”. Ông Hoan chỉ ra một loạt chung cư loại C nằm ở vị trí đất vàng, có khả năng thuộc về các doanh nghiệp, như: chung cư 90-98 Nguyễn Huệ với 2,000m2 đất, chỉ có 4 tầng và 20 hộ sinh sống, chung cư 25-35 Nguyễn Công Trứ, 107 Tôn Thất Đạm hay 145 Nguyễn Trãi, mỗi nơi 1,000m2 mà chỉ 24 hộ sinh sống, chung cư 62 Trần Hưng Đạo với 2,000m2 đất, chỉ gồm 3 tầng và 73 hộ...Ông Hoan nói thêm: “Những vùng như Cần Giờ, Nhà Bè, đất bao la, họ chẳng thèm, nhưng đất trung tâm quá đẹp, chỉ vài trăm mét vuông cũng đã có hàng loạt các doanh nghiệp để mắt. Ngoài vị trí đẹp, các chung cư tôi vừa nêu đều có số tầng quá ít và số hộ dân sinh sống không nhiều nên doanh nghiệp muốn mua lại là chuyện không khó. Mà chính quyền thì không thể xen vào chuyện mua bán này”.Được biết, TP. Sài Gòn hiện có gần 500 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975, nay đã hết niên hạn sử dụng, trong đó có 15 chung cư hư hỏng nặng, cần phải tháo dỡ ngay lập tức.