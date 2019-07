Họp Mặt Sư Phạm Sài Gòn Hải Ngoại 2019: Mái Trường Xưa

Hình ảnh trong Họp Mặt Sư Phạm Sài Gòn Hải Ngoại 2019.

Garden Grove (Nguyễn tâm)- - Họp mặt Sư Phạm Sài Gòn 2019 với chủ đề: “MÁI TRƯƠNG XƯA” trên sân khấu một bức tranh thật lớn vẽ lên ngôi trường cũ có cây phượng vĩ với những chùm phượng đỏ gợi nhớ hình ảnh một thời cắp sách đến trường.Tại nhà hàng Diamomd Seafood #2 vào trưa Chủ Nhật ngày 21 tháng 7 năm 2019.Điều hợp chương trình do MC. Kiều Nguyễn, cựu giáo sinh khóa 13, khóa chót năm 1975, đến từ Washington DC, cùng một số bạn khóa 13 về từ New York, Houton TX, là một trong những thành viên phụ trách chương trình họp mặt.Mở đầu MC Kiều Nguyễn đã giới thiệu quan khách, quý Thầy, Cô và đồng mo6nSu7 Phạm Sài Gòn tham dự. Trong số có: DS Trần Nghia Đời, Hội Trưởng Hôi Gò Công khách mời danh dự Được biết sau 75 chúng tôi về trường Thánh Mẫu, sau đổi là trường Lam Sơn gần chợ Bà Chiểu, Kiều là Giáo viên dạy giỏi của trường Lam Sơn, quận Bình Thạnh và ngay cả thành phố. Chúng tôi viết ra đây là vinh danh Trường SPSG đã đào tạo ra những nhà giáo giỏi.Mở đầu với nghi thức chào cờ Việt Mỹ & phút mặc niệm do thầy trò SPSGHN thực hiện, Sau đó tất cả đồng ca bài Sư Phạm Hành Khúc như một lời chào mùng quan khách, thân hữu.Sau đó Giáo Sư Hội Trưởng Dương Ngọc Sum lên chào mừng & cám ơn quan khách , Giáo sư chia sẻ những kỷ niệm khi dạy học cùng làm hiệu trưởng các trường, nhưng trường Sư Phạm Sài Gòn mãi trong ký ức của thầy. Sang hải ngoại thầy làm HT Sư Phạm Sài Gòn nhiều năm nay, nhưng nay tuổi già sức yếu, trí nhớ mai một, nên thầy xin từ nhiệm Hội Trưởng giao lại cho giới trẻ điều hành.dù thầy nói vậy, nhưng thầy phát biệu rất dài và lưu loát không cần cầm giấy, chỉ có sức khỏe hơi yếu, đi đứng chậm chạp…Tiếp theo phần giới thiệu tân Ban Chấp Hành cho nhiệm kỳ mới gồm có: Hội Trưởng Nguyễn Ngọc An, Phó Hội Trưởng 1 Trần Quốc Dũng,Phó Hội Trưởng 2, kiêm Thủy quỹ Lê Minh Phú, Văn Nghệ, Phan Bích Thủy…Trong lúc nầy tân Hội trưởng Nguyễn Ngọc An, lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quan khách, quý Thầy Cô cùng đồng môn với lời ngắn gọn ông hứa sẽ nối tiếp các thầy Hội trưởng, Ban chấp Hành tiền nhiệm cố gắng điều hành và duy trì những sinh hoạt của hội mỗi ngày một phát triển.Sau đó Tân Ban Chấp Hành tặng hoa cho Thẩy cựu Ht Dương Ngọc Sum & Thầy HP Nguyễn Tử Quý.Tiếp theo Bban tổ chức mời quý Thầy Cô Giáo lên ngồi trên dãy ghế trước sân khấu để cựu giáo sinh khóa 13 tặng hoa đến các Giáo Sư bày tỏ lòng biết ơn trong tinh thần Tôn Sư Trọng Đạo.Trong lúc nầy các cựu giáo sinh trưởng khóa lên chụp hình lưu niệm cùng quý Thầy Cô.Chương trình văn nghệ do Trưởng Ban Văn Nghệ Phan Bích Thủy thực hiện và điều hợp chương trình.Mở đầu chương trình văn nghệ với bản Hợp Ca Liên Khúc Hùng Sử Việt do Các Giáo Sư và giáo sinh hát thật hùng hồn ghi lại chiến tích oai hùng của dân tộc qua các thời đại, tiếp theo phần vũ do ban vũ Việt Cầm trình diễn qua những chiếc áo dài the trông thật đẹp mắt.Chương trình đơn ca do Đặng Trần Hào/ K2, Ngâm thơ “Hai sắc Hoa Ti Gôn do KiềuNguyễn K13 qua tiếng sáo Ngọc Nôi, Hợp ca Tiếng Hát Với Cung Đàn do: Bích Thủy, Thanh Trung, Quốc Dũng, Việt Long, Kim Hạnh. Ngâm thơ “Ai Trở Về Xứ Việt” do Bích ty & Ngọc Nôi-Nhạc cảnh Hòn Vọng Phu 1,2.3/ Gs Phước, Quốc Dũng, Bích Thủy, Thanh Tùng, Hài Đệ, Đơn Ca Phượng Buồn do Ngọc Thủy,Vọng cổ “Lý Ngựa O” do Thầy Phước, Song ca “Chiều Quê” do Hồng Tước, Bích Thủy, Đơn ca “Love You With All My Heart” Thy Lộc-Ngâm thơ “Mộng Ước Của Em”, Kim Dung K,13 và Ngọc Nôi-Nhạc Cành “Ngày Xưa Hoàng Thị” do nhóm giáo sinh K13, GS Sum và cô Hiệp…Kết thúc chương trình, mọi người ra còn hẹn sẽ gặp nhau kỳ tới.Quý vị muốn biết về những sinh họat của Hôi xin liên lạc Quốc Dũng (714) 791-6191-Bích Thủy(714) 227-3465- Minh Phú (714) 273-8869-Ngọc Bảo ( 714 ) 548-8360.