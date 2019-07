Công bố website Phật giáo hỗ trợ người sử dụng website

Tối 26 tháng 7 năm 2019, tại Văn phòng Liên Phật Hội (United Buddhist Foundation) số 9831 Cheshire Ave, Westminster, CA 92683, Ban Điều Hành Liên Phật Hội đã chính thức công bố và đưa vào hoạt động Trang hỗ trợ người dùng website với tên miền pgvn.org (Viết tắt 4 chữ Phật giáo Việt Nam). Hiện diện tại buổi ra mắt trang web đặc biệt này có anh Tâm Diệu, Trưởng Ban Biên Tập và là người sáng lập Thư viện Hoa Sen, anh Nguyên Giác Phan Tấn Hải, Chủ nhiệm Việt Báo tại California, anh Nguyễn Hiền, Cựu Trưởng Ban Tu Thư Đại Học Vạn Hạnh, Thư ký Tòa soạn Tạp chí Tư Tưởng (trước 1975), nhà văn Văn Công Tuấn (Đức quốc) và toàn Ban Điều Hành Liên Phật Hội. Được biết, Liên Phật Hội hiện nay cũng là cơ quan chủ quản và điều hành Cộng đồng Rộng Mở Tâm Hồn, một website Phật giáo có số lượng người đọc khá đông đảo.

Giới thiệu về trang web công cụ đặc biệt này, anh Nguyễn Minh Tiến, Tổng Thư Ký Liên Phật Hội và cũng là người chịu trách nhiệm lập trình trang web, cho biết đây chỉ là thành quả đầu tiên của những người thực hiện. Trong tương lai còn có nhiều chức năng hỗ trợ khác nữa sẽ lần lượt được hoàn chỉnh và đưa vào phục vụ người dùng website. Tất cả những công cụ, tiện ích này đều sẽ hoàn toàn không thu phí sử dụng.

Công cụ đầu tiên được đưa vào sử dụng trong lần ra mắt này là công cụ rút ngắn link trên internet. Đây là một chức năng hết sức thiết yếu đối với người dùng, nhưng cho đến nay chưa có một trang web Phật giáo nào hỗ trợ người dùng trong việc này.

1. Nhu cầu sử dụng

Đối với các tác giả, dịch giả, khi muốn trích dẫn từ một website thì khó khăn đầu tiên là đường link dẫn đến trang web đó thường rất dài. Thông thường, các đường link website có độ dài từ 80 đến 150 ký tự. Cá biệt có những đường link dài đến xấp xỉ vài trăm ký tự. Do đó, khi muốn dẫn nguồn cụ thể từ một trang web nào đó, các tác giả rất lúng túng, bởi biết chắc rằng người đọc sẽ không thể nào gõ nguyên một đường link quá dài như vậy vào thanh địa chỉ của trình duyệt để tìm đến tham khảo như sự giới thiệu của tác giả.

Ngoài ra, ngay cả khi chia sẻ đường link trên môi trường Internet thì các đường link dài cũng bị hạn chế, chẳng hạn như Twitter không cho phép người dùng sử dụng quá nhiều ký tự. Ngay cả khi chia sẻ qua các hình thức tin nhắn hoặc Messenger, các đường link dài cũng tạo ra nhiều bất tiện. Trong nhiều trường hợp, người dùng có thể nhìn thấy đường link nhưng không thể copy, và như vậy họ không thể nào tự gõ các đường link dài vào thanh địa chỉ của trình duyệt.

2. Phương thức giải quyết

Từ lâu đã có nhiều người nhận ra nhu cầu rút gọn link do những bất tiện nêu trên. Các nhà phát triển của Google cũng đã cung cấp một dịch vụ giúp người dùng rút ngắn các đường link. Dịch vụ này được cung cấp miễn phí tại trang https://goo.gl/. Tuy nhiên, hiện nay trang này đã ngưng phục vụ hoàn toàn.

Một số trang khác cũng giúp người dùng rút ngắn đường link, nhưng vấn đề quan trọng là người sử dụng không biết được đường link rút gọn đó sẽ tồn tại được bao lâu. Do hoạt động không thu lợi nhuận, đã có rất nhiều đường link thuộc loại này bị chết đi sau một thời gian sử dụng, do nhà cung cấp không tiếp tục lưu giữ các dữ liệu liên quan.

Ngoài ra, có một số điểm cần lưu ý về độ an toàn khi sử dụng các đường link rút ngắn. Do đó, nếu là những trang web không tên tuổi, không có độ tin cậy cao thì người dùng sẽ không muốn và cũng không nên bấm vào các đường link rút gọn do họ cung cấp. Một trang cung cấp link rút gọn cần có thêm chức năng giúp người dùng kiểm tra các đường link đã tạo để đảm bảo không bị những kẻ xấu lợi dụng và làm hại đến người dùng. Một số trang cung cấp dịch vụ rút ngắn link thường được sử dụng hiện nay là bitly.com, tinyurl.com. Tuy nhiên, không ai dám chắc là các dịch vụ này có tiếp tục vận hành lâu dài không hay cũng sẽ ngưng phục vụ như Goo.gl đã ngưng. Hoặc như trang shorte.st cũng rút gọn link, nhưng các link rút gọn này sẽ dẫn người dùng đến một trang có quảng cáo trước khi đến đường link họ cần. Và như vậy, người dùng có thể không hài lòng vì phải kéo dài thời gian truy cập. Một trang khác như Bit.do cung cấp link rút gọn nhưng đồng thời cũng thu thập thông tin người dùng như địa chỉ truy cập. Điều này khiến người sử dụng e ngại và không muốn bấm vào các link rút ngắn của họ.

Nói chung, đã có khá nhiều các trang cung cấp dịch vụ rút ngắn link nhưng thực sự chưa tạo ra sự yên tâm hoàn toàn cho người sử dụng. Vì vậy, nếu quý vị tạo một link rút ngắn mà người dùng khi nhìn thấy ngần ngại không muốn bấm vào, hoặc không thể kiểm tra trước khi sử dụng thì đường link ấy sẽ không phát huy được hiệu quả.

Tại trang pgvn.org vừa ra mắt của Liên Phật Hội, người dùng sẽ dễ dàng rút gọn các đường link dài chỉ qua một thao tác bấm chuột. Hãy lấy ví dụ một đường link từ Thư Viện Hoa Sen:

https://thuvienhoasen.org/a32345/quan-chay-tuy-tam-doc-nhat-vo-nhi-o-sai-gon-an-tuy-bung-tra-tien-tuy-kha-nang

Đường link này có tất cả 110 ký tự, sau khi được rút gọn chỉ còn tổng cộng 25 ký tự là: https://pgvn.org/l_pzoke6 . Trong đó, 17 ký tự tạo thành tên miền https://pgvn.org/ là cực kỳ dễ nhớ, và người dùng chỉ phải chú ý để gõ đúng vào 8 ký tự nhận dạng sau cùng mà thôi. Cả hai link dài và ngắn này đều cùng trỏ về một trang nên hết sức thuận lợi cho người dùng.

3. Những điểm cần lưu ý về độ an toàn của người dùng

Đường link rút gọn là tiện dụng, nhưng không phải không có những điểm cần lưu ý. Một số kẻ xấu có thể lợi dụng dịch vụ này để thực hiện ý đồ không tốt, gây hại cho người dùng. Điều này là do đường link rút ngắn sẽ làm cho người dùng không nhìn thấy được đường link thực sự trước khi bấm vào nó. Và nếu đường link bị giấu đi đó là do một kẻ xấu cố tình tạo ra thì nó sẽ dẫn người dùng đến những trang web độc hại hoặc chỉ đơn giản là các trang quảng cáo, hay cũng có thể là các trang khiêu dâm, các trang web lừa đảo v.v...

Vì vậy, người dùng Internet chỉ nên bấm vào những đường link được biết rõ nguồn gốc, biết rõ về độ an toàn. Kẻ xấu có thể thu thập được các thông tin về địa chỉ truy cập hoặc cài các mã độc vào trình duyệt của quý vị khi quý vị vô tình bấm vào một đường link do chúng thiết kế. Phần lớn các trường hợp nhiễm mã độc vào máy tính đều do nguyên nhân này.

Để hạn chế nguy cơ, người dùng có thể kiểm tra đường link rút ngắn trước khi sử dụng nó. Chúng tôi có thiết kế chức năng kiểm tra cho phép quý vị dán đường link rút gọn vào và bấm nút kiểm tra, chương trình sẽ khôi phục đường link gốc đã dùng để rút gọn để quý vị nhìn thấy được. Nếu thấy có dạng thức nghi ngờ, chẳng hạn như nhìn thấy đó là đường link dẫn đến một tên miền xa lạ, hoặc cuối đường dẫn có tên file mang đuôi .exe (các file thực thi vô cùng nguy hiểm khi được kích hoạt bằng cách bấm vào).

4. Hướng dẫn sử dụng pgvn.org

Đối với người tạo link, ngay khi vào giao diện trang pgvn.org, quý vị sẽ nhìn thấy hộp rút gọn link và chỉ cần copy, dán đường link gốc vào đó. Độ dài của đường link gốc sẽ được thông báo và đường link rút gọn sẽ được tạo ra tức thì. Quý vị chỉ cần bấm vào đường link ngắn đó là sẽ được dẫn đến đúng trang web cần đến. Quý vị có thể copy đường link ngắn đó và lưu giữ lại, sau đó tùy ý chia sẻ qua các bài viết, các trích dẫn, hoặc nhắn tin cho bạn bè... rất tiện dụng.

Ngoài ra, khi dán một link rút gọn vào để kiểm tra, quý vị cũng sẽ được thông báo về số lần sử dụng của đường link đó, hay nói khác hơn là có bao nhiêu người đã click vào đường link quý vị tạo ra trước đây (tracking click). Thông tin này rất quan trọng đối với người tạo link, vì nó giúp đánh giá được mức độ phổ biến của từng đường link khác nhau.

Đối với người sử dụng link, khi nhận được một đường link rút ngắn có mang tên miền pgvn.org, nếu nghi ngờ (vì không biết rõ hoặc không tin cậy vào người gửi link) quý vị có thể vào ngay trang pgvn.org để kiểm tra. Chỉ cần quý vị dán hoặc gõ đường link vào, sau đó bấm nút kiểm tra thì sẽ nhận được kết quả tức thời. Hệ thống sẽ xác nhận đường link ngắn đó có đúng là được tạo ra từ hệ thống của chúng tôi hay không, và nếu đúng, nó sẽ hiển thị đường link gốc đã sử dụng để rút gọn để quý vị có thể nhìn thấy rõ ràng. Khi nhìn thấy đường link thật, quý vị có thể biết được đó là đường link thực sự dẫn đến một trang web có uy tín hay một trang xa lạ hoặc độc hại...

5. Cam kết phục vụ và hỗ trợ

Là website Phật giáo đầu tiên cung cấp dịch vụ miễn phí này, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để duy trì dịch vụ này tối đa trong khả năng của mình. Toàn bộ dữ liệu liên kết sẽ được lưu trữ an toàn và lâu dài để bảo đảm liên kết đã tạo ra sẽ không bị chết đi sau một thời gian. Ngoài ra, chúng tôi cũng cam kết không thu thập bất cứ thông tin nào từ người sử dụng dịch vụ.

Trong trường hợp cần hỗ trợ kỹ thuật, quý vị có thể gửi email đến chúng tôi: admin@pgvn.org - địa chỉ email của quý vị sẽ được bảo mật và tuyệt đối không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Trong thời gian tới, một số công cụ, tiện ích khác như hỗ trợ tra cứu từ điển Phật học, hỗ trợ cấp phát email miễn phí với dung lượng tối đa lên đến 30 GB, hỗ trợ xây dựng và bảo trì website Phật giáo v.v... sẽ được chúng tôi tiếp tục hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng cũng trên trang này.

Chúng tôi hy vọng những cố gắng như trên sẽ góp phần mang lại sự thuận lợi cho người sử dụng website. Nếu phát hiện có bất kỳ sai sót nào trong quá trình sử dụng, quý vị luôn có thể liên lạc qua email để thông báo và chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục ngay.

Quý vị webmaster là người có nhu cầu rất lớn về dịch vụ rút gọn link (để đưa vào các trích dẫn, bản tin, bài viết v.v... hoặc phổ biến, chia sẻ cùng độc giả), nếu thấy có khó khăn vướng mắc nào trong quá trình sử dụng xin liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ.

Mọi góp ý về phát triển các công cụ hỗ trợ người sử dụng website xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua email admin@lienphathoi.org . Quý vị cũng có thể sử dụng nhiều tiện ích và thông tin đã được phổ biến trên website của chúng tôi.