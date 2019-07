Liên Âu: Chính Sách Brexit của TT Johnson Không Chấp Nhận Được

BRUSSELS - Vào ngày 25/07, các viên chức cao cấp EU đã phản bác chính sách Brexit của Thủ Tướng Boris Johnson tiếp thep phát biểu của ông tại Hạ Viện UK.Ông Johnson xác quyết chủ trương loại bỏ “lưới chắn / backstop” tại biên giới Ireland, từ lâu là “cục xương” trong thương lượng. Trưởng đoàn EU Michel Barbier minh định “Bỏ bảo đảm này là không chấp nhận được”.Thủ Tướng Johnson đã nói chuyện với chủ tịch ủy hội Liên Âu Jean-Claude Juncker. Ông Juncker nhắc lại lập trường của EU là thỏa thuận ly thân đã đạt được (với Thủ Tướng May) là tốt đẹp nhất có thể, tuy EC có thể tiếp chuyện nếu UK muốn thảo luận.Từ khi tranh chức Thủ Tướng, ông Johnson đã hứa thực hiện Brexit kịp thời hạn 31-10. Vấn đề “lưới chắn” là điểm theo chốt trong thương lượng do cựu Thủ Tướng May hoàn tất, là phương án sau cùng để bảo đảm biên giới không xung đột, nếu không có giải pháp tốt đẹp hơn được thiết lập kịp thời, bằng cách duy trì quan hệ gần gũi giữa EU và UK cho tới khi giải pháp được tìm thấy.Ông Johnson tuyên bố “Không quốc gia nào đánh giá cao độc lập và tự trọng có thể thỏa thuận 1 hiệp ước từ bỏ độc lập kinh tế và tự quản khi lưới chắn này làm việc”. Ông nhấn mạnh với Hạ Viện “quyết loại bỏ lưới chắn”, là điểm mà ông gọi là “chia rẽ và phản dân chủ”, là loại chọn lựa mất kiểm soát thương mại, mất kiểm soát các quy định hoặc đem chính quyền vương quốc hàng phục EU.Trưởng đoàn Barnier đã gửi thông báo đến nhóm lãnh đạo EU, nhắc lại lập trường theo đó loại bỏ “lưới chắn” là không chấp nhận được, và cũng là “đối đầu”. Theo ông Barnier, tuy bất đồng, EU sẵn sàng phân tích ý kiến của UK trên những vấn đề có thể tương thích với thỏa thuận ly thân hiện có. Trưởng đoàn Barnier xác nhận trường hợp Brexit không thỏa thuận không là chọn lựa của EU. Nhưng ông thừa nhận vẫn phải chuẩn bị tình huống khi Thủ Tướng Johnson dành ưu tiên cho trường hợp không thỏa thuận.Văn phòng số 10 Downing cho hay: Thủ Tướng Johnson tích cực theo đuổi 1 thỏa thuận, cũng nhắc lại thỏa thuận do bà May đạt được đã bị Hạ Viện phản bác 3 lần.Trong khi đo, Thủ Tướng Ireland Leo Varadkar tuyên bố “Không có lưới chặn là không có ly thân, không có giai đoạn chuyển tiếp, không có giai đoạn thi hành, và sẽ không có thỏa thuận mậu dịch cho tới khi tất cả những vấn đề đó được giải quyết.”