Phi Luật Tân: Bắt 5 Người VN Buôn Lậu Trầm Hương

CAMP COL. RAFAEL C. RODRIGUEZ, Butuan City – 5 người có quốc tịch VN đã bị chính quyền bắt vì sở hữu “trầm hương, mà người địa phương gọi là “lapnisan,” trong các chiến dịch hôm Thứ Năm và Thứ Sáu tại thành phố Butuan, Phi Luật Tân.Tướng Gilberto DC Cruz, giám đốc khu vực của Sở Cảnh Sát Khu Vực 13 Caraga xác nhận các nghi can là Nguyen Thi Chung, 40 tuổi; Dieu Thi Bich Hoa, 45 tuổi; Vu Van Trang, 34 tuổi. Họ bị bắt tại Khách Sạn Grand Palace Hotel vào khoảng 11:30 tối Thứ Năm, 25 tháng 7.“Các nghi can bị chặn ở lối vào trong thời gian khám xét các túi và đồ tùy thân của họ,” theo ông cho biết.Trong số những thứ được khám phá trong thời gian truy tìm là 2 kilograms ‘trầm hương’ và 98,438 đô la tiền mặt, theo người chỉ huy cảnh sát khu vực cho biết.Trong một chiến dịch sau đó vào lúc 5 giờ sáng Thứ Sáu, ngày 26 tháng 7, cảnh sát cũng đã bắt Tu Quoc Vu, 35 tuổi, và To Tien Phat, 22 tuổi tại Phi Trường Bancasi, thành phố Butuan.Những thứ tịch thu từ các nghi can là khoảng 20 kilô “trầm hương” và 210,000 đô la, theo Cruz cho biết.