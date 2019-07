Apple Mua Lại Mảng Modem Smartphone Của Intel Giá $1 Tỷ

Khoảng cuối tháng 07/2019, Apple và Intel cùng thông báo rằng Apple sẽ mua lại "một phần lớn" mảng modem (bộ thu nhận tín hiệu mạng di động) cho smartphone của Intel với giá 1 tỷ USD. Theo đó, khoảng 2,200 nhân viên Intel sẽ gia nhập đội ngũ Apple, đồng thời chuyển giao các tài sản trí tuệ cũng như máy móc, công cụ dụng cụ phục vụ cho việc nghiên cứu phát triển. Việc mua bán dự kiến sẽ hoàn thành trước năm 2019.Intel sẽ không từ bỏ mảng modem ngay, hãng vẫn được quyền phát triển modem 4G, 5G cho smartphone, thiết bị Đồ dùng kết nối Internet of Things, xe tự lái và bất kì thứ gì không phải smartphone. CEO Intel Bob Swan nói rằng việc bán mảng modem smartphone cho Apple là để công ty tập trung phát triển các công nghệ 5G khác.Điều này cũng có nghĩa là Apple hiện sẽ có đủ năng lực để tự phát triển modem 5G của hãng, hạn chế phụ thuộc vào Qualcomm hay các bên khác, đồng thời kiểm soát hiệu năng của nó ở mức tốt hơn. Đây cũng là lý do vì sao Apple tự làm chip Apple A Series thay vì mua lại của các hãng sản xuất chip. Tất nhiên, Apple chỉ tự thiết kế, phát triển, việc sản xuất vẫn sẽ phải nhờ một công ty khác gia công, chẳng hạn như TSMC hay Samsung. Một số nhà phân tích cho rằng trong vòng 3 năm nữa, modem mới sẽ ra mắt, và cho đến khi đó, Apple sẽ mua modem 5G của Qualcomm cho những thế hệ iPhone mới. Thực tế, hiệu năng của modem 4G Intel thường kém hơn so với Qualcomm, có thể khi Apple mua lại mảng modem từ Intel, hãng sẽ đầu tư thêm tiền và nguồn lực để làm ra những modem tốt hơn.Nguoivietphone.com.