Nghị Sĩ McConnell Ngăn Trở Luật An Ninh Bầu Cử

WASHINGTON - Sau cuộc điều trần của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, trưởng khối đa số CH Thượng Viện là nghị sĩ Mitch McConnell ngăn trở cuộc vận động luật an ninh bầu cử.Cùng ngày Thứ Tư 24/07, nghị sĩ Cindy Hyde-Snith, cùng đảng CH, cũng ngăn trở 1 loạt đề luật về an ninh bầu cử. Trong cuộc điều trần tại Hạ Viện, công tố viên Mueller xác nhận : hoạt động quấy rối bầu cử từ Nga vẫn tiếp diễn.Lý lẽ của ông McConnell mô tả đề luật của các nghị sĩ DC là bè phái, trong khi chính quyền Trump làm đủ mọi việc cần thiết để bảo vệ tuyển cử an toàn và trung thực.CBS đưa tin: ủy ban tình báo Thượng Viện công bố 1 phúc trình chỉ ra các điểm dễ bị tổn thương trong tiến trình tuyển cử, gồm hệ thống máy bỏ phiếu không dùng giấy không có kỹ thuật dự phòng, và thủ tục ghi danh cử tri thiếu an ninh.Về phần đảng DC, nghị sĩ Chuck Schumer tuyên bố: thẩm định của công tố viên Mueller là tiếng kèn báo động lưu ý mọi giới về tín nhiệm của các cuộc bẩu cử bị đe dọa.Riêng TT Trump luôn gọi cuộc điều tra “hồ sơ Nga” là tuồng săn tìm phù thủy. Sau cuộc điều trần của ông Mueller, ông Trump xác quyết “Không có gì biện hộ cho trò chơi giả hình và lố bịch như thế”.Mặt khác, cố vấn Kelleyanne Conway nhắc tới cựu TT Obama, là người biết Nga quấy rối nhưng không lên tiếng. Vì theo bà, ông Obama tin rằng người thắng cử TT là đối thủ của ứng viên Trump.