Triển lãm Hội Họa và Nhiếp Ảnh: Họa sĩ Pauline Đàm & Nhiếp Ảnh Gia Sue Công

Bích chương

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019: 9am-7pm – Tiếp Tân lúc 11AM tại Việt Báo GalleryVề những “khoảnh khắc” trong nhiếp ảnh của Sue Công(Trích nhận định của hoạ sĩ Đông Duy)Cuộc chạy đua đuổi theo khoảnh khắc của nhiếp ảnh gia Sue Công thật là mệt mỏi nhưng cũng đầy hứng thú.Không phải vô tình mà Sue Công chụp hình chỉ để bắt giữ một vài khoảnh khắc mà chính là muốn bắt giữ chính tâm hồn mình đã tan vào trong khoảnh khắc đó.Giống như một nhạc sĩ Jazz thổi ngẫu hứng trên cái sườn của một bản nhạc, nhiếp ảnh gia ngẫu hứng trên cái nền của thiên nhiên, của cuộc đời.Trong cách thức này, Sue Công là một nhiếp ảnh gia quan tâm nhiều đến sự tương tác giũa tâm thức mình và ngoại cảnh.Những bức ảnh của Sue Công- dù đen trắng hay mầu- không đơn thuần chỉ là sự xếp đặt bố cục hay vận dụng sáng tối mà có vẻ như luôn luôn muốn nói lên một điều gì đó. Một câu hỏi, một nỗi niềm, một tâm sự, một phản kháng.Trên mặt giấy phẳng hai chiều, với ánh sáng và bóng tối, nhiếp ảnh gia tạo ra một không gian ba chiều. Nhưng với tâm thức và tư duy, người ta sẽ tạo ra thêm được chiều dài thăm thẳm, vô tận, của thời gian và ý thức. Sue Công là một nghệ sĩ khá thành công trong việc gửi gấm vào tác phẩm của mình chiều thứ tư của tư duy.Họa Sĩ Paulina ĐàmHọa Sĩ Paulina Đàm, tên Việt là Đàm Thuý Ngọc. Tranh Paulina sử dụng acrylic, bột màu, và đa phương tiện trên vải bố và gỗ.Bắt đầu vẽ lại từ năm 2017, Paulina đã tham dự:- Warehouse of Contemporary Art, 2017- Triển lãm nhóm- South Coast Showroom, 2017 - Triển lãm nhóm- Giải nhì Special Media- Giải Hopper Prize of Lacma Online, 2017- Chung kết- Giải Artscene Today Competition, 2017- Chung kết- Giải Artscene Today Competition- 2018- Giải nhất- Giải Hopper Prize of Hoboken, New York, 2018- Chung kết- San Francisco Gallery, 2018- Triển lãm nhóm- Ventura County Museum of Art- tháng 2, 2019- Triển lãm nhóm.