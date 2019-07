Ý Kiến Gia Đình: ‘Go Back To Your Country’...

Là dân tỵ nạn ở đất người, một trong những câu lăng mạ kỳ thị nhất người da trắng có thể nói với tôi là "go back to your country".Hồi còn đi học tôi thường đánh nhau với bọn Tây cũng vì câu này. Nhớ có lần ngồi trên xe bus nghe gã da trắng kia nói câu này với một vợ chồng da màu, thế là dù không quen biết, vợ chồng tôi cũng nhảy vào chửi tên da trắng nọ vì mình cũng cảm thấy đang bị xúc phạm.Những ai đang ở Việt Nam thì tôi không chấp vì có lẽ chưa bao giờ là nạn nhân kỳ thị chủng tộc. Ở nước ngoài mà vẫn xem thường chuyện này với lý do người ấy đang làm kinh tế tốt hơn thì tôi thấy thật khó chấp nhận được.Ở đời xưa nay không ai tôn trọng một kẻ đã lăng nhục mình bao giờ cho dù người ấy có tiền tài, danh vọng cỡ nào đi nữa. Nhưng ở thời đại cuồng thì hình như mọi sự đã lật ngược.Tuyên Đoàn