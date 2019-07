Thời Tiết Nóng Khác Thường Đe Dọa Làm Sập Trần Notre Dame Paris

PARIS - Kiến trúc sư báo động: trần của nhà thờ Notre Dame có thể sập vì ảnh hưởng của thời tiết nóng kéo dài từ Tháng 6.Vương cung thánh đường nhiều trăm tuổi, là kiến trúc dấu ấn của thủ đô Pháp, bị cháy gần thiêu hủy.Kiến trúc sư Philippe Villeveuve là công trình sư tái thiết giải thích: trần bằng vôi vữa khô nhanh trong nhiệt độ cao hơn 40 độ C, dễ sụp đổ. Theo lời ông, nguy cơ sụp đổ có thể phát sinh bất cứ lúc nào.Tuy nhiều máy cảm ứng đã được đặt tại hầu khắp cấu trúc, kỹ sư an toàn chưa thể tiếp cận trần để trực tiếp thẩm định thiệt hại do trận hỏa hoạn Tháng 4 gây ra.Tổng Thống Macron hứa tái thiết nhà thờ lịch sử này trong 5 năm bằng kinh phí bạc tỉ.