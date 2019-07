Ukraine Bắt Tàu Dầu Nga Dính Tới Vụ 3 Tàu Ukraine Bị Nga Bắt

KIEV - Cơ quan an ninh Ukraine loan báo: vào ngày 25/07, tàu dầu Neyma của Nga bị bắt tại cảng Izmail của Ukraine ven bờ Hắc Hải.Tàu này can dự vụ 3 tàu Ukraine bị Nga bắt tại Eo Kerch 8 tháng trước.Thông báo của cơ quan an ninh và công tố quân sự ghi rõ: tàu Neyman chắn đường di chuyển của 3 tàu tuần Ukraine hồi Tháng 11, giúp tàu Nga bắt 3 tàu này tại vùng biển ven bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập năm 2014.Thông báo này tố cáo tàu Neyman nguyên là tàu Nika Spirit đã đổi tên để che giấu vụ trước.Có tin từ Kiev cho hay: thương lượng để Nga thả thủy thủ của 3 tàu tuần đang tăng tốc tiếp theo cuộc điện đàm giữa TT Zelensky và TT Putin.