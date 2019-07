Sài Gòn: 1 Nữ Việt Kiều Đức Báo Bị Mất 1 Tỉ Đồng Ở Khách Sạn

SÀI GÒN -- Báo Khoa Học và Đời Sống hôm Thứ Năm loan tin một nữ Việt kiều Đức trình báo đã mất hơn 1 tỉ đồng VN tại một khách sạn trên đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, Sài Gòn hôm 24 tháng 7.Bản tin cho biết như sau.Chiều 25/7, Công an quận Gò Vấp đang phối hợp cùng Công an TPHCM xác minh, điều tra làm rõ vụ trình báo mất trộm hơn 1 tỷ đồng tại khách sạn trên trên địa bàn.Theo trình báo của bà V.A.C. (42 tuổi, Việt kiều Đức), hôm qua (24/7), bà C. thuê 1 phòng tại khách sạn trên đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp; đến tối, bà C. khóa cửa phòng, ra ngoài ăn tối; khi quay trở lại, bà này phát hiện tài sản bị trộm mất.Sự việc được nạn nhân trình báo Công an vào khoảng 0h ngày 25/7. Bà C. trình báo bị mất 20.000 Euro và một đồng hồ trị giá 33.000USD, tổng tài sản hơn 1 tỉ đồng.Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM lấy lời khai nạn nhân và khám nghiệm hiện trường.Tiến hành trích xuất camera, công an ghi nhận có một nam thanh niên đã đột nhập vào phòng của bà C. trong quãng thời gian bà C. ra ngoài.Vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra.