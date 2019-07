Vợ Của Michael Nguyễn Ra Hạ Viện Điều Trần

Vợ của người Mỹ gốc Việt Michael Nguyễn bị CSVN bắt bỏ tù là bà Helen Nguyễn đã có cuộc điều trần trước Hạ Viện Mỹ để tố cáo chính quyền CSVN đàn áp những nhà bất đồng chính kiến trong nước, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 25 tháng 7.Bản tin của Đài VOA viết như sau.Hôm 25/7, bà Helen Nguyễn, vợ của công dân Mỹ Michael Nguyễn, người vừa bị chính quyền Việt Nam tuyên án 12 năm tù, đã ra điều trần trước Hạ viện Hoa Kỳ với tư cách nhân chứng cho các vụ vi phạm nhân quyền ở các quốc gia Đông Nam Á.Trong phiên điều trần được Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện truyền trực tiếp, bà Helen lên tiếng tố cáo chính quyền Việt Nam đàn áp những tiếng nói bất đồng, trong đó có những nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt như chồng bà, ông Michael Nguyễn.“Chồng tôi đã bị tước quyền được xét xử một cách công bằng theo luật pháp quốc tế. Chính phủ Hoa Kỳ, một quốc gia tôn trọng quyền tự do của mỗi cá nhân, nên làm tất cả những gì có thể làm được để anh Michael được phóng thích.“LHQ, một tổ chức tiên phong quốc tế về nhân quyền, phải khẳng định rằng các quốc gia thành viên trong đó có Việt Nam, phải nghiêm túc tuân thủ các định chế quốc tế, các công ước quốc tế về quyền con người.”Lên tiếng tại buổi điều trần, dân biểu Brad Sherman, Chủ tịch Tiểu ban phụ trách các vấn đề châu Á của Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện, cảnh báo rằng Việt Nam nên coi trọng mối quan hệ giao thương với Hoa Kỳ bằng cách hãy trả tự do cho ông Michael.“Việt Nam nên quan tâm đến hình ảnh của chính quốc gia mình trong mối quan hệ với Hoa Kỳ. Việt Nam hiện đang đặt mục tiêu để hưởng lợi trong mối quan hệ với Hoa Kỳ. Nhân quyền là vấn đề quan trọng đối với Hoa Kỳ. Đã đến lúc phải đưa Michael Nguyễn về nhà.”Ông Michael Nguyễn còn gọi là Michael Phương Minh Nguyễn, là cư dân thành phố Orange County, bang California. Ông bị bắt giam ngày 7/7/2018 khi đang trên đường từ Đà Nẵng đến TP. HCM.Hôm 24/6/2019, “trong phiên tòa diễn ra chưa đầy 4 giờ đồng hồ, ông Michael và ba người Việt Nam đã bị chính quyền Việt Nam tuyên án tù với cáo buộc tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,” gia đình ông Michael Nguyễn viết cho VOA trong một email hôm 24/7.“Trong suốt thời gian bị giam giữ gần một năm trước khi xử án, ông Michael không được phép gặp thân nhân hay tiếp xúc với luật sư bào chữa,” email viết.Ngay sau khi Việt Nam tuyên án ông Michael Nguyễn 12 năm tù vì tội “lật đổ chính quyền,” các dân biểu liên bang đại diện bang California đã bày tỏ quan ngại về bản án này và kêu gọi Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho ông.Dân biểu Ro Khanna, đại diện cho quận 17 bang California, cho VOA biết trong một thông cáo gửi qua email hôm 24/6/2019: “Việc trả tự do cho ông Michael Nguyễn là một trong những ưu tiên cao của văn phòng chúng tôi.”Dân biểu Khanna nói thêm: “Chúng tôi luôn ủng hộ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong việc lên tiếng bảo vệ công dân Michael Nguyễn, và chúng tôi sẽ tiếp tục hối thúc họ xem vấn đề này là ưu tiên cao nhất trong mối quan hệ của chúng ta với Việt Nam.”Trong hình, bà Helen Nguyễn, vợ của ông Michael Nguyễn, điều trần tại một tiểu ban của Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, ngày 25/7/2019. Photo Foreign Affairs Committee.