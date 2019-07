Hạn Hán, Phone Nổ, Du Lịch, Trâu Bò Úc…

Khô hạn thê thảm ở Nghệ An: Hạn hán khốc liệt, cá chết khô như sấy, nông dân cắt lúa cho trâu ăn…Báo Nghệ An kể: Nắng nóng liên tục trong tháng 7 này đã làm 1.200 ha lúa và cây trồng ở Đô Lương thiệt hại nặng nề, trong đó 381 ha lúa bị chết. Ruộng đồng cháy vàng, nứt nẻ, cá chết khô trên đáy các hồ đập.Toàn xã Đại Sơn - Đô Lương có 366 ha lúa thì có đến 254 ha bị hạn, nhiều diện tính lúa không thể khôi phục. Xã có 14 hồ đập lớn, nhỏ thì có đến 13 hồ đập cạn kiệt nước. Đập Khe Mua các năm trước luôn tích trữ nhiều nước, nay trơ đáy. Tại đập Chọ Ràn, do mực nước rút thấp dần, trời nắng nóng, nhiệt độ 38 độ C đến 39 độ C nhiều ngày liên tục đã làm cá chết khô nằm rải rác trên lòng đáy hồ đập.Bản tin Kênh 14 kể: Ngày 24/7, một vụ tai nạn sạc điện thoại phát nổ gây điện giật đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai, khiến người mẹ 19 tuổi tử vong để lại 2 con thơ dại.Nạn nhân được xác định là Trần Thị Kim (sinh năm 2000, người thôn Làng Mới – xã Thái Niên).Báo Chính Phủ kể: Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, mỗi năm ngành du lịch cần thêm gần 40.000 lao động nhưng lượng sinh viên, học viên chuyên ngành ra trường chỉ khoảng 15.000 người/năm. Trong đó chỉ hơn 12% có trình độ cao đẳng, đại học trở lên.Trong 1,3 triệu lao động du lịch của cả nước, chỉ có 42% được đào tạo về du lịch, 38% đào tạo từ các ngành khác chuyển sang và khoảng 20% chưa qua đào tạo chính quy. Nhiều địa phương, doanh nghiệp du lịch cũng cho biết du lịch đang thiếu trầm trọng nhân lực…Kinh Tế Đô Thị kể: Bất thường 1.600 con trâu, bò Úc mất dấu tại Việt Nam…Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Úc (Bộ Công Thương) cho biết, Úc phát hiện có 1.600 con trâu, bò nhập khẩu từ nước này đã không được chuyển đến các trang trại hay lò mổ đã được phê duyệt tại Việt Nam. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp Úc vừa có báo cáo về việc không tuân thủ các yêu cầu trong hệ thống bảo đảm chất lượng chuỗi cung ứng xuất khẩu (ESCAS) đối với gia súc xuất khẩu sang Việt Nam.Cụ thể, tính đến ngày 31/5/2019, Úc có 33 lô hàng gia súc sống được xuất khẩu qua đường biển vào Việt Nam, bao gồm 90.560 con bò và 397 con trâu. Tuy nhiên, hơn 1.500 con bò và 99 con trâu đã không được chuyển đến hoặc không truy xuất được nguồn gốcNgười Lao Động kể: Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận trường hợp nữ bệnh nhân V.T.P. (SN 1992, ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) trong tình trạng nhiễm trùng toàn thân do dị ứng mỹ phẩm.Theo lời chị P., sau khi nghe và thấy người quen sử dụng một sản phẩm mỹ phẩm có tác dụng làm đẹp da nên chị P. đã đặt mua từ người quen. Sau 1 ngày sử dụng mỹ phẩm, da chị P. có biểu hiện sưng tấy nhẹ và bong một lớp da mỏng. Thấy da trắng hơn, chị P. tiếp tục sử dụng. Khoảng 10 ngày sau, vùng da mặt lại xuất hiện tấy đỏ, sau đó bệnh nhân sốt, phát ban ửng đỏ khắp mặt.Infonet kể: Sững sờ vì thẻ ATM đang bị ngân hàng tận thu quá nhiều loại phí… Một khách hàng ngạc nhiên đến bực bội vì chỉ trong vòng vài ngày liên tục nhận được hàng loạt tin nhắn trừ tiền của ngân hàng Vietinbank, toàn phí... chưa nghe bao giờ.Chị T (Hà Nội) cho biết, chị mở thẻ của ngân hàng Vietinbank được vài năm nay để cơ quan trả lương, thưởng. Trước đây chị không cài ứng dụng trên điện thoại nên không để ý các khoản phí bị trừ. Tuy nhiên, gần một tháng nay, nhận liên tục thông báo trừ tiền, chị mới thấy choáng.Thanh Niên kể: gia đình cụ Võ Thị Thảnh (sinh năm 1921, ngụ tại xã Hương Mỹ, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) bị mất căn nhà khi cho ông Liêu Việt Khánh ở nhờ lúc ông này còn đi học.Sau nhiều năm mỏi mòn kiện tụng, đến ngày 16.1.2002, bản án dân sự phúc thẩm của TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên buộc vợ chồng ông Liêu Việt Khánh phải trả nhà, đất cho gia đình cụ Võ Thị Thảnh; và chỉ được phép lưu trú lại trong thời hạn 12 tháng để dọn đến nơi ở mới.Tuy nhiên, bản án này đã 17 năm trôi qua mà vẫn chưa được thi hành án.Báo Nhân Dân kể: Hành vi giả mạo xuất xứ hàng hoá (C/O) Việt Nam sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến người tiêu dùng, các doanh nghiệp làm ăn chân chính và uy tín của hàng hoá Việt Nam trên thị trường quốc tế...Trước tình trạng gỗ ván ép xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng đột biến, từ tháng 1-2018 đến tháng 3-2019, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã tiến hành rà soát kim ngạch xuất khẩu gỗ ván ép HS4412 từ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ. Qua thống kê cho thấy, có 90 công ty thực hiện xuất khẩu gỗ ván ép HS4412 từ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ. Trong đó, hoạt động sản xuất, xuất khẩu mặt hàng gỗ dán, tấm gỗ dán veneer và các loại gỗ ghép của sáu công ty có sản lượng gỗ sản xuất, xuất khẩu lớn, có dấu hiệu tăng đột biến.Báo Tuổi Trẻ kể: Hai cha con ngư dân được cứu sống sau 5 giờ buộc tay trôi dạt trên biển… Đến hôm 24-7-2019, dù đã sau 2 ngày được cứu sống, nhưng ông Phan Văn Thuận (54 tuổi, ngụ ở phường Hải Thành, TP Đồng Hới, Quảng Bình) vẫn chưa hết thảng thốt…Tạp chí Tài Chính kể: Hiện nay, nhiều doanh nghiệp (DN) Việt Nam đang chuyển hướng XK sang thị trường ASEAN. Theo ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và XK thủy sản Việt Nam (Vasep), nhóm sản phẩm thủy sản thế mạnh XK của Việt Nam là cá tra, tôm, nhuyễn thể (mực, bạch tuộc) từ đầu năm 2019 đến nay đều tăng mạnh XK sang các nước trong khối ASEAN, các DN trong ngành đang tăng cường quảng bá sản phẩm đến thị trường này. Thái Lan đang là thị trường tiêu thụ thủy sản Việt Nam lớn nhất từ đầu năm 2018 đến nay và cũng là quốc gia nhập khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam tại ASEAN.Báo Công An kể: Khoảng hơn 23 giờ ngày 23-7, một bé trai bị bỏ rơi tại chùa Kim Long, thôn Rỗ, xã Tiên Tiến, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Xe ô tô dừng trước cổng chùa kêu lớn tiếng "nhà chùa cứu con với". Thấy có người "kêu cứu" vị trụ trì thức dậy mở cửa thì không thấy ai.Vị trụ trì sau đó cùng phật tử kiểm tra xung quanh thì phát hiện một hộp giấy to, bên trong là một bé trai kháu khỉnh được đặt trên giấy, tã, bên cạnh có 2 hộp sữa cùng bức thư với nội dung: “Kính gửi thầy chùa! Con có con bé không đủ khả năng chăm sóc. Nhờ sư thầy giúp con chăm sóc bé. Sau này có điều kiện con sẽ về tìm.”Báo Lao Động kể: TPSG sắp có tuyến vận tải bằng phà biển đầu tiên Cần Giờ - Vũng Tàu. Tuyến vận tải bằng phà biển từ Cần Giờ - Vũng Tàu có cự ly khoảng 15km (1 chiều), thời gian hành trình khoảng 30 phút.Ngày 25.7, lãnh đạo Sở GTVT TPSG cho biết, để giảm áp lực kẹt xe trên đường bộ và phát triển đường thủy, Sở GTVT TPSG, UBND huyện Cần Giờ và Sở GTVT Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khảo sát tuyến vận tải hành khách, hàng hóa bằng phà biển tuyến Cần Giờ - Vũng Tàu. Sau khi được UBND TP cho phép, Sở GTVT sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư có năng lực và đưa vào khai thác trong năm 2019.SGGP kể chuyện bác sĩ Trung Quốc vào VN làm chui: Ngày 24-7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đồng Nai đang hoàn tất các thủ tục để yêu cầu xuất cảnh, rời khỏi Việt Nam đối với 6 người mang quốc tịch Trung Quốc vì lý do nhập cảnh trái phép, thực hiện không đúng quy định xuất nhập cảnh và làm việc không có giấy phép lao động.Trước đó, phòng này tiến hành kiểm tra hành chính tại Phòng khám đa khoa Thái Dương, địa chỉ tại khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa thì phát hiện 6 người Trung Quốc gồm: You Guo Gui, Liu Jian, Cheng Ru Hong, Ren Jing Yi, Wang Jiang Yu, Zhao Tian You là những bác sĩ ngoại khoa, phụ khoa, kế toán, hậu cần và chủ đầu tư đang làm việc trái phép tại phòng khám này.Báo Tin Tức kể: Du lịch Thành phố Sài Gòn đang ngày càng lạc quan, thu hút ngày càng nhiều du khách đến thành phố. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, lượng khách quốc tế đến thành phố đạt gần 4,3 triệu lượt, tăng trên 10% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu từ du lịch 6 tháng đầu năm đạt 73.000 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 17% so với cùng kỳ năm 2018.