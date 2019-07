Đấu Đá Về Chương Trình Đầu Tư EB-5 Trong Tòa Bạch Ốc; "Trả Bà Ta Về" - "Send Her Back"!

Lê Minh Hải

Nói tóm lại, điều hiển nhiên cho thấy luật mới về chương trình đầu tư EB5 sẽ được phổ biến. Nhưng hiện đang xảy ra một cuộc đấu đá gay gắt trong Tòa Bạch Ốc về việc phổ biến luật mới này.Hiện có hai phe trong ban hành pháp của ông Trump đang đấu đá dữ dội về việc hòan tất Điều Lệ mới về chương trình đầu tư EB5.1/ Phe Steven Miller - Còn gọi là "Phe Chuộng Về Lượng". Phe này kiểm sóat hòan tòan việc điều hành của Sở di trú thuộc Bộ Nội An. Quyền Giám đốc Sở di trú USCIS, ông Ken Cuccinelli, thuộc về phe này, và cũng là người đứng đầu cơ quan Kiểm Sóat Biên phòng và Thuế Quan (CBP) và cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan (ICE). Thêm vào đó, một số nhân viên cấp hai, cấp ba và cấp bốn dưới sự lãnh đạo của các cơ quan này cũng từ phe này mà ra. Nhiều người trong số này có nhiều mối liên hệ với những tổ chức chống di dân, chẳng hạn như Liên Đoàn Cải Tổ Di Trú (FAIR), Trung Tâm Nghiên Cứu Di Dân (CIS) và NumbersUSA, cả ba tổ chức này được thành lập và tài trợ bởi John Tanton, một bác sĩ nhãn khoa ở tiểu bang Michigan đã nghỉ hưu, người điều hành một công ty xuất bản sách phân biệt chủng tộc và đã viết rằng để duy trì văn hóa Hoa Kỳ cần phải có "một đại đa số người Châu Âu- Hoa Kỳ."Đã có nhiều cuộc điện thọai hàng ngày của Steven Miller và thuộc hạ của ông trong Tòa Bạch Ốc gọi chocác viên chức kể trên trong các cơ quan di trú. Phe này hòan tòan chống di trú và muốn giảm số di dân càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, điều làm nhiều người khó hiểu là tổ tiên bên phía mẹ của Steven Miller là người gốc Do Thái từng di dân sang Hoa Kỳ từ một vùng đất thuộc Liên Bang Sô Viết trước đây, nay là nước Belarus. Tổ tiên của ông đã phải trốn đi vì chiến dịch chống Do Thái tại Sô Viết. Nếu chính phủ Hoa Kỳ trước đây chống di trú thì ông không thể sinh ra ở Hoa Kỳ và làm cố vấn về chính sách cho ông Trump.2/ Phe Jared Kushner - Còn gọi là "Phe Chuộng Về Phẩm". Jared Kushner là con rể của Tổng thống Trump, hiện cùng với vợ là cố vấn đặc biệt cho ông Trump.Jared Kushner tìm cách thúc đẩy các sáng kiến di trú có quy mô lớn. Tổng thống Trump đã xác định vấn đề di trú một trong những trọng tâm của chiến dịch tái tranh cử của mình và muốn cho những người ủng hộ ông thấy rằng ông đã giữ những lời hứa về vấn đề di trú trong cuộc bầu cử vừa qua. Tuần qua, Kushner và phe của ông đã trình bày một kế hoạch di trú quy mô trong Tòa Bạch Ốc, muốn giữ tổng số di dân không thay đổi nhưng với chính sách di dân "dựa trên việc tính điểm" - tăng "chất lượng" của người di dân.Hai phe này đang đấu đá nhau về nhiều vấn đề di dân. Phe Số Lượng Steven Miller phản đối kế hoạch di trú được đề xuất vì họ muốn giảm tổng số người di dân - không phải chỉ là tăng chất lượng mà thôi.Theo quy định của chương trình đầu tư EB5, các công ty của ông Kushner là các nhà phát triển đã sử dụng chương trình EB5 trong quá khứ và bạn bè của ông đang nói với ông Kushner rằng quy định mới là một ý tưởng tồi tệ và sẽ làm tổn thương các nhà phát triển. Dường như đã có những cuộc thảo luận trong Tòa Bạch Ốc trong hơn 7 ngày qua và một cuộc gọi từ một người làm việc theo lệnh của ông Kushner đến Sở di trú USCIS yêu cầu họ trì hoãn ban hành những quy định mới.Đã có tin đồn rằng quy định mới này đã bị khai tử. Nhưng mặc dù có những tin đồn này, quy định mới đã chưa bị khai tử khi bài này được phổ biến. Trong lời khai tuyên thệ trước Quốc hội tuần qua, Michael Valverde, Phó Phó Giám đốc Điều hành Cơ quan Hạ tầng của Sở di trú USCIS, tuyên bố rằng quy định mới sẽ được công bố "tương đối sớm"."Trả Bà Ta Về" - "Send Her Back"!Như thường lệ, khi lúng túng những vấn đề chính trị, Tổng thống Trump có thói quen tổ chức những buổi nói chuyện trước những cử tri ủng hộ ông. Nhưng buổi nói chuyện ngày 17 tháng Tám vừa qua tại thành phố Greenville, tiểu bang North Carolina, lại dấy lên một vấn đề hệ trọng khác. Đó là sự chia rẽ và kỳ thị chủng tộc mà các nhà bình luận cho rằng Tổng thống Trump là người dẫn đầu về quan điểm kỳ thị chủng tộc.Sau khi Tổng thống Trump mở lời công kích nữ dân biểu IIhan Omar thì đám đông cử tri của ông đã đáp ứng bằng cách hô khẩu hiệu "Send Her Back". Có nghĩa là trả bà Omar trở về đất nước nguyên thủy của bà. Nữ dân biểu Omar thuộc đảng Dân Chủ, được dân chúng tiểu bang Minnesota bầu trong năm 2018 vừa qua. Bà Omar là nữ dân biểu theo đạo Hồi giáo được dân chúng ở tiểu bang này qúy trọng. Tuy nhiên, hầu hết các thành viên của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đều lên tiếng chống lại khẩu hiệu "Trà Bà Ta Về" này. Ông Trump đã nhanh chóng nói rằng ông không đồng ý về câu khẩu hiệu này và đã cố gắng chận lại câu khẩu hiệu này bằng cách "nói rất nhanh" để ngăn những tiếng hò hét "Trà Bà Ta Về". Tuy nhiên, hình ảnh của phóng viên quay trực tiếp cho thấy ông nói dối vì ông đã im lặng để cho đám đông la hét khẩu hiệu này kéo dài hơn 13 giây.Dân biểu Justin Amash của tiểu bang Michigan, người đã rời đảng Cộng Hòa, sau khi đọc bản báo cáo của ông Robert Mueller liên quan đến những tai tiếng của ông Trump và hành pháp Trump, đã cảnh báo rằng câu khẩu hiệu "Trả Bà Ta Về" là "xấu xa và nguy hiểm, và đây là hậu quả tất yếu của sự bất đồng chính kiến của Tổng thống Trump. Đây là cách làm cho những giai đọan tồi tệ nhất của lịch sử bắt đầu. Chúng ta không thể cho phép người đàn ông này đưa chúng ta đến một nơi (tồi tệ) như thế".Nguyên nhân có câu khẩu hiệu này khởi đi từ ngày 14 tháng Bảy vừa qua khi ông Trump khai hỏa trên mạng xã hội cá nhân của ông nhằm công kích bốn nữ dân biểu thuộc đảng Dân Chủ - Nữ dân biểu Omar, Nữ Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez thuộc tiểu bang New York, nữ Dân biểu Ayanna Presley thuộc tiểu bang Massachusetts và nữ Dân biểu Rashida Tlaib của tiểu bang Michigan. Ông Trump nói những nữ dân biểu này cần "trở về" những nước "nhiễm tội ác và đổ vỡ" của họ. Tất cả bốn nữ dân biểu này đều là công dân Hoa Kỳ và sinh trưởng ở đất nước này ngọai trừ nữ dân biểu Omar sinh trưởng ở nước Somalia và gia đình bà trốn thoát sang Hoa Kỳ lúc bà còn thơ ấu.Việc công kích của ông Trump đã đưa đến việc Hạ viện thông qua một nghị quyết phản đối những câu nói "kỳ thị chủng tộc" của ông. Phản ứng của ông Trump về nghị quyết này là tổ chức buổi nói chuyện làm tăng thêm nạn kỳ thị chủng tộc nói trên.Ông Bill Weld, cựu Thống đốc tiểu bang Massachusetts thuộc đảng Cộng Hòa, người đã tìm mọi cách để Trump không thể thắng cử tổng thống năm 2020, đã thách thức các thành viên trong đảng Cộng Hòa lên tiếng chống lại câu khẩu hiệu đầy tính kỳ thị chủng tộc này. Ông nói tinh thần kỳ thị này có phải là đảng của Tổng thống Lincoln và Tổng thống Reagan mà họ tham gia hay không. Ông nói "chúng ta phải đấu tranh vì tinh thần của đảng Cộng Hòa, và im lặng không phải cách".Dân biểu Adam Kinzinger, thuộc đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Illinois, nói rằng ông "rất không đồng ý với đám cực tả và chán ghét giọng điệu của họ. Hôm nay tôi thức dậy và cũng chán ghét không kém - hô khẩu hiệu "trả bà ta về" là xấu xa, sai trái và làm lạnh lẽo xương cốt của Tổ Tiên chúng ta. Điều xấu xa này phải chấm dứt hoặc chúng ta mất đi đại đòan kết".Ngay cả những người thường ra mặt bảo vệ những sai trái, tai tiếng của Tổng thống Trump, cũng thận trọng cho rằng câu khẩu hiệu này đã vượt quá giới hạn. Dân biểu Kenvin McCathy, lãnh đạo khối thiểu số của đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, cũng nói với báo chí rằng những câu khẩu hiệu này "không có chỗ đứng trong đảng và không có chỗ đứng tại quốc gia này".Một nhà bình luận Âu Châu hóm hỉnh nói rằng, nếu trả tất cả di dân về lại nước của họ, kể cả phu nhân Tổng thống Melania Trump và gia đình bà. Nước Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ cũng sẽ biến mất vì tên nước không còn đúng nữa. Tổng thống Trump hơi kẹt vì không biết sẽ phải về lại nước Đức, quê của bên cha, hay phải về lại Scotland, quê của bên mẹ, vì dòng họ Trump đều là di dân.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Với hai phe về "số lượng" và "chất lượng, phe nào có vẻ thắng thế trong trận đấu trong Tòa Bạch Ốc, và liệu phe thắng này có thể giữ chương trình đầu tư EB5 cạnh tranh với những nước khác không?- Đáp: Có vẻ như phe chuộng về "số lượng" sẽ thắng, ngọai trừ Tổng thốngTrump can thiệp vì gia đình ông ta có những liên hệ sâu đậm với chương trình đầu tư EB5. Nếu tăng vốn đầu tư nhưng không tăng số chiếu khán (visa) mỗi năm sẽ không thể lôi cuốn người đầu tư.- Hỏi: Tại sao thời gian duyệt xét hồ sơ và thời gian phỏng vấn chương trình đầu tư EB5 lại trì trệ như hiện nay? Tình trạng này, dù là tạm thời, đang xảy ra trên tòan thế giới hay chỉ xảy ra ở Việt Nam thôi?- Đáp: Mỗi năm, số lượng chiếu khán đầu tư EB5 được phổ biến vào tháng 10. Giống như năm 2018, ngày ưu tiên (để phỏng vấn) tiến lên từ năm 2014 đến năm 2016. Chúng ta hy vọng rằng cả hai ngày duyệt xét và ngày ưu tiên sẽ tiến đến năm 2017.- Hỏi: Liệu cả hai phe thích "lượng" và "phẩm" có sẽ lắng nghe những người quan tâm về chương trình đầu tư EB5 đề nghị luật cho phép mỗi năm sẽ có 700 gia đình được chiếu khán đầu tư EB5, chứ không chỉ có 700 chiếu khán đầu tư EB5 cho mỗi quốc gia?- Đáp: Chúng ta hy vọng rằng sẽ có một tu chính án giúp cho đề nghị này thành luật. Nếu vẫn chỉ có 700 chiếu khán dành cho mỗi quốc gia trong một năm, thời gian chờ đợi ở những nước nước như Trung quốc và Việt Nam sẽ dài hơn, và Ấn Độ cũng sẽ ở tình trạng này. Dĩ nhiên, các nhà đầu tư trên thế giới sẽ tìm những nước khác có thời gian chờ đợi ngắn hơn và những điều kiện dễ dàng hơn. 