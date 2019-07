Anh: Thủ Tướng May Giã Từ, Tân TT Johnson Gánh Brexit

LONDON - Vào ngày 24/07, Thủ Tướng Theresa May đọc diễn văn từ giã tại văn phòng chính phủ số 10 đường Downing, chúc người kế nhiệm mọi may mắn, thuận lợi.Bà nói “Thành công của họ là thành công của vương quốc”.Tân Thủ Tướng Johnson cũng lên tiếng tại đây, trước khi loan báo 5, 6 bổ nhiệm thành viên nội các. Ông được trông đợi tăng sự đại diện của phụ nữ và thiểu số trong chính quyền mới.BBC tường thuật: bà May tỏ ý hân hoan bàn giao nhiệm vụ cho nhân vật quyết tâm thực hiện Brexit và tạo ra tương lai tươi sáng cho đất nước.1 số dân biểu đã nhân dịp này tán dương công sức của bà về các vấn đề chăm sóc sức khỏe, nô lệ thời hiện đại và vai trò của phụ nữ.Với thủ lãnh của đảng Lao Động đối lập Jeremy Corbyn, công sức phục vụ của bà May là đáng nể trọng, nhưng thành tích của bà là kém về kinh tế, về nan đề vô gia cư.