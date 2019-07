Nga: Lãnh Tụ Đối Lập Navalny Bị Bắt Để chận Biểu Tình Lớn

MOSCOW - Vào ngày 24/07, ông Alexei Navalny, lãnh tụ đối lập, đã bị bắt sau 1 cuộc biểu tình lớn.Thông tin của ông Navalny đưa lên mạng cho hay: cảnh sát bắt ông để phá 1 cuộc biểu tình quy mô dự liệu trong tuần này. Ông bị công an bắt khi vừa rời nhà để chạy bộ và để mua hoa mừng sinh nhật của vợ.Thông điệp mạng của ông phàn nàn: ông bị giữ tại đồn công an với quần cụt chạy bộ như là người khùng.Hôm Thứ Bảy, khoảng 22,000 người dự biểu tình tại thủ đô Moscow hô hào bầu cử tự do và công bằng tại địa phương.Nguyên nhân biểu tình là chính sách của nhà chức trách Moscow không ghi tên ứng viên độc lập trên lá phiếu cử tri khi dân thủ đô đi bầu nghị viên thành phố 10 tháng trước.