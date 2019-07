VN Xuất Hiện Hàng Loạt Dự Án Ma

Có tạo ra dự án mới thì sẽ có tiền và khi có tiền thì mới có cơ hội lấy tiền bỏ túi đó là tình trạng tồi tệ để dẫn tới hàng loạt “dự án ma” đã và đang xuất hiện tại Việt Nam, theo báo Dân Trí cho biết hôm 24 tháng 7.Bản tin báo Dân Trí cho biết như sau.Hàng loạt dự án không có thật hay còn gọi là dự án "ma" đang xuất hiện tràn lan tại nhiều địa phương trên cả nước.Nắm bắt nhu cầu nhà ở của người dân ngày càng tăng cao, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM. Nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã đua nhau lập dự án bất động sản để bán hoặc kinh doanh cho thuê. Các dự án bất động sản được quảng bá rầm rộ như vị trí đẹp, giao thông thuận lợi… nhờ đó thu hút được đông đảo khách hàng nộp tiền mua.Tuy nhiên, thực tế không ít chủ đầu tư đã vẽ các dự án “ma” để dụ dỗ, lừa người mua nhà, đất nhằm chiếm đoạt tiền.Điển hình tại TP.HCM, trong vài tháng gần đây hàng loạt dự án “ma” xuất hiện trên địa bàn quận Thủ Đức, huyện Hóc Môn, quận Bình Tân, quận 12.Riêng địa bàn quận Bình Tân có 9 khu đất qua thông tin quảng cáo là dự án đất nền, nhà ở nhưng thực chất không có pháp lý và đang có dấu hiệu phân lô trái phép bán cho người dân tại 6 phường: An Lạc, Tân Tạo, Tân Tạo A, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B, Bình Trị Đông A. Các trường hợp san lấp, phân lô, bán nền trái phép, chuyển nhượng đất không đúng quy định tại Luật Quy hoạch, Luật Nhà ở, Luật Đất đai và Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 5/12/2017 của UBND TP HCM.Tương tự, tại tỉnh Khánh Hòa nhiều dự án phân lô bán nền có dấu hiệu lừa đảo xuất hiện. Tham khảo trên các trang thông tin điện tử, không khó để tìm kiếm các trang đăng tải dự án mang tên Villa In Central Resort. Dự án được giới thiệu nằm cạnh trường mầm non Ninh Hải đã được triển khai xong hạ tầng, có sổ đỏ chính chủ.Theo thông tin giới thiệu, dự án này là một trong chuỗi dự án đất nền nằm trong lòng resort thuộc khu nam Vân Phong. Dự án có vị trí thuận lợi, sổ đỏ trao tay, pháp lý rõ ràng, xây dựng tự do, hạ tầng đầy đủ, giao thông thuận tiện, đường nội khu rộng, thông thoáng, phương thức thanh toán linh hoạt.Tuy nhiên, chủ tịch UBND P. Ninh Hải khẳng định, trên địa bàn có 4 dự án bất động sản đang thực hiện nhưng không có dự án nào mang tên Villa In Central Resort.Gần đây nhất là dự án Hòa Lạc Lake View tại xã Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội. Dự án được rao bán nằm trên mặt hồ, sổ đỏ trao tay tại xã Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội. Tuy nhiên, trên thực tế người dân địa phương đều xác nhận dự án không hề tồn tại trên địa bàn huyện Thạch Thất.Được biết, sau khi nhận được phản ánh của khách hàng, chính quyền địa phương tại các địa phương trên đã yêu cầu công an vào cuộc để làm rõ sự việc, tuy nhiên dự án vẫn được tư vấn giá bán và mời chào nhiệt tình.Trước thực trạng trên, trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, Luật sư Nguyễn Văn Lộc - Công ty Luật LPVN-VPVN Law Firm lưu ý các nhà đầu tư nên cẩn trọng với tất cả các giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn thay đổi chính sách; thứ hai liên quan thời điểm thị trường bất động sản nóng lên; thứ ba là sự biến động mà chủ đầu tư dẫn dắt thị trường tại những dự án lớn ở một số khu vực, tại đó các tay “cò đất” đầu nậu có thể lợi dụng cơ hội để "đục nước béo cò".Cũng theo luật sư Lộc, nhà đầu tư hoặc người mua nhà nên có kỹ năng tốt trong việc thẩm định pháp lý và biết cách thẩm định pháp lý, quy hoạch, nên có các bước hiểu biết về quy trình thủ tục.Cụ thể, khách hàng mua bất động sản cần yêu cầu doanh nghiệp cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ hợp lệ về đất (phải được chuyển đổi mục đích thành đất ở), giấy phép xây dựng, điều kiện huy động vốn. Nếu dự án nào đang được thế chấp thì phải giải chấp xong. Điểm cần chú ý nữa là chủ đầu tư phải có thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán của Sở Xây dựng, bảo lãnh tài chính, giải chấp bất động sản... theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản. Đây là những chứng thư cần thiết nếu nhà đầu tư mua bất động sản đó để ở hoặc có ý định bán dự án, căn hộ, đất đó cho người thứ ba.Tiếp đó người dân nên liên hệ các cơ quan chức năng để tìm hiểu kỹ thông tin quy hoạch, tính pháp lý của các dự án đang quan tâm để hạn chế thấp nhất các rủi ro, tránh bị lừa gạt, phát sinh tranh chấp khi tiến hành giao dịch.