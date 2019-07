Sài Gòn: Truy Tố Vụ Hàng TQ Dán Nhãn Hãng Việt Asanzo

SÀI GÒN -- Vụ hàng Trung Quốc đưa lậu vào VN và dán nhãn hiệu Asanzo là công ty Việt Nam đã đến hồi cuối khi cơ quan thẩm quyền VN bắt đầu truy tố công ty Asanzo về tội “buôn lậu,” theo báo Tuổi Trẻ Online cho biết hôm 24 tháng 7.Bản tin báo Tuổi Trẻ Online viết như sau.Liên quan đến vụ nhập hàng điện tử gia dụng nhãn hiệu Asanzo và linh kiện tivi, máy lạnh từ Trung Quốc cung cấp cho Tập đoàn điện tử Asanzo lắp ráp có diễn biến mới, khi cơ quan điều tra khởi tố Công ty Sa Huỳnh để điều tra hành vi buôn lậu.Cục Hải quan TP.HCM cũng quyết định chuyển hồ sơ của 14 công ty khác cho Bộ Công an điều tra, do các công ty này "mất tích" khiến việc kiểm tra sau thông quan bế tắc.Nhập lò nướng Asanzo, khai báo linh kiệnTrao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP.HCM (PC03) xác nhận cơ quan này đã có quyết định khởi tố vụ án "buôn lậu" đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại Sa Huỳnh (mã số doanh nghiệp 0315160060).Hành vi vi phạm pháp luật của Công ty Sa Huỳnh được Cục Hải quan TP.HCM phát hiện, điều tra ban đầu, sau đó chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để khởi tố. Theo Cục Hải quan TP.HCM, công ty này đã tạm ngừng hoạt động có thời hạn kể từ ngày 6-3-2019.Trước đó, ngày 7-9-2018 lực lượng chức năng Cục Hải quan TP.HCM kiểm tra container số hiệu FCIU8689004 chứa hàng hóa do Công ty Sa Huỳnh nhập từ Trung Quốc về cảng IDC Phước Long.Công ty này khai báo hải quan hàng hóa nhập khẩu là linh kiện dùng để lắp ráp lò nướng thủy tinh. Số lượng gồm: 970 nắp đậy bằng nhựa, 940 chậu lò nướng bằng thủy tinh, 1.180 thiết bị đếm thời gian của lò nướng.Tổng giá trị hàng hóa gần 213 triệu đồng. Xuất xứ hàng hóa (C/O) do cơ quan thẩm quyền Trung Quốc cấp.Tuy nhiên khi kiểm tra thì phát hiện toàn bộ hàng hóa bên trong container là 1.300 bộ lò nướng thủy tinh nguyên chiếc nhãn hiệu Asanzo. Đặc biệt là trong thùng cactông đựng lò nướng còn có cả phiếu bảo hành in sẵn bằng tiếng Việt: "Asanzo - Đỉnh cao công nghệ Nhật Bản" kèm số đường dây nóng 18001035.Mặc dù hồ sơ hải quan thể hiện hàng hóa có xuất xứ (C/O) Trung Quốc, toàn bộ lò nướng trong container này hoàn toàn không có tem nhãn ghi thông tin xuất xứ.Giám đốc "ảo", chữ ký giảCông ty Sa Huỳnh đăng ký kinh doanh tại số 861/27/39 Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM. Tuy nhiên, công an phường xác nhận với hải quan trên địa bàn không tồn tại địa chỉ này, tức là địa chỉ "ma".Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở KH-ĐT TP.HCM cấp ngày 11-7-2018 thể hiện người đứng tên giám đốc Công ty Sa Huỳnh là Huỳnh Thị Sà Quôl, sinh năm 1981, quê ở huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.Làm việc với cơ quan chức năng, chị Sà Quôl cho biết vào tháng 6-2018, vợ chồng chị lên TP.HCM làm việc trong nhà máy Asanzo ở Khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Công việc của chị là khui thùng cactông lấy ốp lưng tivi nhập khẩu phân loại, chuyển cho bộ phận lắp ráp. Còn chồng chị làm phụ xe chở thành phẩm Asanzo đi giao ở các tỉnh.Khi mới vô làm, người phụ trách nhân sự ở đây nói giấy CMND photocopy của chị bị mờ, kêu phải đưa bản chính để làm thẻ ATM trả lương. Ngày 24-9-2018, một người gọi chị lên văn phòng nói rằng trước đây có mượn CMND để nhập hàng nhưng bị hải quan giữ lại. Công ty nhờ chị ra hải quan ký tên, nộp phạt lấy hàng về rồi sẽ phụ cấp tiền.Do chị Sà Quôl không mở công ty, không nhập khẩu gì nên chị không đồng ý ra hải quan và quyết định nghỉ việc về quê.Ngày 5-10-2018, Công ty Sa Huỳnh thay đổi người đại diện pháp luật là ông Trương Ngọc Liêm. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Liêm thừa nhận nhóm của ông có mượn CMND của chị Sà Quôl để đăng ký doanh nghiệp và đăng ký chức danh giám đốc công ty. Các chữ ký của chị trong chứng từ bộ hồ sơ là do một người trong nhóm của ông Liêm ký giả chứ chị không trực tiếp ký hồ sơ nào.Theo nhận định của Cục Hải quan TP.HCM, ông Liêm biết rõ hàng điện tử gia dụng nhập từ Trung Quốc về Việt Nam là hàng nhập khẩu có điều kiện, nhưng đã tạo chứng từ giả chữ ký của chị Sà Quôl. Việc khai báo hàng hóa không đúng nhằm mục đích trốn tránh sự kiểm tra chất lượng nhà nước và được hải quan phân cho qua luồng vàng (chỉ kiểm tra hồ sơ, không kiểm tra trực tiếp hàng hóa) để thông quan hàng hóa trái phép.Khi làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng này còn dựng lên kịch bản đối tác gửi hàng nhầm để che đậy hành vi khai báo gian dối.