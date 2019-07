Mưa Giông, Amazon, Xe Cán, Ngà Voi, Cầu Sắt

Miền Tây lại gặp mưa gió quậy phá… thế là nhà sụp, người chết.VOV kể rằng mưa lớn kèm gió giật mạnh tại các huyện Tịnh Biên, An Phú, Phú Tân, Chợ Mới và TX Tân Châu (An Giang) làm 1 người chết, hơn 600 ngôi nhà bị tốc mái. Theo báo cáo nhanh của tỉnh An Giang, mưa lớn kèm theo giông lốc và sấm sét vào chiều 23/7 trên địa bàn tỉnh làm 1 người chết, do sét đánh trong lúc đi chăn vịt ngoài đồng trống thuộc ấp Đông Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên. Mưa lớn kèm gió giật mạnh cũng làm cho 604 căn nhà dân bị đổ sập và tốc mái, trong đó có 9 căn nhà bị sập hoàn toàn, 588 căn nhà bị tốc mái, xiêu vẹo.Báo Cung & Cầu kể: Với sự phát triển của công nghệ đặc biệt là nền tảng Amazon, các doanh nghiệp Việt Nam có thể ngồi tại Việt Nam xuất khẩu hàng hóa đi toàn toàn cầu. Đó là chia sẻ của ông Trần Xuân Thủy, Giám đốc Điều hành Amazon Global Selling Việt Nam tại chương trình Xu hướng xuất khẩu toàn cầu thông qua nền tảng Amazon.Theo ông Trần Qúy Hiển, Quản trị FBA Freedom Group-Hội nhóm các nhà bán hàng trên Amazon cho biết, các mặt hàng đang bán chạy trên Amazon hiện nay là sách, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, đồ điện tử, hàng gia dụng, sản phẩm nhà bếp, văn phòng phẩm… Trong đó Việt Nam có nhiều sản phẩm tự nhiên như dầu dừa, dầu gấc, dầu tràm, hàng thủ công, đồ da, giày dép cũng như các thương hiệu đồ gia dụng, văn phòng phẩm. Đặc biệt là những mặt hàng handmade rất được ưa chuộng có thể cạnh tranh được với các sản phẩm nước ngoài.An Ninh Thủ Đô kể chuyện Nghệ An: Va chạm với xe tải, cô giáo bị cán tử vong… Điều khiển xe lưu thông trên đường nhưng không may xảy ra va chạm với xe tải khiến cô L. ngã ra đường và bị bánh xe cán tử vong.Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào trưa 23-7 trên đoạn đường tránh TP. Vinh thuộc địa bàn xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.Báo Thanh Niên kể: Giới chức Singapore hôm 23.7 cho hay nước này vừa tịch thu 8,8 tấn ngà voi, với trị giá ước tính 12,9 triệu USD (299 tỉ đồng) trong lô hàng trên đường chuyển từ CHDC Congo đến Việt Nam. Số lượng ngà voi nói trên được cho là của gần 300 con voi châu Phi và đây là lượng ngà voi lớn nhất từ trước tới nay bị tịch thu ở Singapore, theo Reuters.Trong lô hàng chứa ngà voi, nhà chức trách Singapore còn tịch thu 11,9 tấn vảy tê tê, ước tính của khoảng gần 2.000 con tê tê và trị giá 35,7 triệu USD. Đây là lần thứ 3 lượng lớn vảy tê tê bị thu giữ tại Singapore trong năm nay.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện Sài Gòn: UBND TP vừa bố trí nguồn vốn xây dựng cầu sắt tạm An Phú Đông (quận Gò Vấp - quận 12) để thay bến phà An Phú Đông sẽ tạo thuận tiện, an toàn cho người dân đi lại qua sông Vàm Thuật.Theo đó, công trình xây dựng cầu dài 238m, rộng 12,5m cho 2 làn xe ôtô và 2 lề cho người đi bộ. Đồng thời xây dựng và cải tạo đường dẫn hai bên cầu dài 1.166m, xây dựng hệ thống cống hộp có kích thước 3mx3m, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, kè bêtông cốt thép dọc bờ sông Vàm Thuật...Báo Văn Hóa kể: Ngày 23.7, ông Ngô Văn Thái, Trưởng công an xã Hóa Thanh (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) cho biết, trên quốc lộ 12A, đoạn đi qua địa bàn xã đã xảy ra một vụ cháy xe container nghiêm trọng.Theo thông tin, vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày, tài xế Mai Tấn Sen (33 tuổi, trú ở thành phố Đà Nẵng) điều khiển xe container di chuyển trên quốc lộ 12A đi Cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Khi xe vừa qua ngã ba Khe Ve khoảng 600 mét thì bất ngờ phát hỏa ở đầu xe. Đáng chú ý, vị trí xe container bị cháy cách cây xăng dầu Hương Thanh khoảng 35 mét nên nhiều người rất lo lắng về an toàn cháy nổ của trạm xăng.Báo Pháp Luật kể: Giấy tờ giả tấn công vùng ven TP.SG. Giám đốc Sở Tư pháp Huỳnh Văn Hạnh cho biết, giấy tờ giả đang tấn công vào các quận, huyện ở các vùng ven TP.SG. Hiện nay họ không còn là giả người, giả giấy chứng nhận như trước kia mà có thêm thủ đoạn mới là giả trang 3, 4 (trang bổ sung của giấy chứng nhận).Khi công chứng viên (CCV) tại một tổ chức hành nghề công chứng ở huyện Bình Chánh kiểm tra giấy CMND, giấy chứng nhận, tờ khai lệ phí trước bạ... đều là thật nên đã ký công chứng và những giấy tờ này lọt luôn qua cửa đăng bộ. Khi sự việc bị phát hiện thì mới biết giả ở trang 3, 4 (trang bổ sung bị chèn tên giả vào)... Điều này đã gây không ít khó khăn cho các CCV.Bản tin VietnamBiz/Kinh Tế & Tiêu Dùng kể chuyện bia: Báo cáo cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, doanh thu của Bia Sài Gòn – Miền Trung đã tăng đến 21%, đạt mức 847 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 116 tỉ đồng, tăng 45%; lợi nhuận sau thuế đạt 105 tỉ đồng, tăng 40,5 tỉ đồng.Mức tăng trưởng doanh thu của SMB vượt xa mức tăng trưởng bình quân ngành bia tại VN vào khoảng 5%-7%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lượng tiêu thụ dòng sản phẩm bình dân là Bia lon Lager 330ml tăng mạnh.Báo Nhân Dân kể chuyện Bình Phước: Đi bắt cua ốc, hai học sinh đuối nước… Tối 23-7, lãnh đạo Công an thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là xác định là Mai Anh Kiệt (13 tuổi, học sinh lớp 8) và Nguyễn Phi Hùng (11 tuổi, học sinh lớp 6) cùng ngụ phường Sơn Giang, thị xã Phước Long.Báo Tiền Phong kể: 'Một số cơ quan báo chí cố tình đưa tin bất lợi cho doanh nghiệp'… Đó là ý kiến của một số diễn giả chia sẻ tại hội thảo Truyền thông và thương hiệu doanh nghiệp thời đại số do báo Tiền Phong tổ chức tại TP.SG, ngày 23/7... Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố hiện có 30 cơ quan báo chí đang hoạt động gồm: 16 báo, 12 tạp chí, 1 đài truyền hình và 1 đài tiếng nói nhân dân Thành phố. Trong đó, có 11 cơ quan báo chí có phiên bản điện tử. Ngoài ra, có 161 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương khác đã đăng ký hoạt động trên địa bàn.Báo Công An kể: Xe 16 chỗ bốc cháy, khách thoát chết nhờ... đang đi vệ sinh… Sáng 23-7, một chiếc xe khách khi đang dừng tại một trạm dừng chân trên quốc lộ 20 đã bất ngờ bốc cháy, vụ việc khiến toàn bộ hành lý và giấy tờ của hành khách bị thiêu rụi. khoảng 9 giờ 30, chiếc xe khách loại 16 chỗ BS: 60B-019.53 chạy trên quốc lộ 20 hướng Đà Lạt đi Dầu Giây.Khi tới trạm dừng chân tại Km 1+800 (thuộc xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) thì dừng xe cho hành khách đi vệ sinh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên toàn bộ chiếc xe đã bị thiêu rụi cùng với hành lý và giấy tờ của hành khách.Người Lao Động kể: Ngày 23-7, TAND TP.SG xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lâm Thị Thủy (SN 1970, quê ở tỉnh An Giang) 10 năm tù về tội "Môi giới hối lộ"....Khoảng đầu năm 2011, lợi dụng chính sách trong việc khuyến khích xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp xuất khẩu, Lê Dũng (Công ty CP TPCN Sài Gòn) cùng Trần Thị Bích Tuyền (Giám đốc Công ty TNHH Đại Đắc Tài) và Lâm Tấn Phát (Giám đốc Công ty CP Cảnh Phong) tạo dựng hồ sơ xuất khẩu giả. Sau đó, 3 đối tượng dùng hồ sơ giả xin hoàn thuế GTGT hòng chiếm đoạt tiền ngân sách.Báo Công Thương kể: Xuất khẩu gặp khó, giá cá tra trong nước lao dốc… Giá cá tra thương phẩm và cá giống giảm mức thấp nhất trong 10 năm qua do xuất khẩu (XK) gặp khó. Hiện nay, mỗi kg cá bán ra, người nuôi lỗ từ 5.000 - 6000 đồng/kg tùy loại. Yếu trong liên kết, sản lượng vượt quy hoạch, khiến cá tra vẫn loay hoay trong bài toán “được mùa, mất giá”.Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT)), giá bán buôn cá tra nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong tháng 6/2019 tiếp tục xu hướng giảm... Lượng bắt của các doanh nghiệp (DN) ở mức thấp, chủ yếu bắt cá ao nhà và hạn chế mua ngoài.Báo Tin Tức kể miền Trung khô hạn: Ngày 23/7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn các vụ Hè Thu, Mùa năm 2019, khu vực Trung bộ. Theo báo cáo, tổng cộng sẽ có khoảng 65.500 ha lúa và cây hàng năm khu vực này bị hạn hán, thiếu nước.Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khu vực Bắc Trung bộ hiện có dòng chảy sông, suối phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 35-60%, một số sông thiếu hụt trên 70%.