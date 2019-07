Chống Tàu Cộng Được Lòng Dân Việt

Biển Đông là mẫu số chung Việt Nam, có thể dùng để hoá đồng những phân số địa phương, tôn giáo, kinh tế chánh trị, trong ngoài nước.Hoàng Sa, Trung sa nói riêng và Biển Đông nói chung là giang sơn gấm vóc của đất nước ông bà Việt Nam ngàn xưa để lại cho người Việt Nam. Phần máu xương, da thịt của Mẹ Việt Nam, Tổ Quốc VN đó do tiền nhân, tổ tiên người Việt từ cố đô Thăng Long ở Miền Bắc mang gươm đi mở nước, qua con đường Nam Tiến cả mấy ngàn năm. Vào Miền Trung, tới Đèo Ngang “Hoành Sơn nhất đoái vạn đại dung thân” như lời tiên tri Cụ Trạng Trình viết thành sấm ký. Rồi xuôi Miền Nam, “ra đi gặp vịt cũng lùa, gặp giặc cũng đánh, gặp chùa cũng tu” như câu ca dao, hát đối nghêu ngao giữa vùng sông rạch chằn chịt của vùng hạ lưu sông Cửu Long. Đó là nơi theo văn minh Nhân Loại nơi nào có dòng sông là con đường biết đi, nơi nào có đồng bằng sông lớn là có nền văn minh. Ai cập với sông Nil, Ba Tư với Euphrate, Tigris, Trung Hoa với Hoàng Hà, Ấn độ với Indus, Hằng Hà. Người Việt khai hoang, trồng lúa nước, cây ăn trái, cá trắng dưới sông, cá đen ngoài đồng biến vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long dưới sông đỉa như bánh canh, trên bờ muỗi như trấu vãi, thành nền văn minh Miệt Vườn của văn minh Việt Nam. Làm cho Việt Nam thành một giang sơn gấm vóc hình chữ S có Biển Đông như lòng mẹ ôm ắp và nhiều đảo che chở và Trường sơn bao bọc như thành đồng. Thời đó Ông Tổ CS Karl Marx chưa đầu thai ở Đức, CS chưa sanh ở Âu châu.Nhưng nay trong thời kỳ cầm quyền, quần đảo Hoàng Sa và Trường sa của VN đã bị Trung Cộng lấn chiếm cứ gần hết, thôn tính, sáp nhập thành huyện Tam Sa của TC. Và Biển Đông của VN cũng đã bị TC ngang ngược lấn chiếm, với bản đồ hình lưỡi bò của TC đơn phương liếm mất 80%.Trong lịch sử 4.000 năm của quốc gia dân tộc Việt, người Việt là một dân tộc được thế giới sử đánh giá là dân tộc dũng cảm đứng lên chống quân Tàu 1,000 năm. Và lịch sử VN coi những người đứng lên chống quân Tàu xâm lăng, đô hộ là anh hùng liệt nữ của VN. Toàn dân ngưỡng mộ, tôn vinh qua mọi thời đại.Nhưng VN trong lịch sử cận đại hơn một thế kỷ trở lại đây, dân chúng bị phân hoá, chia rẽ, đất nước bị chia đôi hai miền bởi hai ý thức hệ và hai thế giới Tự do và Cộng sản, và những siêu cường áp chế.Trong cục diện chánh trị đầy mâu thuẫn, tương khắc đó giữa hai miền của quốc gia dân tộc VN, có một phân số có thể hoá đồng thành mẫu số chung. Mẫu số chung đó là mẫu số Việt Nam. Người Việt ớ Bắc, ở Nam, ở Trung và ở hải ngoại, theo đạo này hay đạo nọ, khuynh hướng tự do hay CS, lương tri, lương tâm chánh trực đều đau niềm đau đất mẹ bị quân Tàu xẻ thịt banh da.Ngay người Việt theo CS, dù ở thế kẹt, đồng chí với TC, cũng làm bộ bằng mặt, chớ không bằng lòng. Không ít những cán bộ, đảng viên, bộ đội CS bất bình thái độ xìu xìu, ểnh ểnh hiện tại của các lãnh tụ Đảng trước hành động xâm lăng của TC.Đến nay đã 39 năm rồi, mà trong kỷ niệm ngày Quân Lực VNCH tử chiến với TC, dân chúng ở Đà nẵng công khai chống Đảng Nhà Nước CSVN ở Đà Nẵng tổ chức triển lãm Hoàng sa mà không trình bày trận hải chiến của Hải Quân VNCH tử chiến với Quân Tàu năm 1974.Còn báo chí của người Việt trên trang mạng, và trên phát thanh, phát hình, báo giấy, cũng như công luận của người Việt Quốc Gia vẫn coi Hải Quân của VNCS chống quân Tàu ở Hoàng sa năm 1988, tử thương 74, là những người dũng cảm, chết vì Tổ Quốc VN đáng tôn kính.Công luận của người Việt nói chung coi việc chống quân Tàu lấn chiếm biển đảo là một chánh nghĩa. Tiến sĩ Sử học Nguyễn Nhã một nhà nghiên cứu Biển Đông hiện sống và làm việc ở Saigon nhận định rằng, Chính phủ Việt Nam [CS] sẽ để mất thêm một cơ hội hòa giải dân tộc, nếu chậm vinh danh những anh hùng tử sĩ VNCH đã bỏ mình để bảo vệ Hoàng Sa trước quân xâm lược Trung Quốc. Cựu trung tướng quân đội Cộng Sản Việt Nam là ông Nguyễn Quốc Thước nói: “Tôn vinh tinh thần yêu nước của người lính Việt Nam Cộng Hòa chống ngoại xâm là cần thiết.”Nếu đảng nhà nước CSVN công tâm chánh trực một chút, sẽ thấy người Việt tỵ nạn CS ở hải ngoại, đại đa số là người dân của VN Cộng Hoà đóng góp rất lớn trong công cuộc quốc tế vận chống quân Tàu xâm lược biển đảo VN. Nhứt là ở Mỹ, nơi có gần hai triệu người Việt đinh cư. Vấn đề TC xâm chiếm biển đảo của VN đã được đồng bào ở hải ngoại đưa vào Quốc Hội, trái tim và khối óc của người dân Mỹ. Cụ thể ngày 14/ 1/ 2014, các nhà lập pháp Mỹ khẳng định và khuyến cáo TT Obama không thể để mặc cho Trung Quốc tha hồ sử dụng sức mạnh quân sự để áp đặt chủ quyền lãnh hải trên các vùng biển Đông Á. Các chuyên gia quốc tế cảnh báo rằng thái độ chèn ép của Bắc Kinh đang làm các nước láng giềng lo sợ và thách thức quyền lợi an ninh của Hoa Kỳ.Tin Đài VOA, tiếng nói chánh thức của chánh quyền Mỹ loan tãi, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ trích quy định mới của Trung Quốc về kiểm soát hoạt động ngư nghiệp trên Biển Đông là hành vi “khiêu khích và nguy hiểm.” Bất chấp khối nợ quốc gia khổng lồ đang đè nặng, chính quyền Obama tăng cường sự hiện diện quân sự Mỹ trong khu vực. Và mới đây đã loan báo hàng chục triệu đôla hỗ trợ an ninh cho Việt Nam và Philippines. Còn chánh quyền Trump chông TC quân sự hoá, choHải Quân Mỹ tuần tra sâu sát vào các đảo TC dã quân sự hoá.Với một quốc tế vận mạnh của người Việt hải ngoại hữu hiệu như vậy đối với siêu cường Mỹ đang chuyển trục quân sự sang Á châu Thái bình Duơng và coi tự do hàng hải là quyền lợi quốc gia của Mỹ, còn lâu TC mới dám dùng biện pháp quân sự với VN, nếu VNCS có hành động bảo vệ ngư dân VN, bảo vệ biển đảo- là hành động tự vệ chánh đáng.Và khi TC ngang ngược tấn công VN, là TC tạo cơ hội, động lực cho người Việt cứu nước. Nếu đảng nhà nước có một chút lòng tin nơi nhân dân, nơi lịch sử Việt, thì ngươi dân có cơ hội chông Tàu Công xâm lược đoàn kết thành nội lực dân tộc chống quân Tàu.Trong lịch sư VN có ba chân lý cũng là ba chánh nghĩa hằng cữu: ai chống quân Tàu là dân chúng ủng hộ; anh hùng dân tộc Việt đại đa số là người chống quân Tàu; các cuộc khởi nghĩa và chông quân Tàu thành công là do nội lực dân tộc là chánh, chớ ít khi nếu không muốn nói là nhờ ngoại bang giúp đỡ. Đó là mẫu số chung có thể hoá đồng nhiều phân số trong vấn đề VN./.(VA)