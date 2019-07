Lý Bằng: Đao Phủ Của Bắc Kinh Đã Qua Đời Ở Tuổi 90

BEIJING - Cựu Thủ Tướng Li Peng (Lý Bằng), người đã ban hành quân luật chống lại phong trào Thiên An Môn 1989 và được biết tiếng như là “đao phủ Beijing” đã tạ thế tối Thứ Hai 22/07, hưởng thọ 90 tuổi.Ông giữ 5, 6 chức vụ quan yếu trong chính quyền Hoa Lục trong các thập niên 1980 và 1990.Cáo phó do thông tấn Xinhua phổ biến ghi: cựu Thủ Tướng Li đã có những hành động kiên quyết ngăn chận bất ổn và bạo lực phản cách mạng.1 trong các thủ lãnh của phong trào Thiên An Môn đang sống lưu vong phát biểu với BBC “Li là đao phủ trong vụ thảm sát ngày 4-6-1989, cần được ghi tên trong lịch sử và sách giáo khoa sau này. Nhưng, sau khi tàn sát, nhà chức trách Beijing xác quyết không ai bị bắn chết.