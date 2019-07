Tuần Duyên VN-Mỹ Cùng Canh Chừng Biển Đông; TQ Đưa Chiến Đấu Cơ Su-35 Vào Biển Đông

BIỂN ĐÔNG -- Trong khi tình hình Biển Đông ngày càng căng thẳng do vụ đối đầu giữa lực lượng hải giám của VN và TQ gây nên, nhưng ngược lại mối quan hệ hợp tác giữa VN và Mỹ lại ngày càng khắn khít hơn có thể nói đã đến mức nếu TQ tấn công VN thì Mỹ sẽ không ngồi đó khoanh tay để nhìn nếu không thì ít ra cũng làm cho Bắc Kinh e ngại khi có ý định tấn công VN mà cụ thể gần đây nhất là lời tuyên bố của Tư Lệnh Tuần Duyên Mỹ Karl L. Schultz nói rằng “Tuần duyên Mỹ (USCG) nhấn mạnh quan hệ hợp tác với Cảnh sát biển Việt Nam và tái khẳng định cam kết lâu dài đối với an ninh khu vực trong bối cảnh tình hình Biển Đông tiếp tục phức tạp,” theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 23 tháng 7.Bản tin VOA viết như sau.Lực lượng Tuần duyên Mỹ cam kết hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để củng cố năng lực thực thi chủ quyền trên Biển Đông giữa lúc các tàu hải cảnh của Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục đối đầu nhau gần Bãi Tư Chính thuộc quần đảo Trường Sa.Truyền thông trong nước dẫn lời Tư lệnh Tuần duyên Mỹ Karl L. Schultz nói hôm 23/7 rằng Tuần duyên Mỹ (USCG) nhấn mạnh quan hệ hợp tác với Cảnh sát biển Việt Nam và tái khẳng định cam kết lâu dài đối với an ninh khu vực trong bối cảnh tình hình Biển Đông tiếp tục phức tạp.“Chúng tôi đang hợp tác rất chặt chẽ với Việt Nam và Hà Nội đã tăng cường sức mạnh của lực lượng cảnh sát biển lên rất nhiều,” Đô đốc Schultz nói với các phóng viên trong cuộc trao đổi qua điện thoại ngày 23/7 khi trả lời câu hỏi về kế hoạch của Tuần duyên Mỹ để hỗ trợ các quốc gia đảm bảo tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông giữa lúc Trung Quốc tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực, theo VnExpress.Theo Đô đốc Schultz, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trong khu vực được Mỹ chuyển giao tàu tuần tra năng lực cao lớp Hamilton.Tháng 4 vừa qua, Mỹ đã trao cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam 6 tàu tuần tra với tổng trị giá 12 triệu USD, Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội cho biết. Trước đó, Việt Nam đã tiếp nhận 12 tàu tuần tra loại “Metal Shark” từ Mỹ.Theo Tuổi Trẻ trích dẫn nguồn tin từ một số tờ báo chuyên về quốc phòng của Mỹ, Washington đang cân nhắc việc chuyển giao thêm một tàu tuần duyên loại biên nữa cho Việt Nam.Phó Đô đốc Linda L Fagan, được Tuổi Trẻ trích lời nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo qua điện thoại hôm 11/6, nói rằng Hoa Kỳ là một quốc gia Thái Bình Dương và sẽ duy trì cam kết vì một khu vực tự do, rộng mở.Ngoài ra, một bản tin khác của Đài VOA hôm Thứ Ba cũng cho biết như sau.Úc đang thành lập một lực lượng huấn luyện quân đội mới để hợp tác với các nước láng giềng ở Thái Bình Dương giữa lúc Canberra đang tăng cường các quan hệ ngoại giao và quân sự trong khu vực, hãng tin AAP cho biết hôm 23/7.Bộ trưởng Quốc phòng Linda Reynold cho biết Lực lượng hỗ trợ Thái Bình Dương sẽ khởi sự hoạt động vào cuối năm nay với sự hợp tác của các đảo quốc Fiji, Vanuatu và Papua New Guinea. Lực lượng này sẽ đặt căn cứ tại thành phố Brisbane trên bờ biển phía đông Australia, Taiwan News trích nguồn từ AAP cho biết.Sau khi có tin cho rằng Trung Quốc có thể đang xem xét sử dụng một căn cứ hải quân ở Campuchia, Úc đã quyết định thành lập một lực lượng huấn luyện quân sự hỗn hợp với các quốc gia láng giềng Thái Bình Dương, tờ Taiwan News cho biết thêm.Trong khi đó, bản tin hôm 23 tháng 7 của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết TQ đưa chiến đấu cơ tối tân mua của Nga Su-35 ra Biển Đông. Bản tin RFA viết như sau.Trung Quốc vừa đưa tiêm kích Su-35 cải tiến xuống phô diễn sức mạnh tại Biển Đông.South China Morning Post loan tin vào ngày 22 tháng 7. Cụ thể Lữ đoàn Không quân thuộc Quân khu Phía Nam vừa tham gia vào cuộc diễn tập thử nghiệm tiêm kích Su-35 sau khi cải tiến mẫu do Nga chế tạo.Tin cho biết phi đội gồm 3 chiếc Su-35 cải tiến diễn tập tấn công vào một mục tiêu trên biển kết hợp với chiến thuật thao tác và khai hỏa cùng với chiến dịch ban đêm.