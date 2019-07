138,800 Gia Đình Miền Trung VN Thiếu Nước Xài

Tình trạng hạn hán tại Việt Nam đang ngày càng tồi tệ, nhất là tại Miền Trung Việt Nam càng thê thảm hơn với 138,800 gia đình không có nước xài hàng ngày, theo bản tin hôm 23 tháng 7 của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết.Bản tin RFA viết như sau.Miền Trung Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài với nguy cơ 65.500 hecta lúa bị thiếu nước và khoảng 138.800 hộ gia đình không có nước nước sinh hoạt.Truyền thông trong nước loan tin ngày 23/7, trích nội dung báo cáo Bộ Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn gửi Thủ tướng.Cũng trong báo cáo, tình trạng của khu vực Bắc Trung bộ bị ảnh hưởng do hạn hán ở thời điểm hiện tại đã giảm đi so với cuối tháng 6 vừa qua, gây thiệt hại khoảng 21.600 hecta lúa và hoa màu, khiến hơn 61.100 hộ thiếu nước sinh hoạt.Còn ở Nam Trung bộ, tình trạng hạn hán, thiếu nước bắt đầu trễ hơn, từ đầu tháng 7. Tuy nhiên mức độ thiệt hại vẫn lớn khi có đến hơn 16.300 hecta lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, và hơn 52.800 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.Nguyên nhân hạn hán được Bộ Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn đưa ra là do nền nhiệt độ cao, độ ẩm thấp, đồng thời phải trải qua nhiều đợt nóng kéo dài, lượng mưa thấp kết hợp với gió phơn Tây Nam thổi mạnh nên lượng nước bốc hơi nhanh, khiến lượng nước chứa trong các hồ thủy điện cũng bị giảm.Tình trạng hạn hán được dự báo sẽ còn tiếp tục diễn ra trên diện rộng và kéo dài trong thời gian tới.Do đó, Bộ Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành liên quan như Bộ Tài nguyên – Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cùng phối hợp để làm giảm ảnh hưởng hạn hán tại khu vực Trung bộ.Trong hình, hạn hán ở Đồng bằng sông Cửu Lọng.