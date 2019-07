Số Thu, Giang Hồ, World Cup, Xe Ôtô…

Thành phố Sài Gòn nhận nhiệm vụ lớn kinh khủng: kiếm tiền nặng nhất cho cả nước… Có vẻ như năm nay, Sài Gòn sẽ kêu trời…Bản tin VOH kể: Đến nay, các số thu của Thành phố đều tăng nhưng vẫn không đạt chỉ tiêu do số thu của TP.SG được giao quá cao. So sánh dự toán thu ngân sách Nhà nước của 4 thành phố trực thuộc trung ương tại kỳ họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm mới đây, bà Lê Ngọc Thùy Trang - Phó Giám đốc Sở Tài chính Thành phố cho biết, đến nay, các số thu của Thành phố đều tăng nhưng vẫn không đạt chỉ tiêu do số thu của TP.SG được giao quá cao.Báo Thanh Niên kể chuyện Đồng Nai xảy ra nạn giang hồ ngang nhiên tranh chiếm đất: Cầm súng, mã tấu 'xử' đối thủ. Chỉ trong 3 năm (2017 - 2019), Công an P.Tân Phong, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã ghi nhận ít nhất 14 vụ tranh chấp, tranh chiếm đất đai có dính líu đến các băng nhóm giang hồ. Điển hình như vụ tranh chấp mảnh đất diện tích 5.000 m2 nằm tại tổ 39B, KP.11A (P.Tân Phong).Bản tin Zing kể: Theo đánh giá của BLV Quang Huy, Việt Nam gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 sẽ là cuộc chiến kinh điển vì những yếu tố chưa từng có từ sân cỏ đến vị trí huấn luyện viên. Trận đại chiến giữa Việt Nam và Thái Lan tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 còn hơn một tháng mới diễn ra, song bầu không khí bắt đầu nóng dần. HLV Akira Nishino vừa nhậm chức đã có những phát ngôn hướng về thầy trò HLV Park Hang-seo. Ông nhấn mạnh rằng Thái Lan phải thắng trong lần gặp lại Việt Nam.Báo Pháp Luật kể: Ra mắt báo chí Thái Lan tại Bangkok, HLV Akira Nishino bị báo chí Thái Lan “quay” về việc trận đấu gặp Việt Nam ngày 5-9. Để lên tinh thần cho truyền thông lẫn người hâm mộ Thái Lan, ông Nishino mạnh miệng nói: “Tôi cần 10 ngày chuẩn bị là đánh bại đội tuyển Việt Nam”.TTXVN kể: Cục Hàng không Việt Nam vừa cấp giấy chứng nhận người khai thác tàu bay (AOC) cho Công ty cổ phần Hàng không lưỡng dụng Ngôi Sao Việt (Vietstar Airlines). Hai loại tàu bay được cấp phép bay là Embraer Legacy 600 và Beechcraft King Air B300.Với giấy chứng nhận khai thác, Vietstar Airlines chính thức trở thành doanh nghiệp hàng không lưỡng dụng đầu tiên được cấp AOC thương mại cho máy bay phản lực thương gia tại Việt Nam. Embrear Legacy 600 là tàu bay phản lực thương gia hiện đại lắp nội thất ghế VIP, có tầm bay thẳng lên tới 8 giờ trong bán kính khu vực châu Á Thái Bình Dương.Báo Viet Times kể: Gần 100% ô tô con nhập cảng về cảng Hải Phòng và TP.SG trong tháng 6/2019. Tháng 6, ô tô nguyên chiếc nhập cảng vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 5 thị trường chính là: Thái Lan với 7.575 chiếc, Indonesia với 1.468 chiếc, Trung Quốc với 653 chiếc, Hàn Quốc với 274 chiếc và Nhật Bản với 150 chiếc.Số xe nhập cảng từ 5 thị trường trên chiếm tới 96% tổng lượng xe nhập cảng vào Việt Nam trong tháng.Báo Người Loa Động kể: Tông chết nữ công nhân đang quét rác trên đường lúc rạng sáng, tài xế ô tô 7 chỗ không dừng lại xem nạn nhân thế nào mà điều khiển xe đi kiếm chỗ nằm ngủ! Chiều 22-7, Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau), cho biết đã tạm giữ tài xế Nguyễn Trung Hiếu (22 tuổi; ngụ xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), người điều khiển ôtô tông chết nữ công nhân quét rác vào rạng sáng cùng ngày.VietnamNet kể: Thiếu than chạy điện, nhập thêm chục triệu tấn giá đắt… Than sản xuất trong nước phục vụ cho các nhà máy nhiệt điện thấp hơn nhu cầu, cho nên phải nhập cảng một lượng lớn than. Đáng nói, giá than nhập cảng đang cao hơn giá than bán trong nước.Năm 2019, nhu cầu than cho sản xuất điện là 54,3 triệu tấn, trong đó nhu cầu than antraxit là 44,5 triệu tấn. Khả năng sản xuất than antraxit trong nước để cấp cho sản xuất điện của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc hiện chỉ khoảng 36 triệu tấn (bằng 80% nhu cầu), cho nên phải nhập cảng và pha trộn than để đảm bảo nhu cầu tiêu thụ.Bao Công An kể: Chiếc cần cẩu đang thi công dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở TP.SG bất ngờ đổ sập xuống mái nhà dân khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy. Theo đó vào trưa ngày 22-7, khi nhiều người dân ở đường Đình An Tài (P.16, Q.8) đang nghỉ trưa thì hoảng hốt tháo chạy khi nghe tiếng động mạnh phát ra từ mái nhà. Khi ra khỏi nhà, người dân chứng kiến cần cẩu dài khoảng 25 m đổ từ phía công trình dự án chống ngập vắt ngang đường về phía nhà dân.Cafe Biz ghi một thống kê quốc tế cho biết TP.SG tiêu thụ bia bình quân đầu người hàng đầu châu Á, giá bia rẻ thứ 4 thế giới.Các thành phố có bia đắt tiền nhất: 1. Hồng Kông, Trung Quốc: 10,86 USD; 2. Geneva, Thụy Sĩ: 10,77 USD; 3. Tel Aviv, Israel: 9,53 USD; 4. New York, Hoa Kỳ: 8,97 USD; 5. Miami, Hoa Kỳ: 8,97 USDCác thành phố có bia rẻ nhất: 1. Bratislava, Slovakia: 2,22 USD; 2. Delhi, Ấn Độ: 2,31 USD; 3. Kiev, Ukraine: 2,36 USD; 4. TP.SG, Việt Nam: 2,58 USD; 5. Kraków, Ba Lan: 2,70 USDBáo Đầu Tư kể: Trên toàn địa bàn TP.SG, việc thực hiện kế hoạch tới năm 2020 phải di dời, sửa chữa một nửa trong số 474 chung cư cũ diễn ra rất chậm. Báo cáo của Sở Xây dựng TP.SG mới đây cho thấy, dù chỉ còn 1 năm nữa là phải hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng Thành phố hiện mới di dời được 32 chung cư cũ, còn 15 chung cư cũ thuộc diện có thể sập bất cứ lúc nào và cần di dời gấp người dân.Báo Dân Trí kể: Cho tới thời điểm hiện tại, “đại dự án” đường bộ cao tốc Bắc - Nam đã thu hút 60 nhà đầu tư tham gia nộp hồ sơ và dự đấu thầu. Đáng chú ý, trong danh sách này những cái tên đến từ Trung Quốc chiếm “áp đảo”, nhưng nhà đầu tư Việt lại không mấy mặn mà.Báo SGGP kể: Theo UBND TP.SG, tình hình tai nạn giao thông, trong 6 tháng đầu năm đã kéo giảm và đạt chỉ tiêu đề ra là giảm 5% trên cả 3 mặt.Cụ thể, trên địa bàn TP.SG xảy ra 1.669 vụ tai nạn giao thông (bao gồm va chạm giao thông), làm chết 304 người và bị thương 1.147 người. So với cùng kỳ năm 2018, giảm 115 vụ TNGT (- 6,46%); giảm 39 người chết (-11,4%) và giảm 68 người bị thương (- 5,6%).6 tháng đầu năm đã xử lý 6.552 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, so với cùng kỳ năm 2018 tăng 1.803 trường hợp (trong đó có 212 trường hợp lái xe ô tô, 6.340 trường hợp lái xe mô tô, gắn máy); kiểm tra phát hiện 37 trường hợp lái xe container, xe tải dương tính với ma túy, lập biên bản đối với 31 trường hợp, 6 trường hợp còn lại qua kiểm tra tại trung tâm y tế không phát hiện vi phạm.Giáo Dục & Thời Đại kể: Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.SG) cho biết, bác sĩ bệnh viện đang tiếp nhận cấp cứu bé trai rơi từ ban công tầng 12 xuống khuôn viên chung cư, với đa chấn thương. Trong lúc đang sinh hoạt tập thể dưới sân, cư dân chung cư nghe một tiếng "bịch" lớn rớt từ trên cao va chạm xuống đất. Một bé trai nằm trên sàn khuôn viên chung cư, tay chân phải biến dạng.Qua ba ngày được các bác sĩ điều trị tích cực, em đã được rút ống cai máy thở, sáng nay em tỉnh táo, gương mặt vẫn còn nét hoảng sợ, da dẻ hồng hào, em tiếp tục được điều trị bảo tồn đa chấn thương, sắp tới sẽ bó bột tứ chi, phục hồi dần chức năng vận động...Báo Thanh Niên kể rằng Sài Gòn muốn thức suốt 24 giờ để chiêu dụ du khách: Là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, từng tuyên bố xây dựng “thành phố không ngủ” nhưng bao năm nay du khách đến TP.SG muốn đi chơi đêm cũng không có chỗ. Một số địa điểm ăn uống có thể xây dựng thành phố ẩm thực về đêm như khu Phan Xích Long, phố người Hoa (Q.5), khu Phú Mỹ Hưng (Q.7)... nhưng không được sắp xếp, quy hoạch bài bản để trở thành khu ẩm thực cho du khách như các nước. Điểm nhấn là phố đi bộ Bùi Viện (Q.1) dần trở thành phố nhậu, đường Nguyễn Huệ chỉ dành cho người đi dạo, dịch vụ ẩm thực hay kinh doanh mờ nhạt. Chợ đêm Bến Thành thì nổi tiếng bán hàng giả, hàng nhái, nói thách “chặt chém” du khách. Thế nên, thời gian du khách quốc tế lưu lại TP.SG trung bình chỉ 1 - 2 đêm.