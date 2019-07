Cầu Thang Bí Ẩn Chùa Tháp Angkor Watt

Chuyến đi Tìm Vết Chân Đức Phật Campuchea rất thích thú, tôi được dịp đi xem chùa tháp Angkor Watt. Mấy người bạn hỏi tôi Chùa Tháp có gì lạ, xin thưa rằng Chùa Tháp tỉnh Seam Reap Campuchea sẽ khiến bạn ngạc nhiên, nó là một kiến trúc tôn giáo lớn nhứt thế giới. Chùa Tháp được Vua Jayavarman VII xây dựng vào thế kỷ thứ 12 và hoan tất năm 1186. Đây là một kiến trúc hỗn họp đa dạng rộng lớn. Trong lòng ngôi chùa, người ta có thể đi theo hành lang từ phòng này sang phòng khác, xem cảnh quan kỳ lạ bên trong tòa tháp. Các tác phẩm điêu khắc tinh vi hình dáng các cô thiếu nữ trong trang phục cổ truyền qua điệu múa Apsara trên các vách tường. Angkor Watt đã chinh phục mọi người, chỉ riêng ngọn tháp cao chính giữa chùa tháp là ít có ai dám lên đó, lý do là vì cái cầu thang lên đó rất khó đi. Bức hình trên đây cho thấy đây không phải là cầu thang thông thường cho mọi người có thể tự do bước lên hay bước xuống nhanh lẹ, nó rất đứng dốc, bậc thềm nhỏ hẹp chỉ vừa đủ bàn chân nằm ngang để trèo lên. Không có lan can để vịn. Người đi lên phải chậm rải thành tâm trèo lên từng bật thềm, lúc đi xuống lại càng khó hơn là vì người ta không thể quay lưng mà đi xuống, làm như thế là không kính trọng. Mọi người phải bò thụt lùi mà xuống, mặt vẫn hướng về đức Phật. Người ta nói đây là một nghệ thuật kiến trúc đặc biệt của người Khmer, họ xây dựng cho mọi người cung kính lên chiêm bái đức Phật và khi ra về cũng đầy lòng kính trọng. (Đường Bình)