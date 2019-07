Pháp: 1 Đợt Nóng Đưa Nhiệt Độ Ban Ngày Lên Tới 46 Độ C

PARIS - Thời tiết nóng khác thường trở lại nước Pháp tuần này.Cục khí tượng dự báo nhiệt độ 46 độ C (bằng 115 độ F) tại miền nam nước Pháp.Kỷ lục nóng trong tháng qua là 45.9 độ C tại 1 làng gần thành phố Montpellier.Khác với đợt nóng kỷ lục vừa tấn công Châu Âu hồi đầu tháng 7, thời tiết đổ lửa lần này sẽ ảnh hưởng đến tận vùng bán đảo Scandinavia.Các nước bị ảnh hưởng nặng nhất là Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh.Hôm Thứ Bảy 20/07, Bộ Nông Nghiệp Pháp loan báo: thời tiết khác thường làm giảm sản lượng nho sẽ đưa tới giảm sản lượng rượu từ 6% đến 13% so với năm 2018. Pháp, Tây Ban Nha và Italy là 3 nước dẫn đầu thế giới về ruợu nho.