UK: Thủ Tướng May Họp Ủy Ban Khẩn Cấp Về Tàu Dầu Bị Iran Bắt

LONDON - 1 trong các hành động quan trọng sau cùng của Thủ Tướng Theresa May trước khi từ chức, đó là triệu tập 1 phiên họp ủy ban khẩn cấp (COBR) vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Thứ Hai 22-7, theo loan báo từ văn phòng số 10 Downing.Phát ngôn viên cho biết: đề tài thảo luận là duy trì an ninh hàng hải trong vùng Vịnh Persia. Đây là phiên họp thứ ba của COBR từ khi tàu dầu Stena Impero bị bắt hôm Thứ Sáu. Chính quyền UK đã khẳng định tại HĐ Bảo An: đó là hành động bất hợp pháp của Iran tại hải phận Oman.Tàu HMS Montrose của hải quân UK đang có mặt trong vùng. Tất cả tàu mang hiệu kỳ UK được khuyến cáo tạm tránh Eo Hormuz.Iran loan báo lý do bắt: tàu dầu Anh phớt lờ tín hiệu cảnh cáo của tàu Iran, và sắp đụng tàu đánh cá Iran.Công văn của UK gửi HĐ Bảo An ghi rõ “Không có bằng chứng hậu thuẫn tuyên bố của Iran” và thực tế là tàu Anh bị bắt tại hải phận Oman.Tin AFP cho biết : thứ truởng quốc phòng Tobias Ellwood tiết lộ “Đang xem xét 5, 6 phương án ứng phó”