New York City Lại Mất Điện, Ảnh Hưởng 44,000 Gia Đình

NEW YORK CITY - Do nhu cầu dùng điện để hạ nhiệt trong nhà tăng mạnh khi đợt sóng nhiệt lan rộng khắp nước Mỹ vào cuối tuần qua, đã khiến hệ thống truyền tải điện của thành phố New York không đáp ứng kịp.Nguồn điện đã bị gián đoạn, khiến hàng chục ngàn cư dân mất điện. Tin từ trang mạng PowerOutages ghi: mất điện được ghi nhận lúc 4 giờ sáng, ảnh hưởng đến 24,000 gia đình. Tính đến 9:00 tối ngày Chủ Nhật, có khoảng 44,000 gia đình đã phải chịu cảnh mất điện ở 2 khu vực Queens và Brooklyn.Thị trưởng Bill de Blasio cho hay: nhiều ngày nóng liên tiếp buộc công ty điện ngưng truyền tải điện tại 5,6 khu phố để sửa chữa, để hạn chế mất điện lan rộng.Ông de Blasio công nhận mất điện tại 1 phần của các quận Bronz, Brooklyn và Queens.1 tuần trước, 1 trạm biến điện bị nổ, gây mất điện với 72,000 khách hàng của công ty điện tại Manhattan.