Nguy Cơ VN-TQ Đụng Độ ở Biển Đông Tăng Cao; Chuyên Gia: VN Nên Kiện TQ Về Vụ Biển Đông Tại Tòa Trọng Tài Quốc Tế Và Sẽ Thắng

BIỂN ĐÔNG -- Tình hình Biển Đông ngày càng căng thẳng và một cuộc chiến giữa Việt Nam và Trung Quốc khó tránh khỏi, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm 23 tháng 7 trích thuật nhận định của các chuyên gia cho biết.Bản tin VOA viết như sau.Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói với VOA hôm 22/7 rằng khả năng đụng độ trực tiếp giữa hai lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc mỗi lúc một cao hơn khi mà các tàu Trung Quốc vẫn có mặt tại bãi Tư Chính trên Biển Đông tính đến thời điểm này, theo thông tin mà VOA có được.Theo cập nhật hôm 21/7 của ông Ryan Martinson, nhà nghiên cứu về hải quân Trung Quốc và là giảng viên tại Trường Hải chiến Mỹ, tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc “vẫn tiếp tục các hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam”.Tham khảo qua trang maritimetraffic.com, VOA nhận thấy đến tối 22/7 (giờ Việt Nam), có ít nhất 3 tàu không rõ số hiệu còn hiện diện ở đúng địa điểm mà ông Ryan Martinson đã cập nhật.Tiến sĩ Hợp, nhà nghiên cứu kỳ cựu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS-Yusof Ishak có trụ sở ở Singapore, so sánh rằng hoạt động của tàu Hải Dương Địa Chất 8 hiện nay có một điểm giống như sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan Haiyang Shiyou 981 vào phía tây bắc của Hoàng Sa cách đây 5 năm.Hai năm sau sự kiện hồi hè năm 2014, Việt Nam có đại hội của đảng cộng sản cầm quyền vào năm 2016. Vào năm 2021, hai năm nữa tính từ thời điểm này, Việt Nam cũng sẽ có đại hội đảng. Từ đó, tiến sĩ Hợp nhận định rằng hai lần đưa dàn khoan của Trung Quốc vào các địa điểm thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là “phép thử về sự kiên định trong chính sách của Việt Nam, về đối ngoại là chính cũng như về chính sách cụ thể của Việt Nam về Biển Đông”.Dẫn thông tin do ông thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, nhà nghiên cứu của viện ISEAS-Yusof Ishak cho biết đối đầu giữa các tàu Trung Quốc và Việt Nam ở bãi Tư Chính không chỉ xảy ra từ 2/7 mà thậm chí còn từ trước đó gần 1 tháng.Ông Hợp cho biết Trung Quốc từ khoảng hôm 4/6 bắt đầu có động thái cản trở việc hãng Rosneft của Nga và một công ty Nhật thực hiện hợp đồng khoan mở rộng để thăm dò dầu khí ở vùng biển, và mọi việc kéo dài từ đó đến nay.Thông tin chính thức trên báo chí Việt Nam và Trung Quốc không cho biết các tàu hai nước đã có va chạm, đụng độ gì chưa, nhưng tiến sĩ Hợp cho rằng cứ mỗi ngày qua đi, khả năng đụng độ trực tiếp giữa các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam, tức là các tàu cảnh sát biển của Việt Nam, với các tàu của cảnh sát biển Trung Quốc đang ở đó “ngày càng cao”.Nói về nguy cơ dẫn đến nổ súng, nhà nghiên cứu của viện ISEAS-Yusof Ishak bày tỏ lo ngại:“Sẽ đến lúc mà không kiềm chế được là sẽ có bắn nhau. Nó sẽ xảy ra như thế nếu như người Trung Quốc trong thời gian tới không rút. Nó sẽ đi đến chỗ đó. Một khi phải đi đến chỗ bắn nhau rồi, không có cách gì để dừng lại được nữa. Nếu Trung Quốc tuyên bố kéo dàn khoan vào không phải khoan thăm dò nữa mà là khoan khai thác thì lúc đấy sẽ có đụng độ”.Bản tin VOA cũng cho biết thêm như sau.Mỹ, nước không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông nhưng luôn khẳng định quyền tự do hàng hải ở đây, hôm 20/7 lên án Trung Quốc bằng những lời lẽ đanh thép, cáo buộc nước này có “hành vi bắt nạt” và “làm suy yếu hòa bình và an ninh” khu vực giữa lúc tàu khảo sát địa chất của Trung Quốc tiếp tục hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy sự ủng hộ gần như rõ ràng đối với Việt Nam.“Hoa Kỳ lo ngại về những bản tin về sự can thiệp của Trung Quốc vào các hoạt động dầu khí ở Biển Nam Trung Hoa [Biển Đông], bao gồm các hoạt động thăm dò và sản xuất từ lâu nay của Việt Nam”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói trong một tuyên bố sáng 20/7.“Trung Quốc nên chấm dứt hành vi bắt nạt và kiềm chế thực hiện loại hoạt động khiêu khích và gây bất ổn này”, một đoạn trích của tuyên bố cho hay.Trong khi đó một bản tin khác của Đài VOA hôm 22 tháng 7 viết như sau.Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 22/7 nói rằng các tuyên bố của quan chức Mỹ về hành động của Trung Quốc ở Biển Đông mang tính "vu khống", sau khi Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về thông tin xảy ra “đối đầu” giữa tàu hải cảnh Việt Nam và Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp, theo Reuters.Hôm 20/7, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố nói rằng các hành động khiêu khích liên tục của Trung Quốc nhắm vào việc phát triển dầu khí ngoài khơi của các nước tuyên bố chủ quyền khác đe dọa tới an ninh năng lượng khu vực và gây tổn hại tới thị trường năng lượng tự do và rộng mở ở vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.Trong khi đó, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, ông John Bolton, viết trên Twitter rằng thái độ cưỡng ép của Trung Quốc đối với các quốc gia láng giềng Đông Nam Á phản tác dụng và đe dọa tới hòa bình cũng như ổn định ở khu vực.Theo Reuters, bình luận của ông Bolton lặp lại tuyên bố trước đó của Ngoại trưởng Mike Pompeo.Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh Sảng nói rằng các bình luận của ông Bolton và Pompeo vô căn cứ, đồng thời nói thêm rằng Hoa Kỳ và “các thế lực bên ngoài khác” khuấy động bất ổn ở Biển Đông.Về vụ "quấy nhiễu" hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam gần Bãi Tư Chính, hôm 19/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã lên tiếng chỉ đích danh Trung Quốc, hai ngày sau khi ông Cảnh Sảng yêu cầu Việt Nam “nghiêm túc tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc đối với các vùng lãnh hải liên quan và không có bất kỳ hành động nào làm phức tạp tình hình”.Tới ngày 22/7, cả phía Việt Nam và Trung Quốc đều chưa có tuyên bố nào cho biết rằng vụ tàu hải cảnh hai nước “vờn nhau” ở Bãi Tư Chính đã chấm dứt hay chưa.Liên quan đến tình hình Biển Đông, một bản tin khác cũng của Đài VOA hôm Thứ Hai trích thuật các phát biểu của những chuyên gia nói rằng VN có thể thắng nếu kiện TQ ra tòa quốc tế.Bản tin VOA cho biết như sau.Trong lúc cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, các chuyên gia cho rằng Việt Nam nên tìm kiếm sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cũng như đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế để giải quyết vụ việc mà Hà Nội nói là Bắc Kinh vi phạm lãnh hải của mình.Ông James Kraska, Chủ tịch Trung tâm Stockton về Luật hàng hải Quốc tế thuộc Trường Hải Chiến của Mỹ, cho rằng Trung Quốc đang hành động “bất hợp pháp” trên Biển Đông và vi phạm “nghiêm trọng” UNCLOS 1982. Ông nói thêm: “Bằng việc làm như vậy, Trung Quốc đang tìm cách làm cho Việt Nam phải chấp nhận một cách từ từ quyền bá chủ và thế thống trị của Trung Quốc trong khu vực.”Giáo sư về luật hành hải quốc tế cho rằng Việt Nam “nên kiện” Trung Quốc ra tòa quốc tế, và nhận định “Việt Nam hầu như là sẽ thắng.”Giải thích vì sao Việt Nam có cơ hội chiến thắng, ông Kraska cho biết “phán quyết cuối cùng sẽ do chủ tịch của tòa trọng tài quốc tế về luật biển và không có ai (nước nào) ngoài Trung Quốc tin rằng những gì mà Trung Quốc đang làm là hợp pháp.”Có một điều rất thú vị để ghi nhận rằng dường như trong vụ đối đầu giữa VN và TQ tại Biển Đông lần này có sự phối hợp nhịp nhàn hơn giữa Mỹ và VN. Cụ thể là ngay sau khi Bộ Ngoại Giao VN lên tiếng phản đối TQ xâm phạm chủ quyền VN thì bộ ngoại giao Mỹ và cả cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ là ông Bolton đồng loạt lên án hành động bắt nạt của TQ tại Biển Đông. Và rồi VN có vẻ như đang dựa lưng vào Mỹ để tỏ thái độ cứng rắn hơn với TQ trong cuộc tranh chấp lần này tại Biển Đông.Tất nhiên, điều rõ ràng là chỉ có Mỹ mới đủ sức để đối đầu và chận đứng cuộc xâm lăng của TQ tại Biển Đông mà thôi.