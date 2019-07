Tưng Bừng Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH Kỳ 12

Hình ảnh trong Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh Người Thương Binh VNCH Kỳ 12.

Fountain Valley, Nam California (Bình Sa)- - Đại Nhạc Hội "Cám Ơn Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa Kỳ 12 -2019 đã được tổ chức tại Trường Trung Học Los Amigos, Fountain Valley, vào lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật 21 tháng 7 năm 2019 với sự tham dự của hàng ngàn đồng hương, nhiều người về từ các Tiểu Bang xa.Hiện diện trong lúc khai mạc có qúy vị đại diện Hội Đồng Liên Tôn, một số qúy vị dân cử, đại diện dân cử Liên Bang, Tiểu Bang, Địa Hạt, Thành Phố, qúy vị đại diện các Đảng phái đấu tranh, Hội Đoàn, Đoàn Thể, các hội đồng hương, Cộng Đồng, qúy niên trưởng, qúy cơ quan truyền thông, đặc biệt có rất đông các Trưởng Niên trong phong trào Hướng Đạo Việt Nam Hải Ngoại.Đại Nhạc Hội Kỳ 12 do Hội HO. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Qủa Phụ Việt Nam Cộng Hòa, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ cùng sự hợp tác của nhiều hội đoàn và các cơ quan truyền thông, báo chí hải ngoại cùng với sự tham gia của nhiều ca nhạc sĩ, MC… các ban hợp ca của các binh chủng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi, Đoàn Trống Thiên Ân, Ban Nhạc Moonflower, trúc Sinh, Anh Tài, The Soldiers.Chương trình văn nghệ trực tiếp truyền hình do Đạo diễn Phạm Hợp và Nguyễn Ngọc Cang.Điều hợp chương trình do các MC. Thanh Tùng, Đỗ Thanh, Hoàng Tuấn, Vy Lan, Jullie Trần, Thúy Hằng và rất nhiều MC tên tuổi trong làng văn nghệ Nam California,Điều hợp chương trình khai mạc do Không Quân Phạm Đình Khuông và Mũ Xanh Nguyễn Phục Hưng.Nghi thức khai mạc theo lễ nghi quân cách do toán Hầu Kỳ Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California phụ trách.Trước khi lễ chào cờ bắt đầu, Đoàn Trống Thiên Ân đã trình diễn màng trống thật xuất sắc đã được đồng hương tán thưởng những tràng pháo tay thật lớn.Tiếp theo, nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm. (Trong phút mạc niệm nhiều đồng hương cũng đã đến trước bàn thờ bên cạnh sân khấu có di ảnh cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Hội Trưởng Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Qủa Phụ Việt Nam Cộng Hòa, để đốt nhang tưởng nhớ đến Bà một người đã gắn liền nhiều năm với chương trình cứu trợ thương phế binh và quả phụ VNCH.)Tiếp theo Ban Hợp Ca Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California hợp ca bản “Xuất Quân”Sau đó, cựu Thiếu Tá Cảnh sát Quốc Gia Bà Nguyễn Thanh Thủy, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH Kỳ 12 lên tuyên bố khai mạc Đại nhạc hội Cám Ơn Anh Kỳ 12, Bà nói: " Tôi xin thay mặt Hội HO Cứu Trợ TPB & QP/VNCH, thay mặt Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội "Cám Ơn Anh Kỳ12” Hân hoan chào đón quý vị ở đây, và đồng hương khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, Úc Châu, Canada và các nước trên toàn thế giới đang theo dõi chương trình trên đài truyền hình từ HD Media TV.Bà tiếp: “Chúng tôi rất trân trọng ghi nhớ công ơn Bà Cố Trung Tá không Quân Nguyễn Thị Hạnh Nhơn. Ngay khi đặt chân đến Hoa Kỳ, Bà đã nghĩ đến Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH. Chúng tôi nghĩ rằng, trên trời cao Bà luôn dõi mắt quan sát việc chúng ta làm giúp cho TPB và Qủa Phụ tại quê nhà.”Bà tiếp: “Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 12 nầy khác hơn 11 lần tổ chức trước, kỳ 12nầy hội HO cứu trợ TPB và Qủa Phụ VNCH cùng với Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam Cali, Trung Tâm Tây Nam Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, Hội cựu học sinh Trường Trung Học Gia Long, Trưng Vương, Bưởi Chu Văn An, Trung Học Quốc Gia Nghĩa Tử và nhiều cựu học sinh các trường trung Học khác. Hướng Đạo Trưởng Niên, Hội cựu sinh viên Đại Học Đà Lạt, Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, và đồng hương khắp nơi đã nhiệt tình góp công sức vào việc tổ chức gây quỹ cho thương phế binh và quả phụ tại quê nhà.”Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 12 nầy Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH và ban tổ chức chỉ có 2 tháng để hoàn tất mọi công việc. Nhờ có Thiện nguyện viên Nguyễn Ngọc Cang và Đạo diễn Phạm Hợp đã tích cực hợp tác với hội HO cứu trợ TPB và Qủa Phụ VNCH trong tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm đối với anh chị em thương binh và qủa phụ VNCH đang còn sống khốn khổ tại quê nhà nên mọi công việc đã được hoàn tất.Ban tổ chức xin tri ân tất cả Ca Nhạc Sĩ, MC đã hoan hỷ nhận lời đem tiếng nói, lời ca truyền đi khắp bốn phương kể cả Việt Nam để tất cả TPB và QPVNCH được chút an ủi trong những ngày cuối đời và có một ít quà chia xẻ với gia đình họ trong lúc khốn khó.Thay mặt ban tổ chức chân thành cảm ơn tất cả quý vị hiện diện đang có mặt và quý đồng hương đang xem chương trình ĐNH Cám Ơn Anh Người Thương Binh Kỳ 12 qua nhiều đài truyền hình , Facebook, Youtube… Lòng chúng ta đang đau xót vì luôn nhớ ơn những chiến sĩ QLVNCH đã hy sinh một phần thân thể, mang thương tật suốt đời. Những quả phụ không bao giờ tìm lại được người chồng thân yêu và người cha đáng kính của con mình…Để bắt đầu cho chương trình gây quỹ, Ban tổ chức mời Bác Sĩ Micheal Đào lên sân khấu trao cho ban tổ chức tấm chi phiếu $20,000.Chương trình văn nghệ tiếp tục với các ban hợp ca thuộc các quân binh chủng QLVNCH, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và rất đông anh chị em nghệ sĩ lần lược trình diễn.Mở đầu Bác Sĩ, Ca Sĩ Bích Liên lên hát bản “tình ca Phạm Duy”, Thu Nga-Huy An qua bản “Giữa Trời Tôi Hát Tên Anh” của Duy Lynk, Đặng Thế Luân qua bản “Người Thương Binh” của Anh Bằng, Hồ Hoàng Yến qua bản “Sài Gòn Vĩnh Biệt” của Nam Lộc, Bùi Phát qua bản “Một Mai Giã Từ Vũ Khí” của Trịnh Lâm Ngân… tiếp theo các nghệ sĩ như: Đặng Thế Luân, Hồ Hoàng Yến, Gia Huy, Hoàng Anh Thư, Phillip Huy, Diệp Thanh Thanh, Huy An, Thúy An, Tuấn Đạt, Thanh Thủy, Trần Ngọc, Dạ Lan, Tuyết Nhung, Lan Anh, Carol Kim, Quốc Anh, Mỹ Lan, Lê Toàn, Lilian, Mai Lệ Huyền, Tuấn Châu, Bé Thụy Ân, Trung Nghĩa, Vân Khanh, Tuấn Dũng, Hải Âu, và rất nhiều ca sĩ tham dư, những ca sĩ đều hát những bản nhạc liên quan đến người lính Việt Nam Cộng Hòa, những bản tình ca về quê hương…Xen lẫn chương trình văn nghệ Ban tổ chức cũng đã lần lược đọc tên những mạnh thường quân, những ân nhân ủng hộ trong đó có $20,000 của BS Micheal Đào, $5,000 của Trưởng Lão HT. Thích Chơn Thành, Viện Chủ Chùa Liên Hoa, $50,000 của Tỹ Phú Hoàng Kiều, Hội Võ Bị Đà Lạt $31,000, Hội Cảnh Sát Quốc Gia $22,000 và nhiều hội đoàn khác cũng như đồng hương khắp nơi chưa được thông báo.Kết qủa sơ khởi cho biết số tiền thu được trong ngày là $349,571Kết qủa chính thức sẽ được thông báo sau.Kết thúc chương trình văn nghệ vào lúc 7 giờ tối, trước khi chia tay, tất cả cùng hát bản “Việt Nam Việt Nam.”Theo ban tổ chức cho biết, sau ngày Đại Nhạc Hội, ban tổ chức vẫn tiếp tục nhận đóng góp của đồng hương từ khắp nơi gởi về, chi phiếu đóng góp xin ghi: ĐNH Cám Ơn Anh Kỳ 12 và gởi về: Hội H.O. Cứu Trợ TPB và QP/VNCH- P.O BOX 25554, Santa Ana, CA 92799.Kết qủa chính thức sẽ có một buổi họp báo công bố tổng số tiền thu được.Mọi chi tiết liên lạc đóng góp: xin gọi: (714) 837-5998, (714) 371-7967, (714) 721-0758.