Chánh Niệm Giúp Giảm Trầm Cảm

Nghiên cứu mới rọi ánh sáng vào mối quan hệ giữa trầm cảm và thiền chánh niệm. Nghiên cứu cho thấy rằng những người thể hiện chánh niệm nhiều hơn thì có khuynh hướng trầm tư về chuyện quá khứ ít hơn.“Tôi đã nghiên cứu về sự trầm tư, là cách mà một số người tiếp cận các tình trạng khó khăn và các cảm xúc khó chịu như lo lắng, sợ hãi, và tự ti, và tôi gần đây đã trở nên thích thú trong chánh niệm, như nó có vẻ, trong nhiều cách, đối trị với sự trầm tư,” theo tác giả nghiên cứu là Paul Jose, là giáo sư tâm lý tại Đại Học Victoria University of Wellington, New Zealand, giải thích.“Những người trầm tư có khuynh hướng nhốt mình trong cảm xúc tiêu cực và thường nghĩ về nó trong tâm, trong khi chánh niệm dạy chúng ta không bị vướng mắc vào các cảm xúc tiêu cực. Theo giáo pháp của đức Phật, con người nên tỉnh thức về các xúc cảm tiêu cực của họ, như lo sợ về điều gì đó sắp xảy ra, nhưng chỉ để cho các cảm xúc tiêu cực qua đi mà không bị dính mắc với chúng.”Đối với nghiên cứu của họ, được đăng trong tạp chí Mindfulness, các nhà nghiên cứu đã thăm dò 483 người dân New Zealand (tuổi từ 16 tới 80) quan sát chức năng cảm xúc của họ 3 lần trong 9 tháng.Họ khám phá ra rằng 3/5 khía cạnh của chánh niệm (hoạt động với sự tỉnh thức, không phán quyết, và không lập lại) có liên hệ một cách tiêu cực với các triệu chứng trầm cảm và sự trầm tư đó tập trung vào mối quan hệ giữa chánh niệm và các triệu chứng trầm cảm.Nói cách khác, những người tham dự có điểm cao hơn những đo lường về chánh niệm trong cuộc nghiên cứu thì ít trầm cảm hơn trong 3 tháng sau, ngược lại được nối kết với sự sút giảm các triệu chứng trầm cẩm 3 tháng sau khác nữa.“Thực hiện chánh niệm đối với những căng thẳng của cuộc sống hàng ngày sẽ khuyến khích con người không bị cuốn vào những cố chấp không lành mạnh của tư duy trầm tư, và, kết quả là con người có khả năng tránh khỏi cơn dịch tư tưởng trầm cảm,” theo Jose nói với PsyPost.“Một người thực hành chánh niệm thì không cố gắng áp chế các cảm xúc tiêu cực, mà thường là chiến lược thua cuộc, nhưng thay vì vậy một người có chánh niệm tỉnh thức với thực tại nhưng không tạo sức mạnh cho những suy nghĩ và cảm giác hoảng loạn.”Không ngạc nhiên, nghiên cứu này cũng cho thấy rằng những người tham dự đã thực tập thiền báo cáo có trình độ chánh niệm cao hơn.