Procter & Gamble Tặng $529,000 Để Giảm Sai Biệt Lương 2 Đội Túc Cầu Nam Nữ

Theo tin tức từ The Hill, trong một nỗ lực làm giảm mức chênh lệch lương giữa hai đội tuyển nam và nữ quốc gia túc cầu của Hoa Kỳ, công ty Procter & Gamble đã tuyên bố đài trợ $529,000 cho đội nữ, cho những chiến thắng của họ tại giải World Cup.Procter & Gamble, công ty đã ủng hộ đội tuyển quốc gia Mỹ thông qua quảng cáo thương hiệu sản phẩm khử mùi Secret, đã đăng nguyên trang quảng cáo trên tờ New York Times Chủ Nhật, thúc giục Liên Đoàn Túc Cầu Mỹ “hãy đứng về phía bên phải của lịch sử”.Sau khi giành giải vô địch thế giới, đội nữ túc cầu Mỹ đã châm ngòi trở lại sự tranh cãi quốc gia về vấn đề trả lương bất bình đẳng. Những cầu thủ đã nộp đơn kiện Liên Đoàn Túc Cầu Mỹ vào tháng Ba, tố cáo tổ chức này đã phân biệt đối xử theo giới tính, không chỉ qua việc trả lương, mà còn trong cả những thỏa thuận hợp đồng.Theo The Guardian, mỗi thành viên trong đội tuyển nữ Hoa Kỳ có thể nhận được tối đa $260,000 nếu vô địch World Cup, trong khi đó con số này ở đội tuyển nam là $1 triệu.Theo The Hill, hai phía đã đạt được một thỏa thuận vào tháng trước, như để chào mừng cuộc diễn hành chiến thắng của đội tuyển tại New York.Trang quảng cáo của Procter Gamble viết rằng “chúng tôi hãnh diện đứng lên và cho con số 23 một ý nghĩa mới. Chúng tôi thực hiện phần việc của mình trong việc hỗ trợ làm giảm khoảng cách lương, bằng cách tặng cho Hiệp Hội Cầu Thủ hơn nửa triệu đồng, mà chính xác là $529,000, tương đương với $23,000 cho mỗi 23 cầu thủ.