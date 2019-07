Di Dân Có 15 Ngày Để Chứng Minh Quyền Xin Tị Nạn

Theo Washington Examiner: ban hội thẩm Nội An Thượng Viện đã đưa ra chi tiết một kế hoạch mới để giải quyết di dân vào Hoa Kỳ. Kế hoạch sẽ cho di dân chỉ 15 ngày để chứng minh quyền được phép tị nạn.Kế hoạch mang tên “Tổ Chức An Toàn Trở Về” của Uy Ban Vụ Chính Phủ & Nội An Thượng Viện. Kế hoạch này sẽ cho di dân sự trợ giúp về y tế và pháp lý, và nhiều buổi trình bày với nhân viên di tru, để chứng minh rằng mình sẽ thực sự gặp nguy hiểm khi trở về lại quê hương. Nếu bị bác qui chế tị nạn, họ phải trở về nguyên quán.Kế hoạch được sự ủng hộ của cả thành viên Dân Chủ lẫn Cộng Hòa trong ủy ban. Kế hoạch đã phác thảo ra một thời gian biểu, và danh sách trình tự công việc mà những di dân đến biên giới phải thực hiện. Đầu tiên, những gia đình sẽ được phỏng vấn Cảnh Sát Tuần Tra Biên Giới trong vòng 1 đến 3 ngày, và sẽ bị trục xuất nếu không cho thấy mối đe dọa đáng tin cậy. Những người đưa ra được mối đe dọa đáng tin khi trở về sẽ có một cuộc phỏng vấn lần 2 trong vòng 2 ngày, với thông dịch viên nếu cần thiết.Trong vòng 4 ngày đầu tiên, di dân sẽ nhận được sự chăm sóc y tế, gặp gỡ luật sư. Viên chức tị nạn sẽ tổ chức phỏng vấn trong vòng 9 ngày. Quyết định của họ sẽ được gởi đến Bộ Tư Pháp và Bộ Nội An trong vòng 1 ngày. Quan tòa sẽ có từ 2 đến 4 ngày để xem xét lại hồ sơ trước khi ra phán quyết sau cùng.Uy ban cho biết sẽ làm việc để tiến hành quá trình một cách nhanh chóng, chính xác, ra quyết định công bằng những gia đình nào không đủ điều kiện tị nạn, và sẽ trả họ về nguyên quán một cách an toàn.