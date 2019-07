Sài Gòn: Những Chuyến Phà Lênh Đênh Sông Nước

Đò An Phú Đông, nối phường An Phú Đông, quận 12 với phường 5, quận Gò Vấp.

Thành phố Sài Gòn phát triển thì những cây cầu, đường hầm nối tiếp nhau xuất hiện, còn các chuyến phà, con đò sẽ lùi dần vào quá khứ. Tuy nhiên, hình ảnh những chuyến phà ngày đêm đưa khách sang sông luôn đọng lại trong mắt người dân và du khách, theo Tuổi Trẻ online (TTO).Với nhiều ngươi dân, công nhân, người lao động ngụ ở các vùng ngoại ô Sài Gòn hay địa phận các tỉnh lân cận thành phố, thì để đi công việc hay đến nơi làm việc trong nội thành, ngày ngày vẫn nhờ cậy những chuyến đò, phà, như: đò Bến Gỗ nối phường Long Bình (Q.9 Sài Gòn) với xã Long Hưng (Long Thành, Đồng Nai), phà Cá Lăng nối xã Phú Hòa Đông (Củ Chi, Sài Gòn) với xã Phú An (Bến Cát, Bình Dương, đò Bình Mỹ nối giữa Củ Chi với TP Thủ Dầu Một (Bình Dương, hoạt động từ 5 giờ đến 21 giờ)… Riêng phà An Phú Đông nối giữa phường An Phú Đông, Q.12 và phường 5, Q.Gò Vấp cùng là trên địa bàn Sài Gòn, còn là bến phà nằm gần đường cất, hạ cánh máy bay của sân bay Tân Sơn Nhất.TTO dẫn lời chị Nguyễn Thị Loan Anh, ngụ ở Hóc Môn, cuối tuần vẫn thường dắt con đi đò An Sơn (Hóc Môn) sang Bình Dương thăm người thân, tâm sự: "Tuổi thơ gắn với sông nước miền Tây, từ khi lấy chồng về Sài Gòn, cuộc sống trở nên bộn bề, tất bật hơn. Chỉ khi đi đò, tôi mới cảm thấy hình ảnh làng quê ùa về, thật gần gũi".Còn cô công nhân Kim Hà, cứ giấc 5 giờ 30 sáng là thường đợi phà Doi Lầu để đi từ Lý Nhơn (huyện Cần Giờ) qua Nhà Bè rồi đi làm việc ở Khu công nghiệp Long Hậu (Long An). “Tại bến phà Doi Lầu, xung quanh là bạt ngàn sông nước, hơi mát phả vào mặt mình. Trên phà chỉ còn âm thanh động cơ, tiếng sóng nước đập vào thân phà. Chúng tôi, hàng chục người lao động đi làm sớm chuyện trò râm ran…”, cô Hà kể.Đi hay về từ Lý Nhơn thì đò sáng sớm cũng có mà đò chiều tối cũng có. Như chuyến đò nhỏ cuối chiều từ Gia Thuận (Gò Công Đông, Tiền Giang) về Lý Nhơn ngoài giờ quy định thì khách đi đò phải bao nguyên chuyến giá 400,000 đồng, cô Hà kể thêm.TTO dẫn thông tin từ Sở Giao thông –vận tải TP., ghi nhận trên địa bàn thành phố hiện còn 2 bến phà lớn là Cát Lái, Bình Khánh. Ngoài ra, toàn Sài Gòn còn 27 bến khách ngang sông (hay theo cách gọi dân dã là bến đò). Các bến tập trung tại các quận: 8, 9, 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức; huyện Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ. Trong quy hoạch tương lai về mạng lưới đường thủy và cảng bến TP. Sài Gòn, các bến đò, bến phà sẽ có cầu thay thế. Như phà Phước Khánh từ Nhà Bè (Sài Gòn) đi Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang được xây dựng, thuộc dự án đường cao tốc Bắc Nam (đoạn Bến Lức - Cần Giờ - Long Thành). Hay trong lúc chờ xây cầu nối Nhà Bè với đường ra biển Cần Giờ, phà Bình Khánh đang phục vụ hành khách 24/24 giờ.