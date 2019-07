Dư luận phẫn nộ về sự tắc trách, vô cảm của các bệnh viện VN

Trong những ngày gần đây, báo chí và dư luận trong nước liên tục đưa tin về những hành động tắc trách, vô cảm của các bệnh viện tại Việt Nam.Trên Facebook cá nhân FB Vo Ngoc LucTính kể rằng đến hơn 12 giờ trưa 17/7, gần 40 giờ đồng hồ sau vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng xảy ra tại Tp Buôn Ma Thuột làm hàng chục người thương vong, xe cấp cứu mới chở những bệnh nhân nặng cuối cùng từ Bệnh viện vùng Tây nguyên xuống Bệnh viện chợ Rẫy, sau hai ngày phải nằm “chịu trận” tại Bệnh viện này.Trong đó, bệnh nhân nặng nhất là Chị Võ Thị Vinh, quê Quảng Nam, sống tại Dak Min, Dak Nông. Kết quả bệnh án chẩn đoán: Đa chấn thương. Chị bị gãy xương vai, xương cổ, xương chậu, xương đùi, và thương tích phần mềm toàn thân rất nặng, máu ra liên tục rất nhiều. Dù Chị đã tỉnh nhưng toàn thân như đã bị bất động và người lịm đi vì quá đau. Thế nhưng, gần 10 tiếng sau tai nạn, bác sỹ ở đây không quan tâm hay đưa ra một phương án nào điều trị. Khi người nhà xót ruột hỏi, thì còn bị bác sỹ liên tục quát.Sau đó, người nhà tự đưa bệnh nhân vào khoa chấn thương chỉnh hình, hy vọng là vào khoa bệnh nhân sẽ được chăm sóc tốt hơn. Nhưng sau gần một ngày đêm, người bệnh cũng chỉ nằm chờ trong vô vọng, khi tình trạng bệnh mỗi ngày một xấu đi, chẳng mấy khi thấy bác sỹ lại thăm khám. Khi người nhà xót ruột hỏi thì tiếp tục bị quát.Người viết tin không hiểu tại sao giới bác sĩ trong bệnh viện này lại quá thờ ơ vô cảm với người dân, và xem tính mạng người dân chỉ bằng con kiến.Còn tin từ Sài Gòn, báo Tuổi Trẻ ngày 17/07 đưa tin: bà Nguyễn Thị Trí, 57 tuổi, đã bị chết trong phòng cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy, vì bị bỏ mặc trong thời gian 4 giờ tại khoa cấp cứu. Vào ngày 12/7, bà Trí bị bệnh tiểu đường mạn tính và huyết khối tĩnh mạch chân trái, được gia đình gọi xe cấp cứu vì bị hôn mê. Trên đường đến bệnh viện, bà được bác sỹ thăm khám và truyền đường. Tuy nhiên, sau khi được đưa vào phòng cấp cứu, bà bị bỏ mặc ở đó cho đến lúc ngưng tim, hạ huyết áp và qua đời. Con trai của bà khẳng định bà chết vì sự tắc trách của bệnh viện, và yêu cầu cơ quan chức năng điều tra và xác minh.Theo bác sỹ Phạm Thanh Việt – trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Chợ Rẫy, thì nạn nhân đoán tử vong do hôn mê sau ngưng hô hấp, tuần hoàn/ đái tháo đường loại 2. Ông thay mặt nhà thương xin lỗi gia đình nạn nhân. Phía bệnh viện nhận định ban đầu nguyên nhân là do bác sĩ khám bệnh chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý trên bệnh nhân có nhiều bệnh, chưa nhận định chính xác tình trạng của người bệnh, chưa tiên lượng được diễn biến có thể xảy ra. Trưởng ca trực cấp cứu theo dõi chưa sát. Việc phân công, sắp xếp chưa hợp lý để phát hiện và xử trí kịp thời khi người bệnh có diễn biến bất thường.Bệnh viện Chợ Rẫy, một nhà thương có tiếng ở Sài Gòn, đã đình chỉ công tác trưởng ca và bác sĩ khám ban đầu. Dư luận xã hội mỉa mai rằng tham nhũng, ăn hối lộ mang tính hệ thống ở Việt Nam, và ở các cơ sở y tế cũng không là ngoại lệ. Để được thăm khám và chữa trị nhanh, thân nhân người bệnh thường phải đút lót tiền cho nhân viên y tế. Không rõ trường hợp trên có phải do gia đình chưa đưa tiền cho ekip trực cấp cứu hôm đó không.